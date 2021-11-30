Рада запропонувала Кабміну створити Держслужбу у справах дітей

Верховна Рада звернулася до Кабінету Міністрів України щодо створення Державної служби у справах дітей як центрального органу виконавчої влади у відповідній сфері.

За проект постанови №6135 проголосували 249 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд одночасно у місячний термін зобов'язується проінформувати парламент про виконання цього документу.

Як зазначається у пояснювальній записці, відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, який має займатися питаннями захисту прав дітей (нині цим питанням опікуються шість міністерств) та відповідної єдиної державної політики призводить до виникнення системних проблем у цій сфері.

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Автори законодавчої ініціативи переконані, що створення Національної соціальної сервісної служби України не вирішило проблемних питань реалізації державної політики захисту прав дітей у містах, а лише поглибило цю проблему та прискорило руйнування усієї системи.

Водночас відсутність дієвих рекомендацій щодо виконання територіальними громадами функцій органу опіки та піклування призвела до того, що ОТГ досі не виконують функцій захисту прав дітей, передбачених національним законодавством та міжнародними зобов'язаннями України.

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Парламентарі також звертають увагу на невідповідність кадрового потенціалу тергромад та їх професійної підготовки потребам дітей та законодавству України.