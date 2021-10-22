За час російської агресії на Донбасі загинули 158 дітей, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала кількість дітей, які стали жертвами війни на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм омбудсмена.

"Тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3 тис. – поранено. Окупаційні адміністрації позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти", - зазначила Денісова.

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