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Новини Агресія Росії проти України
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За час російської агресії на Донбасі загинули 158 дітей, - Денісова

За час російської агресії на Донбасі загинули 158 дітей, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала кількість дітей, які стали жертвами війни на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм омбудсмена.

"Тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3 тис. – поранено. Окупаційні адміністрації позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти", - зазначила Денісова.

Читайте: Від початку російської окупації на Донбасі загинули майже 14 тис. громадян України, - Денісова

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5128) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+2
Так буває завжди і скрізь,куди приповзає їхній підорашенській "мір".
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22.10.2021 02:02
+1
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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22.10.2021 01:14
+1
И сколько же уголовных дел по факту убийства детей открыто в украинской прокуратуре??
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22.10.2021 01:31
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Денисова со слуг урода это мерзость, в телеграм мля... (пипец)
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22.10.2021 00:50 Відповісти
ещё вкантакте зачитай, дура
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22.10.2021 00:51 Відповісти
Вона не від слуг, вона від Юльки взагалі-то...
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22.10.2021 00:58 Відповісти
и слуги урода ей позаолили вещать просто так? хотя люля это та же млять урода...
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22.10.2021 01:01 Відповісти
каза слюнявящая баксы с конверта, каждый мецяц. какая ей вера?
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22.10.2021 00:57 Відповісти
ТЕЛЕГРАМ млять ТЕЛЕГРМ!!! совсем уху ели зелень
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22.10.2021 00:58 Відповісти
шел который год воцны... ТЕЛЕГРАМ! (это пипец)
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22.10.2021 01:09 Відповісти
на весь телеграм боль, не говоря про вконтакте. и это Украинский зе-по правам.... а на деле вата
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22.10.2021 01:13 Відповісти
в сраку иди со своим кацтелеграммом и в кацапском в кантакте.
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22.10.2021 01:17 Відповісти
иди ты, если логически осмыслить мои посты не в состоянии ) и совет, прежде чем вякать, перечитай внимательно )
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22.10.2021 03:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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22.10.2021 01:14 Відповісти
И сколько же уголовных дел по факту убийства детей открыто в украинской прокуратуре??
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22.10.2021 01:31 Відповісти
Так буває завжди і скрізь,куди приповзає їхній підорашенській "мір".
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22.10.2021 02:02 Відповісти
***** гори в аду, тварь кацапская!
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22.10.2021 04:18 Відповісти
І всі ;Слуґі; сидять в кацапському ;телеграмі;.
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22.10.2021 07:34 Відповісти
 
 