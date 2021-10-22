РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7481 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 345 15

За время российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей, - Денисова

За время российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала количество детей, ставших жертвами войны на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм омбудсмена.

"Продолжительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3 тыс. - ранены. Оккупационные администрации лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования" , - отметила Денисова.

Также читайте: С начала российской оккупации на Донбассе погибли почти 14 тыс. граждан Украины, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) дети (6554) Донбасс (26956)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Так буває завжди і скрізь,куди приповзає їхній підорашенській "мір".
показать весь комментарий
22.10.2021 02:02
+1
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
показать весь комментарий
22.10.2021 01:14
+1
И сколько же уголовных дел по факту убийства детей открыто в украинской прокуратуре??
показать весь комментарий
22.10.2021 01:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Денисова со слуг урода это мерзость, в телеграм мля... (пипец)
показать весь комментарий
22.10.2021 00:50 Ответить
ещё вкантакте зачитай, дура
показать весь комментарий
22.10.2021 00:51 Ответить
Вона не від слуг, вона від Юльки взагалі-то...
показать весь комментарий
22.10.2021 00:58 Ответить
и слуги урода ей позаолили вещать просто так? хотя люля это та же млять урода...
показать весь комментарий
22.10.2021 01:01 Ответить
каза слюнявящая баксы с конверта, каждый мецяц. какая ей вера?
показать весь комментарий
22.10.2021 00:57 Ответить
ТЕЛЕГРАМ млять ТЕЛЕГРМ!!! совсем уху ели зелень
показать весь комментарий
22.10.2021 00:58 Ответить
шел который год воцны... ТЕЛЕГРАМ! (это пипец)
показать весь комментарий
22.10.2021 01:09 Ответить
на весь телеграм боль, не говоря про вконтакте. и это Украинский зе-по правам.... а на деле вата
показать весь комментарий
22.10.2021 01:13 Ответить
в сраку иди со своим кацтелеграммом и в кацапском в кантакте.
показать весь комментарий
22.10.2021 01:17 Ответить
иди ты, если логически осмыслить мои посты не в состоянии ) и совет, прежде чем вякать, перечитай внимательно )
показать весь комментарий
22.10.2021 03:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
показать весь комментарий
22.10.2021 01:14 Ответить
И сколько же уголовных дел по факту убийства детей открыто в украинской прокуратуре??
показать весь комментарий
22.10.2021 01:31 Ответить
Так буває завжди і скрізь,куди приповзає їхній підорашенській "мір".
показать весь комментарий
22.10.2021 02:02 Ответить
***** гори в аду, тварь кацапская!
показать весь комментарий
22.10.2021 04:18 Ответить
І всі ;Слуґі; сидять в кацапському ;телеграмі;.
показать весь комментарий
22.10.2021 07:34 Ответить
 
 