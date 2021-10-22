За время российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала количество детей, ставших жертвами войны на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм омбудсмена.

"Продолжительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3 тыс. - ранены. Оккупационные администрации лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования" , - отметила Денисова.

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