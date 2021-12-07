Включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових відклали, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти заплановане на 2022 рік включення вакцини від пневмококової інфекції до списку обов'язкових.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
"Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом", - зазначив міністр.
В Україні до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.
За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною рекомендується дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Поширюємо.
https://www.youtube.com/watch?v=FtdcF-3PN6Q
https://drive.google.com/drive/folders/1KNl_04t6XS0BgkQ7J2uZ707G5_dAv7St
В уколотих зараз когнітивний дисонанс.
Дивляться навкруги і стараються запевнити самі себе: "нє, ми ж нє лохі!"
Були сподівання, що омікрон їм допоможе.
Але ж, зараза, він так само ліпиться і до щеплених!
А вич-позитивным и не-вакцинированным, например, незащищённый секс с вич-отрицательным партнёром это статья уголовного кодекса. Ущимляют права! Каравул!
Убивают детей прививками !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"В Україні до переліку обов'язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.
Вперед ногами он выйдет.