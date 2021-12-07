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Включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових відклали, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових відклали, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти заплановане на 2022 рік включення вакцини від пневмококової інфекції до списку обов'язкових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом", - зазначив міністр.

В Україні до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною рекомендується дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації.

Читайте: Понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Вам не показывает, но это чиста ваши личные проблемы.
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07.12.2021 13:45
+3
Від ковіду колять не вакцинами,а експериментальними речовинами .
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07.12.2021 13:15
+3
Да кагбе нет. Ещё никому не отказывали в проезде на транспорте, если у него нет документы о прививках от кори.
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07.12.2021 13:46
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Узурпаторський закон 4142 готовлять зробить з України Білорусь.
Поширюємо.

https://www.youtube.com/watch?v=FtdcF-3PN6Q

https://drive.google.com/drive/folders/1KNl_04t6XS0BgkQ7J2uZ707G5_dAv7St
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07.12.2021 13:08 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70025
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07.12.2021 13:13 Відповісти
Цей закон є наслідком поведінки іпонутого населення, яке замість вакцинації прикладає тряпочку з сечею віслюка. Причому це стосується не тільки вакцин від ковіду, але й "звичайних" дітячих, з котрими також ситуація дуже погана.
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07.12.2021 13:14 Відповісти
Від ковіду колять не вакцинами,а експериментальними речовинами .
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07.12.2021 13:15 Відповісти
Вже набридло одне й те саме спростовувати по 100500^100500 разів.
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07.12.2021 13:17 Відповісти
Вот прямо щаз Германия, Польша, Чехия в риалтайме показывают бесполезность варева.
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07.12.2021 13:33 Відповісти
Нет, не показывают, это тоже уже обсуждали.
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07.12.2021 13:37 Відповісти
Вам не показывает, но это чиста ваши личные проблемы.
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Не сперечайтеся із цим, як він сам себе називає представником "іпонутого населення".
В уколотих зараз когнітивний дисонанс.
Дивляться навкруги і стараються запевнити самі себе: "нє, ми ж нє лохі!"
Були сподівання, що омікрон їм допоможе.
Але ж, зараза, він так само ліпиться і до щеплених!
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07.12.2021 15:12 Відповісти
Я вакцинований після хвороби. Так, я "не лох", тому що не хочу знов так хворіти.
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07.12.2021 20:10 Відповісти
Я вже мовчу про те, що такі самі настрої є й проти звичайних дитячих вакцин. Вже йдуть спалахи давно забутих хвороб. Рочків за десять очікуйте тотальну захворюваність кіром, поліо, та іншими весьолимі хворобами.
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07.12.2021 13:19 Відповісти
Очень не такие же самые, очень.
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Точно такие же настроения - "надаправирять рибьонка передъ вакцынацией", "чиво ви байитесь, вашжы вокцинираван, ахаза". Точно такие же аргументы были, просто сейчас они проросли на почве ковида.
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07.12.2021 13:38 Відповісти
Да кагбе нет. Ещё никому не отказывали в проезде на транспорте, если у него нет документы о прививках от кори.
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07.12.2021 13:46 Відповісти
Какая болезнь - такие и принимаемые меры. Будь сейчас вспышка кори, если бы все не были вакцинированы, то были бы точно такие же меры, как и против ковида.

А вич-позитивным и не-вакцинированным, например, незащищённый секс с вич-отрицательным партнёром это статья уголовного кодекса. Ущимляют права! Каравул!
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07.12.2021 20:13 Відповісти
США сама заштрикана країна від пневмококу, чи взагалі хтось порівнював смертність від пневмонії у США і в Україні (де від пневмококу майже не вакцинуються на відміну від США)?
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07.12.2021 13:14 Відповісти
Убивают!
Убивают детей прививками !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"В Україні до переліку обов'язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.
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07.12.2021 16:02 Відповісти
Вот и все стало на свои места, а то все ковид,ковид... А я все думал,что же это за эпидемия пневмоний, которые успешно лечатся антибиотиками? Если лечить по протоколу ВОЗ, как ковид, пациента через несколько дней вынесут. Если как обычную пневмонию,и забыть о ковиде, пациент выйдет из больницы сам.
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07.12.2021 16:56 Відповісти
> Если как обычную пневмонию,и забыть о ковиде, пациент выйдет из больницы сам.

Вперед ногами он выйдет.
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07.12.2021 20:14 Відповісти
 
 