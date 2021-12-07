Підготовче засідання у справі Микитася знову не відбулося

7 грудня у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі екснардепа Максима Микитася. Це вже була друга спроба суду провести засідання, але до суду не з’явився адвокат обвинуваченого.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокат обвинуваченого Максима Микитася Артур Габрієлян не прийшов до суду у зв’язку із хворобою.

Габрієлян єдиний адвокат Микитася у цій справі, а тому суд знову переніс засідання. Попереднє підготовче засідання не відбулося через неявку самого Максима Микитася.

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