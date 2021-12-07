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Підготовче засідання у справі Микитася знову не відбулося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підготовче засідання у справі Микитася знову не відбулося

7 грудня у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі екснардепа Максима Микитася. Це вже була друга спроба суду провести засідання, але до суду не з’явився адвокат обвинуваченого.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Адвокат обвинуваченого Максима Микитася Артур Габрієлян не прийшов до суду у зв’язку із хворобою.

Габрієлян єдиний адвокат Микитася у цій справі, а тому суд знову переніс засідання. Попереднє підготовче засідання не відбулося через неявку самого Максима Микитася.

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Автор: Богдан Гуньковський
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цирк на дроті)
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07.12.2021 13:13 Відповісти
Скоро по сроку давности....Рафик ни ф тчём не финофат!
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07.12.2021 13:24 Відповісти
А що ж таке? Адвокат забалєл? Невже пронос чи запалення геморою?
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07.12.2021 13:26 Відповісти
не вперше.
Таким самим чином переносяться судові засідання по справі зради Гаді(савченко)+Рубана.
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07.12.2021 13:27 Відповісти
вот такие у нас "отреформированные"(вспоминаем кем) "законы" и "суды"(вспоминаем кем)!
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07.12.2021 13:35 Відповісти
 
 