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Новости Политика Украины
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Подготовительное заседание по делу Микитася снова не состоялось

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подготовительное заседание по делу Микитася снова не состоялось

7 декабря в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася. Это уже была вторая попытка суда провести заседание, но в суд не явился адвокат обвиняемого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат обвиняемого Максима Микитася Артур Габриелян не пришел в суд в связи с болезнью.

Габриелян единственный адвокат Микитася по этому делу, а потому суд снова перенес заседание. Прошлое подготовительное заседание не состоялось из-за неявки самого Максима Микитася.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд не смог провести подготовительное заседание по делу Микитася, потому что тот не пришел. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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цирк на дроті)
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07.12.2021 13:13 Ответить
Скоро по сроку давности....Рафик ни ф тчём не финофат!
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07.12.2021 13:24 Ответить
А що ж таке? Адвокат забалєл? Невже пронос чи запалення геморою?
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07.12.2021 13:26 Ответить
не вперше.
Таким самим чином переносяться судові засідання по справі зради Гаді(савченко)+Рубана.
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07.12.2021 13:27 Ответить
вот такие у нас "отреформированные"(вспоминаем кем) "законы" и "суды"(вспоминаем кем)!
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07.12.2021 13:35 Ответить
 
 