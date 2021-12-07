Подготовительное заседание по делу Микитася снова не состоялось

7 декабря в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася. Это уже была вторая попытка суда провести заседание, но в суд не явился адвокат обвиняемого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат обвиняемого Максима Микитася Артур Габриелян не пришел в суд в связи с болезнью.

Габриелян единственный адвокат Микитася по этому делу, а потому суд снова перенес заседание. Прошлое подготовительное заседание не состоялось из-за неявки самого Максима Микитася.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд не смог провести подготовительное заседание по делу Микитася, потому что тот не пришел. ФОТО