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Майже 70% дорослого населення вакцинували проти COVID-19 у Києві, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Майже 70% дорослого населення вакцинували проти COVID-19 у Києві, - Ляшко

В Києві від коронавірусу вакцинували майже 70% дорослого населення.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт ДІТИ".

"Ми, коли говорили про вакцинацію 70% дорослого населення, також не вірили. Але на сьогодні Київ наближається вже до цієї позначки і реально може виконати національний план, затверджений Кабміном, на території однієї адміністративної одиниці, коли місто Київ вакцинує 70% дорослого населення двома дозами", - сказав голова МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 в Києві померла 31 особа, виявлено 1 270 нових випадків захворювання, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
На ширяння кроком руш!
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07.12.2021 13:33
+3
принудительная вакцинация здорового населения Украины -
это преступление шлюшко, за которое оно должно ответить..
вместо того, чтобы лечить больных (ковид это не единственная проблема в Украине), выделять деньги на оснащение больниц, финансировать мед персонал, этот шлюшко - за откаты - выделил из бюджета миллионы на шмурдяк..
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07.12.2021 13:48
+2
Де у вас?
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07.12.2021 14:02
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На ширяння кроком руш!
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07.12.2021 13:33 Відповісти
И чо, и как, есть какаята значимая разница с Житомирщиной?
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07.12.2021 13:44 Відповісти
а 30% не вакцинировано, это более миллиона невакцинированных людей. Кроме того в Киеве выше концентрация людей в общественный местах и транспорте.
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07.12.2021 14:01 Відповісти
Скоко там чего в абсолютных цифрах не интересно вообще. Эти методички уже давно протухли - несите новые.

Проколото 70% от проколото 30% должно по результатам отличаться вдвое.

В Киеве во всех магазинах в масках, даже в киосках с одним - двумя парикмахерами, хотите сравнить с Одессой например?
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07.12.2021 14:07 Відповісти
Это у вас протухли. Всегда должны интересовать только абсолютные цифры, если ты хоть чуть чуть умеешь в статистику. 1% или 100% не имеет значение, если мы говорим о важных величинах, как человеческие жизни. Допустим маленькое село, там может быть смертность 5%, но это 1 мертвый человек, ага. А большой город, может быть смертность 1%, но это будет 500 мертвых человек.

Одесса более, чем в 3 раза меньше Киева. Украина на втором месте в мире по абсолютной смертности в мире, а вы антиваксеры продолжайте себя тешить иллюзиями, что прививки не работают.

Я тоже был такой самоуверенный, пока весной ковидом не переболел в тяжелой форме.
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07.12.2021 14:21 Відповісти
Дадада, смотрика, нарисовался умеющий в статистику. Я вас, таких умельцев, очень даже понимаю - куда хотим, туда и рисуем, но со своей стороны очень хорошо умею в вероятность и математику.
Такшта не нада нам тут.
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07.12.2021 14:25 Відповісти
вакцинация от заражения орви не защищает..
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07.12.2021 15:08 Відповісти
Ковид не совсем орви. Я тоже так думал ,что это что-то наподобие гриппа, пока сам не заболел.
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07.12.2021 18:17 Відповісти
орви - это острая респираторная вирусная инфекция..
ковид, возможно, это искусственный вирус, мутировавший в естественных условиях многократно за эти 1.5 года..
опг воз - отмазала китай, и сняла с него ответственность за утечку этого агента.. хотя, возможно, у них так было задумано..
и ещё, вакцины у них были готовы давно..
когда нибудь мы все узнаем правду, почему вирус имеет течение гриппа и химического действия, и почему у них уже были заготовлены вакцины, и что это за вакцины на самом деле..
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07.12.2021 23:13 Відповісти
так. вiрусу як раз у вeликiй щiльностi розгуляйся!
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Так и я про это.
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07.12.2021 14:21 Відповісти
тому лайку було б достатньо )
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07.12.2021 14:25 Відповісти
достижение века
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07.12.2021 13:46 Відповісти
принудительная вакцинация здорового населения Украины -
это преступление шлюшко, за которое оно должно ответить..
вместо того, чтобы лечить больных (ковид это не единственная проблема в Украине), выделять деньги на оснащение больниц, финансировать мед персонал, этот шлюшко - за откаты - выделил из бюджета миллионы на шмурдяк..
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07.12.2021 13:48 Відповісти
вчера на Сумщине суд признал незаконным отстранение от работы невакцинированного преподавателя английского языка и постановил отменить приказ об отстранении и восстановить преподавателя на работе.
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07.12.2021 14:26 Відповісти
и как оно, стали безсмертными?
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07.12.2021 13:48 Відповісти
Походу да - набиваются в маршрутки как сельди в бочку, маски хорошо если у половины есть.
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07.12.2021 13:51 Відповісти
У нас почти все в намордниках, но маршрутки в основном полупустые, и днем не все сидячие места заняты, а вечером после 19 - только такси или пешком. Если какие и забиты, то на отдельных маршрутах и только в час пик.
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07.12.2021 14:02 Відповісти
Это где у вас? Из интереса просто.
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Ровно
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07.12.2021 14:39 Відповісти
73% насeлeння змiна днк чeрeз вакцинацiю нe врятує бо такий мозговий дeфeкт змiна днк просто нe проб"є. лиш могила
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07.12.2021 14:11 Відповісти
У нас ніколи не буде 70% вакцинованих, це нереально. Скоріше 70% помре від ковіду.
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07.12.2021 13:55 Відповісти
Де у вас?
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07.12.2021 14:02 Відповісти
По всій Україні
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Київ це не Україна?
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07.12.2021 14:06 Відповісти
Голову лечи. В статье написано, что в Киеве вакцинированно 70% людей. Ты написала, что в Украине это не реально. Я спросил, а что Киев не Украина? А ты стала хамить
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07.12.2021 14:23 Відповісти
Я живу в Киеве, поэтому мне и интересно, как считают украинцы в других областях.
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07.12.2021 14:24 Відповісти
в палаті №6
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Заборонити працювати невакцинованим і виплата пенсій - тільки при наявності сертифікату . Планка підніметься до 90%.
Чим менше залишається невакцинованих , тим сильнішими мають бути обмеження .
Це ж логічно .
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Потом когда результат окажется нулевым будут бить. Возможно, ногами (с)
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07.12.2021 14:11 Відповісти
Гарна ідея, але Стахів ще не готовий очолити антиковідний путч. Ху#ло йому як заплатить за революцію, от тоді і можна починати.
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07.12.2021 14:15 Відповісти
 
 