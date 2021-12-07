Майже 70% дорослого населення вакцинували проти COVID-19 у Києві, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
В Києві від коронавірусу вакцинували майже 70% дорослого населення.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт ДІТИ".
"Ми, коли говорили про вакцинацію 70% дорослого населення, також не вірили. Але на сьогодні Київ наближається вже до цієї позначки і реально може виконати національний план, затверджений Кабміном, на території однієї адміністративної одиниці, коли місто Київ вакцинує 70% дорослого населення двома дозами", - сказав голова МОЗ.
Топ коментарі
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+2 Sergey Sheshenya
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Будь ласка, зачекайте...
Проколото 70% от проколото 30% должно по результатам отличаться вдвое.
В Киеве во всех магазинах в масках, даже в киосках с одним - двумя парикмахерами, хотите сравнить с Одессой например?
Одесса более, чем в 3 раза меньше Киева. Украина на втором месте в мире по абсолютной смертности в мире, а вы антиваксеры продолжайте себя тешить иллюзиями, что прививки не работают.
Я тоже был такой самоуверенный, пока весной ковидом не переболел в тяжелой форме.
Такшта не нада нам тут.
ковид, возможно, это искусственный вирус, мутировавший в естественных условиях многократно за эти 1.5 года..
опг воз - отмазала китай, и сняла с него ответственность за утечку этого агента.. хотя, возможно, у них так было задумано..
и ещё, вакцины у них были готовы давно..
когда нибудь мы все узнаем правду, почему вирус имеет течение гриппа и химического действия, и почему у них уже были заготовлены вакцины, и что это за вакцины на самом деле..
это преступление шлюшко, за которое оно должно ответить..
вместо того, чтобы лечить больных (ковид это не единственная проблема в Украине), выделять деньги на оснащение больниц, финансировать мед персонал, этот шлюшко - за откаты - выделил из бюджета миллионы на шмурдяк..
Чим менше залишається невакцинованих , тим сильнішими мають бути обмеження .
Це ж логічно .