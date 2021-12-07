Національні та професійні свята в Україні потребують узагальнення, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що в Україні багато національних та професійних свят, які потребують узагальнення.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час брифінгу у парламента.

За словами спікера, деякі свята введені Указами президента, інші - постановами Кабміну чи Верховної Ради.

"Ми сьогодні реально потребуємо комплексного законодавчого закріплення питань, пов’язаних зі святковими, скорботними, вихідними днями та професійними святами. Це має бути єдиний акт. Робота над ним триває", - зазначив Стефанчук.

Спікер Ради вважає, що влада має чітко показувати громадянам України, коли святкові дні є вихідними.

"Ми зараз заходимо у великі святкові дні. Як у нас кажуть: Від Романа до Йордана. Далі у нас великі Великодні свята. Ми - настільки прекрасна й унікальна нація, що святкуємо по усіх релігійних канонах і Східного, і Західного Обряду. Це прекрасно!" - зауважив голова Верховної Ради і додав, що все одно потрібно визначити, коли саме вихідні, тому що це питання стосується економіки країни.

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