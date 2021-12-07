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Національні та професійні свята в Україні потребують узагальнення, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Національні та професійні свята в Україні потребують узагальнення, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що в Україні багато національних та професійних свят, які потребують узагальнення.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час брифінгу у парламента.

За словами спікера, деякі свята введені Указами президента, інші - постановами Кабміну чи Верховної Ради.

"Ми сьогодні реально потребуємо комплексного законодавчого закріплення питань, пов’язаних зі святковими, скорботними, вихідними днями та професійними святами. Це має бути єдиний акт. Робота над ним триває", - зазначив Стефанчук.

Спікер Ради вважає, що влада має чітко показувати громадянам України, коли святкові дні є вихідними.

"Ми зараз заходимо у великі святкові дні. Як у нас кажуть: Від Романа до Йордана. Далі у нас великі Великодні свята. Ми - настільки прекрасна й унікальна нація, що святкуємо по усіх релігійних канонах і Східного, і Західного Обряду. Це прекрасно!" - зауважив голова Верховної Ради і додав, що все одно потрібно визначити, коли саме вихідні, тому що це питання стосується економіки країни.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Вот зеленые выродки!! заявляют, что с 1 января параша нападет на Украину, а занимаются тем, что может подождать. Займитесь предательством в ОП, займитесь обороной Украины!!
Одно два слова - выродки кремляди!!!
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07.12.2021 15:01
+9
А декількома новинами раніше:
Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК: "Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого" Джерело: https://censor.net/ua/n3303799
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07.12.2021 14:58
+5
Они хотят, чтобы ихние бесправные холопы работали на них по 12 часов без выходных, без праздников - а сами по 5-6 раз в год неделями не вылазят из Мальдив и Куршавеля. Президент в воюющей стране уже сколько раз за год наотдыхался?
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07.12.2021 15:11
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А декількома новинами раніше:
Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК: "Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого" Джерело: https://censor.net/ua/n3303799
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07.12.2021 14:58 Відповісти
Великолепно подметил!!!
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07.12.2021 15:54 Відповісти
Ст. 73 КЗпП України цей пан не читав -(((.
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07.12.2021 14:59 Відповісти
Вот зеленые выродки!! заявляют, что с 1 января параша нападет на Украину, а занимаются тем, что может подождать. Займитесь предательством в ОП, займитесь обороной Украины!!
Одно два слова - выродки кремляди!!!
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07.12.2021 15:01 Відповісти
А як можна попиляти бабло на узагальненні свят?
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07.12.2021 15:01 Відповісти
Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке. Праздники мешают зверю с зубами наружу-кабану.
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07.12.2021 15:07 Відповісти
Они хотят, чтобы ихние бесправные холопы работали на них по 12 часов без выходных, без праздников - а сами по 5-6 раз в год неделями не вылазят из Мальдив и Куршавеля. Президент в воюющей стране уже сколько раз за год наотдыхался?
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07.12.2021 15:11 Відповісти
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07.12.2021 15:56 Відповісти
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07.12.2021 15:23 Відповісти
Других проблем в стране ,**** нет?!
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07.12.2021 15:23 Відповісти
На якій проФФесії воно наїло таку мордяку?
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07.12.2021 15:28 Відповісти
"зєлений шум" = головзєблан знов зліняв з роботи(
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07.12.2021 15:29 Відповісти
"Узагальненя"
В переводе на народный:
"Слишком дохрена отдыхаете, холопы!"
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07.12.2021 15:34 Відповісти
пропонуються наступні нові свята:

День квнщика,

День нєлоха,

День верховного головнокомандувача

День преЗЕдента

День какаяразніца

День єрмака

День велике [будь що]
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07.12.2021 15:42 Відповісти
"...та професійних свят, які потребують узагальнення..."

А коли День асенізатора або гімновоза?
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07.12.2021 19:30 Відповісти
 
 