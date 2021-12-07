Національні та професійні свята в Україні потребують узагальнення, - Стефанчук
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Спікер Руслан Стефанчук вважає, що в Україні багато національних та професійних свят, які потребують узагальнення.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час брифінгу у парламента.
За словами спікера, деякі свята введені Указами президента, інші - постановами Кабміну чи Верховної Ради.
"Ми сьогодні реально потребуємо комплексного законодавчого закріплення питань, пов’язаних зі святковими, скорботними, вихідними днями та професійними святами. Це має бути єдиний акт. Робота над ним триває", - зазначив Стефанчук.
Спікер Ради вважає, що влада має чітко показувати громадянам України, коли святкові дні є вихідними.
"Ми зараз заходимо у великі святкові дні. Як у нас кажуть: Від Романа до Йордана. Далі у нас великі Великодні свята. Ми - настільки прекрасна й унікальна нація, що святкуємо по усіх релігійних канонах і Східного, і Західного Обряду. Це прекрасно!" - зауважив голова Верховної Ради і додав, що все одно потрібно визначити, коли саме вихідні, тому що це питання стосується економіки країни.
Будь ласка, зачекайте...
Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК: "Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого" Джерело: https://censor.net/ua/n3303799
Одно два слова - выродки кремляди!!!
В переводе на народный:
"Слишком дохрена отдыхаете, холопы!"
День квнщика,
День нєлоха,
День верховного головнокомандувача
День преЗЕдента
День какаяразніца
День єрмака
День велике [будь що]
А коли День асенізатора або гімновоза?