Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути "крайнім заходом". Вводити її можна лише тоді, коли використані всі методи прискорення імунізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге під час брифінгу.

"Вимоги обов'язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпано всі варіанти підвищення рівня вакцинації. Вони показали свою ефективність в окремих випадках, але такі вимоги залежать від контексту", - підкреслив Клюге.

За його словами, необхідно оцінювати те, як обов'язкова вакцинація може мати вплив на громадську довіру та впевненість у суспільстві, а також загальний рівень вакцинації.

"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге.

Він зауважив, що при такому посиленні "необхідно уважно дивитися на те, щоб дискримінація між щепленими та нещепленими не провокувала напругу".

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Водночас, він закликав враховувати те, який вплив на психологічне здоров'я людей матимуть обмеження на переміщення або нові локдауни.

Нагадаємо, голова Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині Лотар Вілер також заявив, що вважає обов'язкову вакцинацію "заходом на крайній випадок" та підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб вакцинувалася якнайбільша кількість людей.

Додамо, у Словенії Конституційний суд визнав указ уряду про обов'язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу таким, що не відповідає основному закону.