Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ
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Обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути "крайнім заходом". Вводити її можна лише тоді, коли використані всі методи прискорення імунізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге під час брифінгу.
"Вимоги обов'язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпано всі варіанти підвищення рівня вакцинації. Вони показали свою ефективність в окремих випадках, але такі вимоги залежать від контексту", - підкреслив Клюге.
За його словами, необхідно оцінювати те, як обов'язкова вакцинація може мати вплив на громадську довіру та впевненість у суспільстві, а також загальний рівень вакцинації.
"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге.
Він зауважив, що при такому посиленні "необхідно уважно дивитися на те, щоб дискримінація між щепленими та нещепленими не провокувала напругу".
Водночас, він закликав враховувати те, який вплив на психологічне здоров'я людей матимуть обмеження на переміщення або нові локдауни.
Нагадаємо, голова Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині Лотар Вілер також заявив, що вважає обов'язкову вакцинацію "заходом на крайній випадок" та підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб вакцинувалася якнайбільша кількість людей.
Додамо, у Словенії Конституційний суд визнав указ уряду про обов'язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу таким, що не відповідає основному закону.
Будь ласка, зачекайте...
еще ни одна вакцина не прошла 3 стадию клинических иследований
так что все вакцинированные пока являються подопытными кроликами
Ну тоесть эффективность вакцины она от общества зависит, а никак не от самой вакцины.
только Спутник 5 !
помогайте больным (ковид это не единственная проблема в мире), но не трогайте здоровых..
пора эту воз аннулировать..
гаварят..ходят слухи..где-то слишал...
Ато понимаете, какая бяда - если будете настаивать на негерметичности вакцины - трудно будет понимать ограничения только для непривитых.
Вакцина против болезни Марека является «негерметичной вакциной», что означает, что предотвращаются только симптомы болезни. Инфицирование хозяина и передача вируса не подавляются вакциной. Это контрастирует с большинством других вакцин, которые предотвращают заражение хозяина. (с) педивикия, пока не удалили.
судячи з ніку, Eugen Mk не курка..
Лахта,ПНХ !
Збудник може уражати нервову систему
Ліків від поліо не існує
Єдиний спосіб захисту - це своєчасна вакцинація
НЕ БУДУ ЗАКЛИКАТИ АНТИВАКСЕРів БУТИ ПОСЛІДОВНИМИ ВІДМОВИТИСЬ У МАЙБУТНЬОМУ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ ВЛАСНИХ ДІТЕЙ,КОЛИПРИЙДЕ ЧАС
Неприйнятне
Радикальне <-- ви знаходитесь тут
Прийнятне
Розумне
Популярне
Чинна норма
В принципі ясно що буде далі, надія залишається тільки на умовно безпечний Омікрон витіснить попередні штамми і необхідність у примусовій вакцинаціїї відпаде.
А то слишком быстро считает!
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А КОМУ ДАШСЯ?ВІРУСУ?