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Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Обов'язкова вакцинація може бути лише

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути "крайнім заходом". Вводити її можна лише тоді, коли використані всі методи прискорення імунізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге під час брифінгу.

"Вимоги обов'язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпано всі варіанти підвищення рівня вакцинації. Вони показали свою ефективність в окремих випадках, але такі вимоги залежать від контексту", - підкреслив Клюге.

За його словами, необхідно оцінювати те, як обов'язкова вакцинація може мати вплив на громадську довіру та впевненість у суспільстві, а також загальний рівень вакцинації.

"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге.

Він зауважив, що при такому посиленні "необхідно уважно дивитися на те, щоб дискримінація між щепленими та нещепленими не провокувала напругу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse

Водночас, він закликав враховувати те, який вплив на психологічне здоров'я людей матимуть обмеження на переміщення або нові локдауни.

Нагадаємо, голова Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині Лотар Вілер також заявив, що вважає обов'язкову вакцинацію "заходом на крайній випадок" та підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб вакцинувалася якнайбільша кількість людей.

Додамо, у Словенії Конституційний суд визнав указ уряду про обов'язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу таким, що не відповідає основному закону.
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Топ коментарі
+10
смысл в этих уколах? кто такая эта воз? это коммерческая структура, с какой стати, она берет на себя право навязывать сомнительные уколы миллионам здоровых людей..
помогайте больным (ковид это не единственная проблема в мире), но не трогайте здоровых..
пора эту воз аннулировать..
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07.12.2021 15:13
+7
В смысле ? А, что она была не обязательной !?
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07.12.2021 15:07
+7
"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге. Джерело: https://censor.net/ua/n3303815

Ну тоесть эффективность вакцины она от общества зависит, а никак не от самой вакцины.
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07.12.2021 15:08
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В смысле ? А, что она была не обязательной !?
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07.12.2021 15:07 Відповісти
Нет конечно. Ведь можно же не ходить на работу, не ездить в метре и сидеть ома без зарплаты - этож ваш сознательный выбор
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07.12.2021 15:10 Відповісти
пока это только клинические иследования вакцин,
еще ни одна вакцина не прошла 3 стадию клинических иследований

так что все вакцинированные пока являються подопытными кроликами
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07.12.2021 15:15 Відповісти
А твая тока праснуцца?
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07.12.2021 15:34 Відповісти
"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге. Джерело: https://censor.net/ua/n3303815

Ну тоесть эффективность вакцины она от общества зависит, а никак не от самой вакцины.
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07.12.2021 15:08 Відповісти
Начнем с того, что то что нам вкалывают вакциной не является.
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07.12.2021 15:10 Відповісти
А что вкалывают кракадилам?
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07.12.2021 15:23 Відповісти
Вакциной ВОЗ признает уже чуть ли не капли в нос и настойки , таки вакцина
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07.12.2021 15:38 Відповісти
як метод введення препарату впливає на суть препарту ?
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07.12.2021 15:43 Відповісти
Ну таки метод введения одного и того же препарата все таки влияет и сильно вплоть до летального(если Айболит то обязан знать), а я о том , что теперь к вакцинами относится даже то, что 10 лет назад и в дурную голову не пришло бы относить
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07.12.2021 20:20 Відповісти
То есть ты утверждаешь, что часть вакцин, которые вкалывают, не является вакцинами, потому что другую часть вакцин вводят интраназально? Тебе не кажется что тут логика хромает на все четыре крокодильи лапы?
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07.12.2021 16:34 Відповісти
Хоспади ну неужели так тяжело прочитать и понять написанное? Или обязательно нужно разжёвывать вакцина это препарат в результате применения которого появляется иммунитет , так было раньше -а сейчас даже капли от насморка и всякие БАДы можно отнести к вакцине по новой классификации ВОЗ, которую кстати приняли для облегчения принятия новых короновирусных как- бы вакцин
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07.12.2021 20:09 Відповісти
"Хоспади" - это не аргумент. Давай ссылку на определение вакцин ВОЗ и что конкретно тебя там не устраивает.
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07.12.2021 22:45 Відповісти
да...

только Спутник 5 !
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07.12.2021 17:58 Відповісти
смысл в этих уколах? кто такая эта воз? это коммерческая структура, с какой стати, она берет на себя право навязывать сомнительные уколы миллионам здоровых людей..
помогайте больным (ковид это не единственная проблема в мире), но не трогайте здоровых..
пора эту воз аннулировать..
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07.12.2021 15:13 Відповісти
Яке "аннулировать"? Тільки перевішати поголовно!
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07.12.2021 15:35 Відповісти
А про свободу воли уже забыли?Даже Бог дает людям свободу выбора , а правительства что , возомнили себя богами?
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07.12.2021 15:15 Відповісти
Для чого ці радикальні засоби? Хто хотів захистити своє життя, той захистив. Хто не захотів, той жити не хоче. Для чого примушувати жити тих, хто цього не хоче та не цінує те, що має? Останні мутації вірусу доводять, що він стає більш заразним, але менш небеспечним, що не може не обнадіювати. Може усім вакцинованим і буде достатньо лише двох щеплень. Поживемо та побачимо.
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07.12.2021 15:18 Відповісти
Вот, полностью согласен с Иренкой! Ну почти - двух раз однозначно недостаточно
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07.12.2021 15:23 Відповісти
як так - "досить"?! пфайцер та інші продукує міліарди нових апул на замовлення... вчені за океаном вже й гумку жувальну від ковід винайшли... маркетінг тільки розгортає плечі, а Ви - досить...
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07.12.2021 15:25 Відповісти
Вас це не стосується, ви ж антивакси. Вас взагалі тема вакцинації не повинна турбувати. Сидіть собі у хаті та очікуйте кінця епідемії.
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07.12.2021 15:29 Відповісти
Ви не знали що люди не ******* коли їм говорять що їм робити?
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07.12.2021 16:04 Відповісти
Дурні люди багато чого не *******: вони не ******* пристібувати ремінь безпеки та вилітають через лобове скло під час удару, вони не ******* мити руки після туалету та хворіють на гепатит, вони не вдягають презерватив і роблять на п'яну голову хворих дітей. А про антиваксів я навіть казати не хочу, це потенційні самогубці, яким краще сидіти ізольованими та труситися від кожного пчиху сусідів.
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07.12.2021 16:29 Відповісти
Сейчас много случаев когда человек вакцинируеться - сразу же начинает болеть и что самое главное других заражать! Так возникает вопрос - "Вакцина" для чего - что-бы заразить тех кто еще не успел заразиться и тем самым повысить показатели инфицированных или смертности?
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07.12.2021 17:49 Відповісти
Сейчас много случаев когда человек вакцинируеться - сразу же начинает болеть

гаварят..ходят слухи..где-то слишал...
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07.12.2021 18:01 Відповісти
Сейчас багато випадків, коли антиваксер антиваксив-антиваксив та раптом взяв та іздох від ковіду. Так було з головним ізраїльським антиваксом, але одна баба базарна казала, що його прибрали спецслужби. Тільки нікому не кажіть, це військова таємниця.
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07.12.2021 18:17 Відповісти
Запам'ятай та іншим роскажи: вакцина не може заразити на ковід. Ті, хто захворів після вакцинації пішли на щеплення вже інфікованими.
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07.12.2021 18:20 Відповісти
Вот только сосед в селе сделал прививку - от первой ничего особого, а вот от второй пластом лежит вторую неделю. Говорит что 3-й прививки он точно не выдержит и завернеться от нее. Село глухое, жителей человек 10 которые седят по хатам и они то точно заразить не могут так как изолированы. Мораль такова - те кто здоровый - переживут и вирус и вакцину, те в кого с имунитетом проблемы, могут откинуться как от вируса так и от вакцины! Он новость читал - в США в ампулах от ковида нашли стекло, которое с сывороткой кололи людям, после массовых жалоб определенные партии начали отзывать. Так что не удивляйтесь если скоро они будут эти партии здесь!!!
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07.12.2021 20:03 Відповісти
Передайте від мене своєму сусіду: нехай не бреше.
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07.12.2021 20:16 Відповісти
По голосу соседа в телефонном режиме я слышу что не врет, он вакцину колол только для того что-бы не штрафанули, а сейчас говорит - слабость словно вагоны разгружал и кости ломит и не знает что с ним дальше будет и это от короновака, а другой человек говорит - что вообще никаких симптомов от прививки не было.
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07.12.2021 20:29 Відповісти
Ті хто не хоче вакцинуватись вони ж не сидять вдома і не їздять в автобусах там де одні ковідні антивакцери. Ні вони ходять і заражають нормальних людей. В мене на роботі один антивакцер - захворів, здав позитивний тест на коронавірус і замість того щоб іти додому лікуватись він пів дня ходив по складі і всіх заражав. І заразив одну людину і тепер вона 2 тижні лікується вдома а мені підкинули частину її роботи. Думаю ми будемо вакцинуватись від корони кожні пів року-рік Поки хвороба стане не летальною, або зникне взагалі.
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07.12.2021 15:27 Відповісти
А шо, та людина проколота була? Чи не? Оба ответа на вопрос для вас будут неудобны.
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07.12.2021 15:29 Відповісти
вакцина не створює навколо вас ауру через яку вірус не може потрапити до вашого організму (як у серіалі "під куполом"), вона вчить ваш організм вчасно зреагувати і знешкодити збудника.
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07.12.2021 15:46 Відповісти
Эти байки уже давно не впечатляют. Прямо можете сказать: так вакцинирована была или нет?
Ато понимаете, какая бяда - если будете настаивать на негерметичности вакцины - трудно будет понимать ограничения только для непривитых.
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07.12.2021 15:48 Відповісти
що таке "негерметичність вакцини"?
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07.12.2021 15:53 Відповісти
Ну вы даёте, скоро третий год "пандемии" пойдёт

Вакцина против болезни Марека является «негерметичной вакциной», что означает, что предотвращаются только симптомы болезни. Инфицирование хозяина и передача вируса не подавляются вакциной. Это контрастирует с большинством других вакцин, которые предотвращают заражение хозяина. (с) педивикия, пока не удалили.
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07.12.2021 16:03 Відповісти
Болезнь Марека (Morbus Marek) - хронически протекающая вирусная болезнь птицы отряда куриных..

судячи з ніку, Eugen Mk не курка..
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07.12.2021 18:18 Відповісти
Прямо можете сказать: так вакцинирована была или нет?

Лахта,ПНХ !
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07.12.2021 18:03 Відповісти
Вона утворює таку оболонку - гандон через який не тільки вірус,навіть твереза думка не пробивавється.
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07.12.2021 16:06 Відповісти
Ну, я ж не винна, що у нас так багато розумо відсталих та просто безвідповідальних істот.
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07.12.2021 15:31 Відповісти
на цензорі більшість 'цих істот"-"на ставці"
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07.12.2021 18:20 Відповісти
Так, лише подивіться, скільки останнім часом агресивних та матюкливих нульовок з'явилось, які одне одного лайкають та палять контору.
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07.12.2021 18:47 Відповісти
Щас у вжалених рване... Ховайся хто може
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07.12.2021 15:21 Відповісти
а вакцину проти полиомієліту випробували в США аж 15 років . . . . . відповідальні були люди. а зараз галопом з шаблєю на ходу не розуміючи що рубають. . . Мабуть на планеті зайві є люди - то просто закрийте лікарні і звільніть лікарів - побачите - залишаться лише "здорові люди" без мутацій супутніх з ліками хвороб.
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07.12.2021 15:26 Відповісти
Поліо - це скорочена назва поліомієліту
Збудник може уражати нервову систему
Ліків від поліо не існує
Єдиний спосіб захисту - це своєчасна вакцинація


НЕ БУДУ ЗАКЛИКАТИ АНТИВАКСЕРів БУТИ ПОСЛІДОВНИМИ ВІДМОВИТИСЬ У МАЙБУТНЬОМУ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ ВЛАСНИХ ДІТЕЙ,КОЛИПРИЙДЕ ЧАС
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07.12.2021 18:06 Відповісти
Вікно Овертона.

Неприйнятне
Радикальне <-- ви знаходитесь тут
Прийнятне
Розумне
Популярне
Чинна норма

В принципі ясно що буде далі, надія залишається тільки на умовно безпечний Омікрон витіснить попередні штамми і необхідність у примусовій вакцинаціїї відпаде.
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07.12.2021 15:31 Відповісти
Щось робиться у світі...ковідька димова ширма і промивка мізків...що саме робиться не знаю...це просто моя думка,яка може бути і помилковою...
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07.12.2021 15:33 Відповісти
Методи дуже схожі з тими, які застосовували більшовики під час "колєктівізації", тільки масштаби зараз значно більші і просувають у іншому форматі.
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07.12.2021 15:48 Відповісти
Ідіть на..й зі своєю ширкою, потвори
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07.12.2021 15:33 Відповісти
Це брєд наркомана?
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07.12.2021 16:44 Відповісти
коли вже напишуть, що "більш лагідний" омікрон з'явився завдячуючи вакцинаціям?...
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07.12.2021 15:37 Відповісти
З часом став позитивніше дивитись на планетарну пандемію. Неочікувано коронавірус почав піднімати середній IQ на планеті.
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07.12.2021 15:49 Відповісти
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07.12.2021 18:11 Відповісти
Покусані, ви не задумувались над тим, що безкоштовний сир знаходиться в мишоловці. Вас розвели, наче піддослідних кроликів. З якого це алілуя про вас піклуються, ті хто завжди здирає шкіру? Безкоштовно вони навіть не чхнули б у ваш бік. ДУМАЙ - ТЕ, якщо ще залишилось чим.
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07.12.2021 16:47 Відповісти
Все это придумано что бы остановить это. https://countrymeters.info/ru/World


А то слишком быстро считает!
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07.12.2021 17:11 Відповісти
Eduard Silenko,кремлєбот..

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07.12.2021 18:15 Відповісти
Незнаю як хто а я живим цим ***** не дамся

А КОМУ ДАШСЯ?ВІРУСУ?

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07.12.2021 18:14 Відповісти
Эти картинки действуют на определенный слой населения,не более,в основном на биомассу,не более
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07.12.2021 18:56 Відповісти
 
 