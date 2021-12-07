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Київський безпековий форум: Результати переговорів Байдена та Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київський безпековий форум: Результати переговорів Байдена та Путіна

7 грудня о 21:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвячена підсумкам телефонної розмови Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Форуму.

"Результати переговорів Білого Дому і Кремля, наслідки для безпеки Європи і нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора – для обговорення цих тем Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", разом із Атлантичною Радою, провідним аналітичним центром Сполучених Штатів, проводять спільне спеціальне обговорення за участю провідних знавців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця розмова буде оперативною реакцією на чергову подію в рамках перемовин між Сполученими Штатами, ключовими західними столицями, Україною, а також Росією.

Участь в дискусій візьмуть:

- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
- Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;
- Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
- Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках;
- Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках;
- Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Тобі яка справа до цього, курва на платні?! Ким там у вас числиться Єрмак?
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07.12.2021 16:28
+9
Ще одне прокацаплене створіння вилізло.
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07.12.2021 16:29
+9
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07.12.2021 16:31
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Яценюк здається встиг побувати і міністром закордонних справ? Чи він профі лише по ринково обгрунтованих тарифах ?
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07.12.2021 16:25 Відповісти
Тобі яка справа до цього, курва на платні?! Ким там у вас числиться Єрмак?
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07.12.2021 16:28 Відповісти
Батракуєш, ну й батракуй. Нічого патріотів України ображати.
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07.12.2021 16:33 Відповісти
Патріот України підтримує зелену сцикню?
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07.12.2021 16:38 Відповісти
Можеш викинути Зєйла в вигрібну яму. Буду лише аплодувати. І де ти побачив підтримку Зєйла? Просто у вигрібну яму разом з Зєйлом потрібно закинути і Сєньку.
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07.12.2021 16:42 Відповісти
Стери спочатку засрану мацу із пики, чмо дурне)
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07.12.2021 16:39 Відповісти
… а ти образилось, курвочка? Ти думало що будеш лизати кошерні дупці за шекелі і тебе ніхто не образить?))
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07.12.2021 16:40 Відповісти
Хотца очень до корыта ,ой как хотца ...
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07.12.2021 16:28 Відповісти
Ще одне прокацаплене створіння вилізло.
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07.12.2021 16:29 Відповісти
Про яке «корито» ти постійно пишеш, свиняче лайно? Те,до якого тебе не пропускають?
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07.12.2021 16:30 Відповісти
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07.12.2021 16:31 Відповісти
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07.12.2021 16:32 Відповісти
Даже собаки будут рвать кацапов на куски , если сунутся
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07.12.2021 16:51 Відповісти
 
 