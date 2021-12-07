Київський безпековий форум: Результати переговорів Байдена та Путіна

7 грудня о 21:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвячена підсумкам телефонної розмови Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Форуму.

"Результати переговорів Білого Дому і Кремля, наслідки для безпеки Європи і нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора – для обговорення цих тем Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", разом із Атлантичною Радою, провідним аналітичним центром Сполучених Штатів, проводять спільне спеціальне обговорення за участю провідних знавців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця розмова буде оперативною реакцією на чергову подію в рамках перемовин між Сполученими Штатами, ключовими західними столицями, Україною, а також Росією.

Участь в дискусій візьмуть:



- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;

- Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;

- Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;

- Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках;

- Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках;

- Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках;

- Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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