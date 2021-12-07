РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16198 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
12 824 13
Байден (2385) Путин (29865) Киевский форум по безопасности (106)

Киевский форум по безопасности: Результаты переговоров Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский форум по безопасности: Результаты переговоров Байдена и Путина

7 декабря в 21:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященная итогам телефонного разговора президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

"Результаты переговоров Белого Дома и Кремля, последствия для безопасности Европы и нашего региона, дальнейшие действия по усилению международного давления на российского агрессора – для обсуждения этих тем Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе с Атлантическим Советом, ведущим аналитическим центром Соединенных Штатов проводят совместное специальное обсуждение с участием ведущих знатоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот разговор станет оперативной реакцией на очередное событие в рамках переговоров между Соединенными Штатами, ключевыми западными столицами, Украиной, а также Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас есть оптимистичные предвидения", - Стефанчук о переговорах Байдена и Путина

Участие в дискуссиях примут:

- Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума по безопасности, премьер-министр в 2014-16 годах;
- Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
– Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-06 годах;
– Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998-2000 годах;
- Ян Бжезинский, заместитель помощника Министра обороны США в 2001-05 годах;
- Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Тобі яка справа до цього, курва на платні?! Ким там у вас числиться Єрмак?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:28
+9
Ще одне прокацаплене створіння вилізло.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:29
+9
показать весь комментарий
07.12.2021 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яценюк здається встиг побувати і міністром закордонних справ? Чи він профі лише по ринково обгрунтованих тарифах ?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:25 Ответить
Тобі яка справа до цього, курва на платні?! Ким там у вас числиться Єрмак?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:28 Ответить
Батракуєш, ну й батракуй. Нічого патріотів України ображати.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:33 Ответить
Патріот України підтримує зелену сцикню?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:38 Ответить
Можеш викинути Зєйла в вигрібну яму. Буду лише аплодувати. І де ти побачив підтримку Зєйла? Просто у вигрібну яму разом з Зєйлом потрібно закинути і Сєньку.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:42 Ответить
Стери спочатку засрану мацу із пики, чмо дурне)
показать весь комментарий
07.12.2021 16:39 Ответить
… а ти образилось, курвочка? Ти думало що будеш лизати кошерні дупці за шекелі і тебе ніхто не образить?))
показать весь комментарий
07.12.2021 16:40 Ответить
Хотца очень до корыта ,ой как хотца ...
показать весь комментарий
07.12.2021 16:28 Ответить
Ще одне прокацаплене створіння вилізло.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:29 Ответить
Про яке «корито» ти постійно пишеш, свиняче лайно? Те,до якого тебе не пропускають?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:30 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 16:31 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 16:32 Ответить
Даже собаки будут рвать кацапов на куски , если сунутся
показать весь комментарий
07.12.2021 16:51 Ответить
 
 