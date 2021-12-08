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Новини Політика України
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Зміна позиції Лукашенка щодо окупації Криму викликає занепокоєння, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зміна позиції Лукашенка щодо окупації Криму викликає занепокоєння, - Нуланд

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, змінив свою позицію стосовно окупації Криму, що викликає занепокоєння.

Про це заявила у вівторок заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань щодо Росії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він сказав своєму народові, що ніколи не допустить, аби Росія дійсно використала територію Білорусі для маршу на Україну чи маскувала свої війська під білоруські. Але ми побачили, як Лукашенко змінив свою власну позицію щодо Криму. Він довго відмовлявся визнавати претензії Росії на Крим, але тиждень тому змінив тактику, що викликає занепокоєння", - зазначила вона.

Ситуація у Білорусі "просто трагічна і справді викликає занепокоєння у багатьох відношеннях", саме тому адміністрація США, разом з Європейським Союзом на багатосторонній основі посилила санкції проти режиму Лукашенка, зокрема – щодо цілих секторів економіки та проти "відповідальних за насильство та залякування", зазначила Нуланд.

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Вона також нагадала, як влада Білорусі "дуже цинічним і небезпечним способом" використовує мігрантів, яких приймає з третіх країн, для провокацій на кордоні з ЄС.

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Топ коментарі
+3
Тоже мне, смена позиции. Если раньше бацьку, чтобы поиметь, хуйлу приходилось уговаривать, то сейчас бульбенфюрер постоянно стоит в позе раком. А результат то один.
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08.12.2021 09:11
+1
Этот флюгер будет крутится и меняться как только ему будет удобней (пока живой).
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08.12.2021 09:10
+1
Що таке - "занепокоєння"? Мабуть в США цей вислів значить щось інше?
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08.12.2021 09:11
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Этот флюгер будет крутится и меняться как только ему будет удобней (пока живой).
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08.12.2021 09:10 Відповісти
Тоже мне, смена позиции. Если раньше бацьку, чтобы поиметь, ***** приходилось уговаривать, то сейчас бульбенфюрер постоянно стоит в позе раком. А результат то один.
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08.12.2021 09:11 Відповісти
Що таке - "занепокоєння"? Мабуть в США цей вислів значить щось інше?
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08.12.2021 09:11 Відповісти
це така ******* "доктрина"!
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08.12.2021 09:13 Відповісти
Делириум тременс.

Белая горячка.

Да, белый, горячий, совсем белый..... (с)
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08.12.2021 09:15 Відповісти
...і русскій прі том...
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08.12.2021 09:19 Відповісти
Не варто хвилюватися, його вже не вилікуєш, тільки "моменто в море".
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08.12.2021 09:24 Відповісти
Він може хоч яку позіцію мати, бо він вже не легітімний.
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08.12.2021 09:26 Відповісти
после оккупации беларуси, понятно, что бульбохуйлу сменили позицию относительно оккупации крыма. то его только под хвост и в гриву ***** дрючил, а теперь во все щели напихивает.
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08.12.2021 09:29 Відповісти
Более уместно было бы заявление: " ... чего и следовало ожидать"
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08.12.2021 09:44 Відповісти
Прогресуюча поведінка пацієнта викликає занепокоєння, можливий рецидив.
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08.12.2021 09:45 Відповісти
Да на его позицию начхать.. Больше волнует то что Беларусь по сути убыстренными темпами движется в лоно РФерии. Если раньше она было экономически зависимой страной, то теперь в полной военно - политической и экономической власти Путина. Лукашенко там вообще выполняет функцию "говорящей головы" и временного блюстителя должности минского генерал губернатора РФ. Как то этот вопрос окончательно разрешится к 2024 году к очередному "переизбранию отца народов" Пукина - Великолепного., а Лука с семьей переедет в Подмосковье и будет соседом Януковича с возможной должностью " свадебного генерала" в Совете Федерации.
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08.12.2021 09:53 Відповісти
"занепокоення" - це дипломатичною мовою значить "нам пох*й"
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08.12.2021 10:08 Відповісти
 
 