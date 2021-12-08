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Канада стурбована російськими військовими маневрами поблизу України, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канада стурбована російськими військовими маневрами поблизу України, - Трюдо

Маневри російських військ поблизу кордону з Україною викликають глибоке занепокоєння Канади.

Про це в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я минулого тижня спілкувався із Президентом України, аби запевнити його, що Канада, як і в попередні роки, підтримує Україну. Ми - друзі. Ми дуже занепокоєні російськими військовими маневрами на кордонах", - сказав Трюдо.

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За його словами, Канада разом із міжнародними партнерами чинить тиск на Росію, аби змусити її змінити свою агресивну поведінку.

"Ми співпрацюємо із нашими союзниками по НАТО, європейськими й американськими партнерами, аби надіслати Росії сигнал про неприйнятність початку нею кампанії проти України", - розповів прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що дислоковані в Україні канадській військові "знаходяться там з метою проведення тренувань". "Вони там не для того, аби воювати", - зауважив Трюдо.

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Топ коментарі
+3
Судячи з усього не всіх українців турбує воєнна агресія проти власної країни. Воліють жити і не помічати.
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08.12.2021 09:28
+2
Время для выражений бесконечных беспокойств прошло. Сейчас время для быстрых решений, а не говорильни....
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08.12.2021 09:30
+2
Та не турбуйтеся так сильно !!!Краще дайте зброю !!!
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08.12.2021 09:32
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Судячи з усього не всіх українців турбує воєнна агресія проти власної країни. Воліють жити і не помічати.
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08.12.2021 09:28 Відповісти
Время для выражений бесконечных беспокойств прошло. Сейчас время для быстрых решений, а не говорильни....
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08.12.2021 09:30 Відповісти
Та не турбуйтеся так сильно !!!Краще дайте зброю !!!
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08.12.2021 09:32 Відповісти
Большое спасибо за беспокойство!
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08.12.2021 09:45 Відповісти
Маневри російських військ поблизу кордону з Україною викликають глибоке занепокоєння Ізраїлю?
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08.12.2021 09:49 Відповісти
Та не беспокойтесь. Випейте теплого молока и поспите оно и пройдет.
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08.12.2021 10:28 Відповісти
Та ну, занепокоєні вони. Ви московитів черговими "пекельними санкціями" удавіть, але тільки тоді, коли почнеться повномасштабне вторгнення в Україну.
А потім ми занепокоїмося, коли та недоорда попре на вас.
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08.12.2021 10:36 Відповісти
занепокоєність і стурбованість засуньте собі в одне місце , не шановні західні брехуни і аферисти. До тих пір, поки США,НАТО І ЄС не буде поступати так само в Україні , як рашист в окупованому Донецьку в Білорусії, Осетії і т.д будуючи свої військові бази ,як і озброювати війська новітньою зброєю ,а не армійським "секонд- хендом" , за котрий з України забирають кошти , як за нове озброєння ,- Україна постійно буде під загрозою рашистської окупації і буде розмінною монетою в перемовинах аферистів, котрі підписали Будапештський брехливий папірець,котрий не виконують ні західні демократи ,ані рашистський окупант України
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08.12.2021 11:29 Відповісти
А чому ми не в НАТО?
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08.12.2021 11:37 Відповісти
а чому Турція не в ЄС?
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08.12.2021 11:39 Відповісти
Тому, що російськомовне населення проти?
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08.12.2021 11:52 Відповісти
Ні Федорович.Тому що ЄС , в особі подруги Путіна - Меркель проти.А відносно України в НАТО,то є ціла кагорта друзів окупанта України , котрі проти того,щоб Україна була в НАТО."друзів за не задарма "
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08.12.2021 12:00 Відповісти
...не дочекалися через Меркель російськомовні житєлі Крима та Данбаса омріяного ними вступу України в НАТО...
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08.12.2021 12:25 Відповісти
 
 