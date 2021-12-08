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В окупованому Криму всюди кокошники, Росія намагається зруйнувати кримськотатарську культуру, - Чийгоз

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Криму всюди кокошники, Росія намагається зруйнувати кримськотатарську культуру, - Чийгоз

Жителі окупованого Росією Криму все більше намагаються використовувати можливості України.

Про це заявив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Взяти, наприклад, освіту. Перші рік-два, ви пам'ятаєте, бум був. Усі стали виїжджати - Москва, Пітер, Астрахань, кудись ще - продовжити навчання. А потім - зворотний процес. І зараз вони найбільше шукають можливості тут, в Україні, продовжити своє навчання. Або, знову ж, - через Україну продовжити навчання десь у Європі чи Туреччині", - пояснив парламентар.

Чийгоз зазначив, що кримські татари намагаються використовувати російське законодавство щодо захисту вивчення рідною мовою. Але в окупованому Криму це не діє. Як не діє і по всій Росії захист розвитку національних мов.

"Нам досі допомагає наш історичний досвід. Ми якоюсь мірою закрилися і намагаємося, як і в місцях депортації, зберегти мову та традиції. Щоб вплив ззовні - російський, кавказький або ще якийсь - не почав руйнувати ці традиції зсередини. Не тільки "русский мир" несе небезпеку. Досить імплементувати якісь близькі тобі за релігією, культурою елементи - але при цьому вони не є традиційними для твоєї національної групи. Розумієте, там, як наші кажуть, кокошники навколо. Це вже так дратує! І наші шукають нагоди якимось чином послабити цей вплив", - додав нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Європейської Солідарності" Ахтемом Чийгозом читайте за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмовляючи з кримськими татарами в окупованому Криму ти постійно чуєш: "Коли Україна звільнить нас?", - Чийгоз

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
кокошнік - це пристрій для трансляції останкінскіх сигналів прямо у мозок
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08.12.2021 11:24
+5
А я десь чув, що кокошнік для того носили, щоб воші в тарілку не сипались, коли їси.
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08.12.2021 12:38
+2
носіть національні одяг хай бачуть кацапи а так ви не чим не відрізняєтесь від них
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08.12.2021 11:09
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так переходьте на кримсько татарську мову і українську вимагайте своїх прав
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08.12.2021 11:07 Відповісти
носіть національні одяг хай бачуть кацапи а так ви не чим не відрізняєтесь від них
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08.12.2021 11:09 Відповісти
шановний, у вязниці свій одяг не носять
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08.12.2021 11:11 Відповісти
Неадекватный совет.
У нас даже на материковой Украине могут убить за украинский.
А татарский просто не поймут.
Это тот случай, когда такой совет абсолютно ничем не поможет и даже наоборот
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08.12.2021 11:53 Відповісти
ну тоді як хочите
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08.12.2021 11:56 Відповісти
кокошнік - це пристрій для трансляції останкінскіх сигналів прямо у мозок
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08.12.2021 11:24 Відповісти
кокошник - это головной убор "кокошки" (курица на сербском)
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08.12.2021 11:43 Відповісти
будьйоновка і какошнік це втілення істричного стану черепної коробки орків "кіпіт наш разум возмущьонньій".
Крім того, верхівка будьйоновки використовувалася носієм для багаторазового підтирання дупи, оскільки залишки лайна на вітрі висихали й обсипалися. (РАН)
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08.12.2021 12:08 Відповісти
А я десь чув, що кокошнік для того носили, щоб воші в тарілку не сипались, коли їси.
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08.12.2021 12:38 Відповісти
Кокошники в московию пришли из Индии. Но московиты их одевали для того, чтобы во время еды вши с головы не падали в тарелку...
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08.12.2021 12:03 Відповісти
А гімностьорка тоді для чого була?
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08.12.2021 12:10 Відповісти
Ну точно не для занять ГІМНАСТикою
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Название кокошник имеет финское происхождение: «кёкко» - курица, «кокош» - петух, эти старофинские термины применительные к домашней птице

"Русский" кокошник - финно-угорская национальная одежда с сакральным значением: в кокошник финно-угры наряжали невесту как знак её плодовитости, как у курицы-несушки.
У других славяноязычных народов Европы «русского» кокошника никогда не было, ибо они не финно-угры по существу
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08.12.2021 12:10 Відповісти
про походження такого ру.одягу як "онучі" боюся питати)
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08.12.2021 12:12 Відповісти
І не питайте ! Бо наприклад лапті - теж крадене, у тих же ж фінів.
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08.12.2021 12:56 Відповісти
«К приходу славян (который нельзя назвать массовым) с Юга и Запада, здесь (на территории будущей Московии) кипела бурная жизнь.
Меряне были лидерами тогдашнего финно-угорского мира Европейской части современной России. И поэтому они стали субстратом для строительства на основе привнесенного славянского языка, христианской религии и государственных лекал Золотой Орды (Московия несколько веков была улусом Золотой Орды) нового Владимиро-Суздальского, и позднее Московского-Российского государства.

Они стали основой для формирования ядра московского (современного русского) народа. Но этнически во многом остались финно-уграми.

Что было неопровержимо доказано в ходе исследования генофонда русского народа в 2005 году. Генетическое расстояние между русскими и финно-уграми оказалось 2-3 единицы, то есть фактически это один огромный народ.
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08.12.2021 12:14 Відповісти
Сегодня русские «Золотого кольца России» являются славянами, так как говорят на славянском языке (производном от вымершего солунского диалекта Македонии 8-11 веков, который и был церковнославянским).

Однако все они - славянизированные потомки финно-угорских племен, поэтому неудивительно, что их национальные реалии субстратно унаследованы от финно-угров.

Это лапти, гусли (кюсли), одежда и прочее. В том числе и цвета одежды - красный и синий, что в традиции финно-угров и татар
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08.12.2021 12:18 Відповісти
 
 