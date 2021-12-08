В окупованому Криму всюди кокошники, Росія намагається зруйнувати кримськотатарську культуру, - Чийгоз

Жителі окупованого Росією Криму все більше намагаються використовувати можливості України.

Про це заявив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Взяти, наприклад, освіту. Перші рік-два, ви пам'ятаєте, бум був. Усі стали виїжджати - Москва, Пітер, Астрахань, кудись ще - продовжити навчання. А потім - зворотний процес. І зараз вони найбільше шукають можливості тут, в Україні, продовжити своє навчання. Або, знову ж, - через Україну продовжити навчання десь у Європі чи Туреччині", - пояснив парламентар.

Чийгоз зазначив, що кримські татари намагаються використовувати російське законодавство щодо захисту вивчення рідною мовою. Але в окупованому Криму це не діє. Як не діє і по всій Росії захист розвитку національних мов.

"Нам досі допомагає наш історичний досвід. Ми якоюсь мірою закрилися і намагаємося, як і в місцях депортації, зберегти мову та традиції. Щоб вплив ззовні - російський, кавказький або ще якийсь - не почав руйнувати ці традиції зсередини. Не тільки "русский мир" несе небезпеку. Досить імплементувати якісь близькі тобі за релігією, культурою елементи - але при цьому вони не є традиційними для твоєї національної групи. Розумієте, там, як наші кажуть, кокошники навколо. Це вже так дратує! І наші шукають нагоди якимось чином послабити цей вплив", - додав нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Європейської Солідарності" Ахтемом Чийгозом читайте за посиланням.

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