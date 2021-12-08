В окупованому Криму всюди кокошники, Росія намагається зруйнувати кримськотатарську культуру, - Чийгоз
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Жителі окупованого Росією Криму все більше намагаються використовувати можливості України.
Про це заявив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Взяти, наприклад, освіту. Перші рік-два, ви пам'ятаєте, бум був. Усі стали виїжджати - Москва, Пітер, Астрахань, кудись ще - продовжити навчання. А потім - зворотний процес. І зараз вони найбільше шукають можливості тут, в Україні, продовжити своє навчання. Або, знову ж, - через Україну продовжити навчання десь у Європі чи Туреччині", - пояснив парламентар.
Чийгоз зазначив, що кримські татари намагаються використовувати російське законодавство щодо захисту вивчення рідною мовою. Але в окупованому Криму це не діє. Як не діє і по всій Росії захист розвитку національних мов.
"Нам досі допомагає наш історичний досвід. Ми якоюсь мірою закрилися і намагаємося, як і в місцях депортації, зберегти мову та традиції. Щоб вплив ззовні - російський, кавказький або ще якийсь - не почав руйнувати ці традиції зсередини. Не тільки "русский мир" несе небезпеку. Досить імплементувати якісь близькі тобі за релігією, культурою елементи - але при цьому вони не є традиційними для твоєї національної групи. Розумієте, там, як наші кажуть, кокошники навколо. Це вже так дратує! І наші шукають нагоди якимось чином послабити цей вплив", - додав нардеп.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Європейської Солідарності" Ахтемом Чийгозом читайте за посиланням.
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У нас даже на материковой Украине могут убить за украинский.
А татарский просто не поймут.
Это тот случай, когда такой совет абсолютно ничем не поможет и даже наоборот
Крім того, верхівка будьйоновки використовувалася носієм для багаторазового підтирання дупи, оскільки залишки лайна на вітрі висихали й обсипалися. (РАН)
"Русский" кокошник - финно-угорская национальная одежда с сакральным значением: в кокошник финно-угры наряжали невесту как знак её плодовитости, как у курицы-несушки.
У других славяноязычных народов Европы «русского» кокошника никогда не было, ибо они не финно-угры по существу
Меряне были лидерами тогдашнего финно-угорского мира Европейской части современной России. И поэтому они стали субстратом для строительства на основе привнесенного славянского языка, христианской религии и государственных лекал Золотой Орды (Московия несколько веков была улусом Золотой Орды) нового Владимиро-Суздальского, и позднее Московского-Российского государства.
Они стали основой для формирования ядра московского (современного русского) народа. Но этнически во многом остались финно-уграми.
Что было неопровержимо доказано в ходе исследования генофонда русского народа в 2005 году. Генетическое расстояние между русскими и финно-уграми оказалось 2-3 единицы, то есть фактически это один огромный народ.
Однако все они - славянизированные потомки финно-угорских племен, поэтому неудивительно, что их национальные реалии субстратно унаследованы от финно-угров.
Это лапти, гусли (кюсли), одежда и прочее. В том числе и цвета одежды - красный и синий, что в традиции финно-угров и татар