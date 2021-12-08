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Венеціанська комісія (213) Совгиря (52) Закон про олігархів (125)

Венеціанська комісія перенесла розгляд Закону про олігархів на кінець січня, - Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія перенесла розгляд Закону про олігархів на кінець січня, - Совгиря

Бюро Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію Комісії.

Про це написала у телеграмі представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, розгляд заплановано на сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.

"Висновок буде надано за терміновою процедурою", - зазначила Совгиря та додала, що попередньо, розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня

Венеціанська комісія перенесла розгляд Закону про олігархів на кінець січня, - Совгиря 01

Автор: Ірина Дашківська
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Коли Венеційська комісія винесе рішення,то у нас залишиться лише два олігархи - Зєля і Коломой...І вони легко доведуть,що ніякі не українські олігархи,а просто багаті ізраїльтани...І всі закони будуть на їх стороні...
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08.12.2021 12:25 Відповісти
По факту у нас лише 2 справжніх олігархи, це Ахметов і Фірташ. клолмлйський є олігархом, поки Зєєєєля при владі. Зєля піде - Іцик сяде. Всі інші просто крупний бізнес.
Зокрема Порошенка оббрехали, оголосивши олігархом так само, як раніше оббрехали, оголосивши євреєм.
Порошенко не може бути олігархом апріорі. Кондитерка не може бути олігархічним бізнесом. Власник такого бізнесу не може тиснути на державу, вибиваючи собі преференції. Це не енергоносії, не енергетика, не продукт першої необхідності, жити без якого неможливо. Він не монополіст, Рошен не посідає навіть 25% ринку.
Треба розрізняти крупний бізнес і олігархічний. А ці поняття спеціально змішують продажні журнашлюшки.
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08.12.2021 12:48 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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08.12.2021 12:53 Відповісти
 
 