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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) Малюська Денис (295) Закон про олігархів (125)

Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня

Україна отримає експертний висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) згідно із так званим законом про олігархів 10-11 грудня цього року.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Венеціанської комісії провели зустрічі з різними стейкхолдерами як в Україні, так і поза. У тому числі були дискусії й зі мною. Я мав окрему зустріч з експертами Венеціанської комісії. Вони готують свій висновок. Попередньо, ми очікуємо, що рішення про ув'язнення Венеціанської комісії буде прийнято 10-11 грудня цього року", - сказав міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про деолігархізацію 5 листопада 2021 року. Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, і буде введений у дію через шість місяців з дня набуття ним чинності. При цьому закон втрачає чинність через 10 років з дня його набуття чинності.

Читайте: 36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС

Автор: Ольга Лузан
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Ну-Ну. Это тот придурок, что с ногами на стол залез.Давайте следующий Закон о ворах в законе.
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02.12.2021 15:54 Відповісти
І слово буде одне - "ДЛБЙБи"!!!
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02.12.2021 15:57 Відповісти
І на кількох десятках сторінок!
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02.12.2021 17:41 Відповісти
Ага...впопуредники вспомятались..

Тіж яйка- вид збоку...
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02.12.2021 15:59 Відповісти
"рішення про ув'язнення Венеціанської комісії" - или Малюська не знает украинского, или переводчики дебилы. Но звучит прикольно...
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02.12.2021 16:12 Відповісти
Скаже(?? ) ????
А на папірці туалету_ якраз тесаме..
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02.12.2021 16:18 Відповісти
тільки не кажіть, що зєля - казьол, він обідиться
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02.12.2021 16:27 Відповісти
Родители расстроятся за Бубочку тупорылого
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02.12.2021 16:45 Відповісти
Никогда еще ни одна страна не достигала успеха, следуя "советам" извне. Нужно следовать своим путем, не оглядываясь, на то, что кто-то что-то должен сказать или одобрить. Если какой-то закон нужен и полезен для государства, нужно принимать без оглядки. Пусть на примере Украины учатся другие.
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02.12.2021 16:38 Відповісти
Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21.
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02.12.2021 16:38 Відповісти
Выдайте нах США Коломойшу!
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02.12.2021 16:44 Відповісти
Фігуранти Форбса затамували подих...
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02.12.2021 17:53 Відповісти
Та якось вже всерівно що та комісія скаже Закон Є і БУДЕ.
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02.12.2021 19:59 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .100%.
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02.12.2021 19:59 Відповісти
 
 