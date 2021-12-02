Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря

Украина получит экспертное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) касательно так называемого закона об олигархах 10-11 декабря этого года.

Об этом министр юстиции Денис Малюска сообщил в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты Венецианской комиссии провели встречи с разными стейкхолдерами как в Украине, так и вне. В том числе были дискуссии и со мной. У меня была отдельная встреча с экспертами Венецианской комиссии. Они готовят свое заключение. Предварительно, мы ожидаем, что решение о заключении Венецианской комиссии будет принято 10-11 декабря этого года", — сказал министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его вступления в силу.

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