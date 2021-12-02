РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9452 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 091 14
Венецианская комиссия (423) Малюська Денис (292) Закон об олигархах (119)

Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря

Украина получит экспертное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) касательно так называемого закона об олигархах 10-11 декабря этого года.

Об этом министр юстиции Денис Малюска сообщил в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты Венецианской комиссии провели встречи с разными стейкхолдерами как в Украине, так и вне. В том числе были дискуссии и со мной. У меня была отдельная встреча с экспертами Венецианской комиссии. Они готовят свое заключение. Предварительно, мы ожидаем, что решение о заключении Венецианской комиссии будет принято 10-11 декабря этого года", — сказал министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его вступления в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замечаний на 20 страниц, – Кличко получил ответ из Венецианской комиссии относительно закона о столице

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну-Ну. Это тот придурок, что с ногами на стол залез.Давайте следующий Закон о ворах в законе.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:54 Ответить
І слово буде одне - "ДЛБЙБи"!!!
показать весь комментарий
02.12.2021 15:57 Ответить
І на кількох десятках сторінок!
показать весь комментарий
02.12.2021 17:41 Ответить
Ага...впопуредники вспомятались..

Тіж яйка- вид збоку...
показать весь комментарий
02.12.2021 15:59 Ответить
"рішення про ув'язнення Венеціанської комісії" - или Малюська не знает украинского, или переводчики дебилы. Но звучит прикольно...
показать весь комментарий
02.12.2021 16:12 Ответить
Скаже(?? ) ????
А на папірці туалету_ якраз тесаме..
показать весь комментарий
02.12.2021 16:18 Ответить
тільки не кажіть, що зєля - казьол, він обідиться
показать весь комментарий
02.12.2021 16:27 Ответить
Родители расстроятся за Бубочку тупорылого
показать весь комментарий
02.12.2021 16:45 Ответить
Никогда еще ни одна страна не достигала успеха, следуя "советам" извне. Нужно следовать своим путем, не оглядываясь, на то, что кто-то что-то должен сказать или одобрить. Если какой-то закон нужен и полезен для государства, нужно принимать без оглядки. Пусть на примере Украины учатся другие.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:38 Ответить
Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21.
показать весь комментарий
02.12.2021 16:38 Ответить
Выдайте нах США Коломойшу!
показать весь комментарий
02.12.2021 16:44 Ответить
Фігуранти Форбса затамували подих...
показать весь комментарий
02.12.2021 17:53 Ответить
Та якось вже всерівно що та комісія скаже Закон Є і БУДЕ.
показать весь комментарий
02.12.2021 19:59 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .100%.
показать весь комментарий
02.12.2021 19:59 Ответить
 
 