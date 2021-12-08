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Новини За кордоном
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Путін і Байден обговорили можливість наступного контакту, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Байден обговорили можливість наступного контакту, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден обговорювали можливість наступного контакту після того, як відбудуться переговори їхніх представників, але тимчасові перспективи майбутнього можливого спілкування лідерів наразі назвати неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти цих представників, треба буде поспілкуватися ще раз. Але наразі відповісти, коли це буде, неможливо", - сказав Пєсков.

Тим більше, зазначив він, неможливо говорити і про формат спілкування президентів у майбутньому.

"Формат неважливий. Власне, цей формат дозволяє досить відверто розмовляти. І принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", - сказав Пєсков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Містер Хелло,незабаром у мене з вами буде секс!!!Сказав Байден,а Хелло йому,дякую,дуже дякую!
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Из слов есть контакт можно составить 145 существительных слов: енотка, кастет, наскок, некось, оканье, октант, отеска...
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08.12.2021 13:04 Відповісти
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08.12.2021 13:07 Відповісти
В общем ,понятно ,два с половиной часа , обсуждали следующий контакт , договаривались о встрече . Ту выше в комментах, вы не забывайте, что ***** не клоун ,как Зеленский , а опаснейший враг
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08.12.2021 13:19 Відповісти
гібридна відповідь для внутрішнього споживача.ру
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08.12.2021 13:22 Відповісти
 
 