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Новини Політика України
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Кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кіберполіція почала розслідування щодо бази

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази "Миротворця". До неї вносять людей, які, на думку власників бази, становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Суспільному повідомила Кіберполіція у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

Розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України – "Порушення недоторканності приватного життя". Максимальна санкція цієї статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.

Кримінальну справу в Кіберполіції порушили після звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада 2021 року вона звернула увагу на історію 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

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Як показало розслідування StopFake, російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ. Дівчину внесли до бази "Миротворця" через участь у фестивалі "Зірки над Донбасом", який відбувся на окупованих територіях Луганщини.

Тоді Денісова заявила, що звернулася до правоохоронців із вимогою вилучити дані про дитину з бази й закрити її.

"Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, а також і інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не тільки дітям, а й іншим громадянам", – сказала Денісова.

У Кіберполіції повідомили, що надіслали запити Миротворцю щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні (Денісової. – Ред.) обставин".

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Недержавна організація "Миротворець" була створена у 2014 році. Як зазначено на її сайті, організація "досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку". На сайті були опубліковані персональні дані тисяч людей, які, на думку організації, становлять загрозу. У 2018 році заступник глави Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.
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Топ коментарі
+61
Да она уху ела!!!
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08.12.2021 14:40
+38
значить потрібно її теж вносити
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08.12.2021 14:42
+35
тварь
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08.12.2021 14:41
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Сторінка 2 з 2
«Миротворець», номінально створений для протидії російській агресії, восьмий рік розпалює агресію всередині України, виступаючи як тутешній аналог російських погромно-чорносотенних «списків ненависті». Така діяльність, по-перше, убер-ефективно працює на російську пропаганду, по-друге, знаходиться поза межами законодавства України як демократичної держави, що декларує відданість принципам захисту базових прав людини. Не вмієш скласти один і один? Не моя проблема.
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08.12.2021 16:41 Відповісти
З якого року ти в базі Миротворця?
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08.12.2021 16:47 Відповісти
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09.12.2021 05:20 Відповісти
Опять переобулся?))) Ты привел в пример Жеглова с Шараповым, рассуждая о их методах в отношении ПРЕСТУПНИКА... А теперь переобулся и рассказываешь о разжигании вражды))) Вражды между КЕМ? Между ОККУПАНТАМИ и защитниками Украины??? Серьезно??? Можешь не продолжать ВРАТЬ... И так понятно, что ты на стороне ОККУПАНТОВ, только ссышся в этом признаться...
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08.12.2021 17:49 Відповісти
Це ти, російськощелепний дурнику, перевзуваєшся - аж свистить. Не розумієш українською - читай по-русски. В третий раз, для особо упоротых, повторять не буду. Бог подаст. Прибегая к преступным методам в отношении преступника, ты морально уравниваешь себя с этим преступником. А если ты, сверх того, имеешь бесконтрольную медийную возможность НАЗНАЧИТЬ преступником любого, кто тебе не нравится, и натравливаешь на него общественное мнение в обход следствия и суда, ты сам - преступник, подлежащий следствию и суду. «Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень». Не делай вид, что забыл, кто и по какому поводу произнёс эти слова. Конец диалога.
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08.12.2021 23:11 Відповісти
))) Так в какой из версий ты раскрыл тему разжигания вражды?) Ты конкретно ОБВИНИЛ в разжигании вражды, а рассказываешь о МОРАЛЬНОСТИ методов изобличения ПРЕСТУПНИКОВ))) Так что там с враждой?) Между КЕМ и КЕМ вражда?)))
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09.12.2021 00:30 Відповісти
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08.12.2021 16:18 Відповісти
Та лугандийская малололетка говорит что гордиться тем что ее внесли в Миротворец.Зачем Денисова пытается забрать у ребенка такое счастье?
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08.12.2021 16:51 Відповісти
Нічого, що там навіть чотирирічні діти записані в "бойовики НВФ"?
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09.12.2021 01:38 Відповісти
Ярослав,ты забыл сегодня принять таблетки?
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09.12.2021 03:21 Відповісти
У нее прямых задач нет? Нам всех пленных уже вернули? Может лучше подымать зад и проведет их? Навестит изоляцию...
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08.12.2021 17:04 Відповісти
Когда Денисову назначили тетей по правам человека, то возможноья единственный кто системно ее проклинал на этом форуме. Достаточно тогго что Денисова назначена от подстилки Хремля ЮВТ , а сама она крымчанка родом из Архангельска. Не имею никаких иллюзий по Денисоврй но здесь она однозначно права, и молодец что пресекает попытки щемить 13 летних.
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08.12.2021 17:32 Відповісти
Понимаешь, 13- летние сепары имеют свойство вырастать.
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08.12.2021 17:44 Відповісти
Боже, кто у нас у власти! Это ПОЗОРИЩЕ!
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08.12.2021 17:45 Відповісти
Нет! Это - совсем по-другому называется.
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08.12.2021 19:00 Відповісти
Интересно, журналисты поддержат сайт Миротворец!
янелоху и ко, сайт не дает спать спокойно!
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08.12.2021 17:47 Відповісти
Тобто, якщо прокурор звинувачує злодія в злочинах, наводячи докази, то він "порушує презумпцію невинуватості"?
Мені здається ця янукодловска шмара полізло занадто далеко зі своєю тупою брехнею намагаючись виконувати накази своїх рашистських хазаїв, яким Миротворець ну дуже заважає.
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08.12.2021 17:50 Відповісти
Вонючая Хая. З
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08.12.2021 18:32 Відповісти
Видать,цій тьоткі робити вже зосвім нічого. Ну звісно ж,з правами людини у нас все ОК!
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08.12.2021 18:36 Відповісти
гнида
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08.12.2021 20:15 Відповісти
база "Миротворец" - это всего лишь бронирование мест в аду. когда мрази из этой базы сдохнут, то не будут метаться в поисках места, для них черти уже приготовили персональные котлы в аду.
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08.12.2021 21:03 Відповісти
Это уже реванш сепаров и рыгов или надо дать еще 100 дней?
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09.12.2021 00:34 Відповісти
Можна тільки здогадуватись як вона "сприяла" визволенню наших полонених при Порошенко
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09.12.2021 03:39 Відповісти
Денисовп - ТП и свинособака
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09.12.2021 05:22 Відповісти
Це про неї з сайту: "Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Используется пропагандистами россии (страна-агрессор) в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам.
Называет себя прозаиком, драматургом, и ФАНТАСТОМ! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «союза писателей лнр». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в рф. Указывает местом проживания «новороссию»."

Це не дитина - це зброя проти України. А зброю треба обліковувати. Вважаю, що в базі Миротворця вона справедливо.

https://myrotvorets.center/criminal/savenkova-faina-vladimirovna/
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09.12.2021 06:31 Відповісти
Ловко зеленые наехали на сайт... Кто-то может вспомнит что Денисова за все время сделала?
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09.12.2021 07:12 Відповісти
Денисова - агент кгб-фсб
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09.12.2021 07:20 Відповісти
Я не в захваті від миротворця (сайт займався політичною рекламаю), АЛЕ він робить потрібну справу. Скільки луганського та данецкага лайна (в тому числі і діточки виродків) живуть в Україні. А раніше вони активно топили та працювали на лднр.
Те, що дані 13 літьої сепарші розмістили безумовно з точки зору права в країні де нема війни - незаконно.
В країні де кожен день гине або отримують важкі поранення та каліцтва розміщення данних про ворога - цілком нормально. Це залежно ЯК дивитись. В одних головах опаЖЗ, ригоанали в країні НЕМАЄ війни, в інших - вона є де факто.
Сама СУТЬ та роль ПРАВА в цілому - забезпечити нормальне життя більшості.
В нас ну дуже багато всяких шахраїв-лохотронщиків і це навіть НЕ зеки. Це "фірми" записані на хрен знає кого АЛЕ вони ДЕСЯТКИ років розводять людей. ВСІМ ПО..Й. Розводять ТИСЯЧІ українців. Це пошторг, посервіс.
І свіжого даунецька фірма, а саме ПУЛ номерів від 044-224-84-57 і до .....68 розводять то з виграшем, то з козіно. команія Вега прекрасно це все кришує.
А щодо цієї малолітньої самки - чуда НЕ буде - вона буде ненавидіти Україну.
Цю денісову потрібно звільнити за професійною непригодністю.
Сайт миротворець всі ці роки робив потрібну справу, в той час як свідки свинрилого та зебіли НЕ бачать руцьких оборотнів.
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09.12.2021 07:38 Відповісти
Ватне курво
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09.12.2021 07:50 Відповісти
А що дівчинка з дамбасу не може кинути гранату у бліндаж,чи з кермом автівки з 500 кг вибухівки у стройовий вишкіл не в'їхати ?
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09.12.2021 07:59 Відповісти
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