Кіберполіція почала розслідування щодо бази "Миротворця" за зверненням Денісової
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Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази "Миротворця". До неї вносять людей, які, на думку власників бази, становлять загрозу національній безпеці України.
Про це Суспільному повідомила Кіберполіція у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.
Розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України – "Порушення недоторканності приватного життя". Максимальна санкція цієї статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.
Кримінальну справу в Кіберполіції порушили після звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада 2021 року вона звернула увагу на історію 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.
Як показало розслідування StopFake, російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ. Дівчину внесли до бази "Миротворця" через участь у фестивалі "Зірки над Донбасом", який відбувся на окупованих територіях Луганщини.
Тоді Денісова заявила, що звернулася до правоохоронців із вимогою вилучити дані про дитину з бази й закрити її.
"Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, а також і інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не тільки дітям, а й іншим громадянам", – сказала Денісова.
У Кіберполіції повідомили, що надіслали запити Миротворцю щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей "з метою перевірки викладених у зверненні (Денісової. – Ред.) обставин".
Недержавна організація "Миротворець" була створена у 2014 році. Як зазначено на її сайті, організація "досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку". На сайті були опубліковані персональні дані тисяч людей, які, на думку організації, становлять загрозу. У 2018 році заступник глави Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.
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янелоху и ко, сайт не дает спать спокойно!
Мені здається ця янукодловска шмара полізло занадто далеко зі своєю тупою брехнею намагаючись виконувати накази своїх рашистських хазаїв, яким Миротворець ну дуже заважає.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Используется пропагандистами россии (страна-агрессор) в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам.
Называет себя прозаиком, драматургом, и ФАНТАСТОМ! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «союза писателей лнр». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в рф. Указывает местом проживания «новороссию»."
Це не дитина - це зброя проти України. А зброю треба обліковувати. Вважаю, що в базі Миротворця вона справедливо.
https://myrotvorets.center/criminal/savenkova-faina-vladimirovna/
Те, що дані 13 літьої сепарші розмістили безумовно з точки зору права в країні де нема війни - незаконно.
В країні де кожен день гине або отримують важкі поранення та каліцтва розміщення данних про ворога - цілком нормально. Це залежно ЯК дивитись. В одних головах опаЖЗ, ригоанали в країні НЕМАЄ війни, в інших - вона є де факто.
Сама СУТЬ та роль ПРАВА в цілому - забезпечити нормальне життя більшості.
В нас ну дуже багато всяких шахраїв-лохотронщиків і це навіть НЕ зеки. Це "фірми" записані на хрен знає кого АЛЕ вони ДЕСЯТКИ років розводять людей. ВСІМ ПО..Й. Розводять ТИСЯЧІ українців. Це пошторг, посервіс.
І свіжого даунецька фірма, а саме ПУЛ номерів від 044-224-84-57 і до .....68 розводять то з виграшем, то з козіно. команія Вега прекрасно це все кришує.
А щодо цієї малолітньої самки - чуда НЕ буде - вона буде ненавидіти Україну.
Цю денісову потрібно звільнити за професійною непригодністю.
Сайт миротворець всі ці роки робив потрібну справу, в той час як свідки свинрилого та зебіли НЕ бачать руцьких оборотнів.