Киберполиция начала расследование базы "Миротворца" по обращению Денисовой

Киберполиция начала досудебное расследование по размещению персональных данных на сайте базы "Миротворца". В нее вносят людей, которые, по мнению владельцев базы, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом Суспільному сообщила Киберполиция в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Расследование осуществляется по статье 182 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи – арест до шести месяцев либо лишение или ограничение свободы до пяти лет.

Уголовное дело в Киберполиции открыто после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября 2021 года она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

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Как показало расследование StopFake, российская пропаганда использовала Савенкову для обвинения Украины в военных преступлениях на Донбассе на уровне ООН и ЮНИСЕФ. Девушку внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся на оккупированных территориях Луганской области.

Тогда Денисова заявила, что обратилась к правоохранителям с требованием изъять данные о ребенке из базы и закрыть его.

"Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других. И мы увидели, что там он не один, и поэтому мы сегодня как раз обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал. Потому что он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", – сказала Денисова.

В Киберполиции сообщили, что направили запросы Миротворцу о наличии в списках на их сайте других малолетних и несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой. – Ред.) обстоятельств".

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Негосударственная организация "Миротворец" была создана в 2014 году. Как отмечено на ее сайте, организация "исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, человечества и международного правопорядка". На сайте были опубликованы персональные данные тысяч людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу. В 2018 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.