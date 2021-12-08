Киберполиция начала расследование базы "Миротворца" по обращению Денисовой
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киберполиция начала досудебное расследование по размещению персональных данных на сайте базы "Миротворца". В нее вносят людей, которые, по мнению владельцев базы, представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом Суспільному сообщила Киберполиция в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.
Расследование осуществляется по статье 182 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи – арест до шести месяцев либо лишение или ограничение свободы до пяти лет.
Уголовное дело в Киберполиции открыто после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября 2021 года она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.
Как показало расследование StopFake, российская пропаганда использовала Савенкову для обвинения Украины в военных преступлениях на Донбассе на уровне ООН и ЮНИСЕФ. Девушку внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся на оккупированных территориях Луганской области.
Тогда Денисова заявила, что обратилась к правоохранителям с требованием изъять данные о ребенке из базы и закрыть его.
"Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других. И мы увидели, что там он не один, и поэтому мы сегодня как раз обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал. Потому что он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", – сказала Денисова.
В Киберполиции сообщили, что направили запросы Миротворцу о наличии в списках на их сайте других малолетних и несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой. – Ред.) обстоятельств".
Негосударственная организация "Миротворец" была создана в 2014 году. Как отмечено на ее сайте, организация "исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, человечества и международного правопорядка". На сайте были опубликованы персональные данные тысяч людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу. В 2018 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.
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янелоху и ко, сайт не дает спать спокойно!
Мені здається ця янукодловска шмара полізло занадто далеко зі своєю тупою брехнею намагаючись виконувати накази своїх рашистських хазаїв, яким Миротворець ну дуже заважає.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Используется пропагандистами россии (страна-агрессор) в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам.
Называет себя прозаиком, драматургом, и ФАНТАСТОМ! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «союза писателей лнр». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в рф. Указывает местом проживания «новороссию»."
Це не дитина - це зброя проти України. А зброю треба обліковувати. Вважаю, що в базі Миротворця вона справедливо.
https://myrotvorets.center/criminal/savenkova-faina-vladimirovna/
Те, що дані 13 літьої сепарші розмістили безумовно з точки зору права в країні де нема війни - незаконно.
В країні де кожен день гине або отримують важкі поранення та каліцтва розміщення данних про ворога - цілком нормально. Це залежно ЯК дивитись. В одних головах опаЖЗ, ригоанали в країні НЕМАЄ війни, в інших - вона є де факто.
Сама СУТЬ та роль ПРАВА в цілому - забезпечити нормальне життя більшості.
В нас ну дуже багато всяких шахраїв-лохотронщиків і це навіть НЕ зеки. Це "фірми" записані на хрен знає кого АЛЕ вони ДЕСЯТКИ років розводять людей. ВСІМ ПО..Й. Розводять ТИСЯЧІ українців. Це пошторг, посервіс.
І свіжого даунецька фірма, а саме ПУЛ номерів від 044-224-84-57 і до .....68 розводять то з виграшем, то з козіно. команія Вега прекрасно це все кришує.
А щодо цієї малолітньої самки - чуда НЕ буде - вона буде ненавидіти Україну.
Цю денісову потрібно звільнити за професійною непригодністю.
Сайт миротворець всі ці роки робив потрібну справу, в той час як свідки свинрилого та зебіли НЕ бачать руцьких оборотнів.