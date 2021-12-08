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Новости Политика Украины
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Денисова (994) пропаганда (3475) Россия (91317) сайт (318) защита персональных данных (39) киберполиция (325)

Киберполиция начала расследование базы "Миротворца" по обращению Денисовой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киберполиция начала расследование базы

Киберполиция начала досудебное расследование по размещению персональных данных на сайте базы "Миротворца". В нее вносят людей, которые, по мнению владельцев базы, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом Суспільному сообщила Киберполиция в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Расследование осуществляется по статье 182 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи – арест до шести месяцев либо лишение или ограничение свободы до пяти лет.

Уголовное дело в Киберполиции открыто после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября 2021 года она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

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Как показало расследование StopFake, российская пропаганда использовала Савенкову для обвинения Украины в военных преступлениях на Донбассе на уровне ООН и ЮНИСЕФ. Девушку внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся на оккупированных территориях Луганской области.

Тогда Денисова заявила, что обратилась к правоохранителям с требованием изъять данные о ребенке из базы и закрыть его.

"Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других. И мы увидели, что там он не один, и поэтому мы сегодня как раз обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал. Потому что он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", – сказала Денисова.

В Киберполиции сообщили, что направили запросы Миротворцу о наличии в списках на их сайте других малолетних и несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой. – Ред.) обстоятельств".

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Негосударственная организация "Миротворец" была создана в 2014 году. Как отмечено на ее сайте, организация "исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, человечества и международного правопорядка". На сайте были опубликованы персональные данные тысяч людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу. В 2018 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Да она уху ела!!!
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08.12.2021 14:40
+38
значить потрібно її теж вносити
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08.12.2021 14:42
+35
тварь
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08.12.2021 14:41
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Страница 2 из 2
«Миротворець», номінально створений для протидії російській агресії, восьмий рік розпалює агресію всередині України, виступаючи як тутешній аналог російських погромно-чорносотенних «списків ненависті». Така діяльність, по-перше, убер-ефективно працює на російську пропаганду, по-друге, знаходиться поза межами законодавства України як демократичної держави, що декларує відданість принципам захисту базових прав людини. Не вмієш скласти один і один? Не моя проблема.
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08.12.2021 16:41 Ответить
З якого року ти в базі Миротворця?
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08.12.2021 16:47 Ответить
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09.12.2021 05:20 Ответить
Опять переобулся?))) Ты привел в пример Жеглова с Шараповым, рассуждая о их методах в отношении ПРЕСТУПНИКА... А теперь переобулся и рассказываешь о разжигании вражды))) Вражды между КЕМ? Между ОККУПАНТАМИ и защитниками Украины??? Серьезно??? Можешь не продолжать ВРАТЬ... И так понятно, что ты на стороне ОККУПАНТОВ, только ссышся в этом признаться...
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08.12.2021 17:49 Ответить
Це ти, російськощелепний дурнику, перевзуваєшся - аж свистить. Не розумієш українською - читай по-русски. В третий раз, для особо упоротых, повторять не буду. Бог подаст. Прибегая к преступным методам в отношении преступника, ты морально уравниваешь себя с этим преступником. А если ты, сверх того, имеешь бесконтрольную медийную возможность НАЗНАЧИТЬ преступником любого, кто тебе не нравится, и натравливаешь на него общественное мнение в обход следствия и суда, ты сам - преступник, подлежащий следствию и суду. «Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень». Не делай вид, что забыл, кто и по какому поводу произнёс эти слова. Конец диалога.
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08.12.2021 23:11 Ответить
))) Так в какой из версий ты раскрыл тему разжигания вражды?) Ты конкретно ОБВИНИЛ в разжигании вражды, а рассказываешь о МОРАЛЬНОСТИ методов изобличения ПРЕСТУПНИКОВ))) Так что там с враждой?) Между КЕМ и КЕМ вражда?)))
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09.12.2021 00:30 Ответить
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08.12.2021 16:18 Ответить
Та лугандийская малололетка говорит что гордиться тем что ее внесли в Миротворец.Зачем Денисова пытается забрать у ребенка такое счастье?
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08.12.2021 16:51 Ответить
Нічого, що там навіть чотирирічні діти записані в "бойовики НВФ"?
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09.12.2021 01:38 Ответить
Ярослав,ты забыл сегодня принять таблетки?
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09.12.2021 03:21 Ответить
У нее прямых задач нет? Нам всех пленных уже вернули? Может лучше подымать зад и проведет их? Навестит изоляцию...
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08.12.2021 17:04 Ответить
Когда Денисову назначили тетей по правам человека, то возможноья единственный кто системно ее проклинал на этом форуме. Достаточно тогго что Денисова назначена от подстилки Хремля ЮВТ , а сама она крымчанка родом из Архангельска. Не имею никаких иллюзий по Денисоврй но здесь она однозначно права, и молодец что пресекает попытки щемить 13 летних.
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08.12.2021 17:32 Ответить
Понимаешь, 13- летние сепары имеют свойство вырастать.
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08.12.2021 17:44 Ответить
Боже, кто у нас у власти! Это ПОЗОРИЩЕ!
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08.12.2021 17:45 Ответить
Нет! Это - совсем по-другому называется.
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08.12.2021 19:00 Ответить
Интересно, журналисты поддержат сайт Миротворец!
янелоху и ко, сайт не дает спать спокойно!
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08.12.2021 17:47 Ответить
Тобто, якщо прокурор звинувачує злодія в злочинах, наводячи докази, то він "порушує презумпцію невинуватості"?
Мені здається ця янукодловска шмара полізло занадто далеко зі своєю тупою брехнею намагаючись виконувати накази своїх рашистських хазаїв, яким Миротворець ну дуже заважає.
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08.12.2021 17:50 Ответить
Вонючая Хая. З
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08.12.2021 18:32 Ответить
Видать,цій тьоткі робити вже зосвім нічого. Ну звісно ж,з правами людини у нас все ОК!
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08.12.2021 18:36 Ответить
гнида
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08.12.2021 20:15 Ответить
база "Миротворец" - это всего лишь бронирование мест в аду. когда мрази из этой базы сдохнут, то не будут метаться в поисках места, для них черти уже приготовили персональные котлы в аду.
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08.12.2021 21:03 Ответить
Это уже реванш сепаров и рыгов или надо дать еще 100 дней?
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09.12.2021 00:34 Ответить
Можна тільки здогадуватись як вона "сприяла" визволенню наших полонених при Порошенко
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09.12.2021 03:39 Ответить
Денисовп - ТП и свинособака
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09.12.2021 05:22 Ответить
Це про неї з сайту: "Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды.
Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Используется пропагандистами россии (страна-агрессор) в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам.
Называет себя прозаиком, драматургом, и ФАНТАСТОМ! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. «союза писателей лнр». Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в рф. Указывает местом проживания «новороссию»."

Це не дитина - це зброя проти України. А зброю треба обліковувати. Вважаю, що в базі Миротворця вона справедливо.

https://myrotvorets.center/criminal/savenkova-faina-vladimirovna/
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09.12.2021 06:31 Ответить
Ловко зеленые наехали на сайт... Кто-то может вспомнит что Денисова за все время сделала?
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09.12.2021 07:12 Ответить
Денисова - агент кгб-фсб
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09.12.2021 07:20 Ответить
Я не в захваті від миротворця (сайт займався політичною рекламаю), АЛЕ він робить потрібну справу. Скільки луганського та данецкага лайна (в тому числі і діточки виродків) живуть в Україні. А раніше вони активно топили та працювали на лднр.
Те, що дані 13 літьої сепарші розмістили безумовно з точки зору права в країні де нема війни - незаконно.
В країні де кожен день гине або отримують важкі поранення та каліцтва розміщення данних про ворога - цілком нормально. Це залежно ЯК дивитись. В одних головах опаЖЗ, ригоанали в країні НЕМАЄ війни, в інших - вона є де факто.
Сама СУТЬ та роль ПРАВА в цілому - забезпечити нормальне життя більшості.
В нас ну дуже багато всяких шахраїв-лохотронщиків і це навіть НЕ зеки. Це "фірми" записані на хрен знає кого АЛЕ вони ДЕСЯТКИ років розводять людей. ВСІМ ПО..Й. Розводять ТИСЯЧІ українців. Це пошторг, посервіс.
І свіжого даунецька фірма, а саме ПУЛ номерів від 044-224-84-57 і до .....68 розводять то з виграшем, то з козіно. команія Вега прекрасно це все кришує.
А щодо цієї малолітньої самки - чуда НЕ буде - вона буде ненавидіти Україну.
Цю денісову потрібно звільнити за професійною непригодністю.
Сайт миротворець всі ці роки робив потрібну справу, в той час як свідки свинрилого та зебіли НЕ бачать руцьких оборотнів.
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09.12.2021 07:38 Ответить
Ватне курво
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09.12.2021 07:50 Ответить
А що дівчинка з дамбасу не може кинути гранату у бліндаж,чи з кермом автівки з 500 кг вибухівки у стройовий вишкіл не в'їхати ?
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09.12.2021 07:59 Ответить
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