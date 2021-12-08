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Пєсков про підключення США до "Нормандського формату": Немає конкретики

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Пєсков про підключення США до

Конкретики в питанні підключення США до "нормандського формату" немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Конкретики в цьому питанні (питанні розширення формату. - Ред.) поки що немає. Так, американці мають вплив на Україну. США і НАТО - а ми розуміємо, хто в альянсі відіграє ключову роль - переслідують свої цілі в Україні. Але перш ніж говорити про розширення, треба зіставити позиції всіх учасників четвірки", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, всі країни "нормандської четвірки" мають власні канали комунікації з Вашингтоном на тему України.

"Такий канал був і в нас за Суркова (екс-помічник президента РФ. - Ред.)", - нагадав Пєсков.

Він також не виключив, що тему "нормандського формату" може порушити президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом США Джо Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії заявили, що не проти підключення США до Нормандського формату

"Із Макроном обговоримо, якщо тема триватиме", - сказав представник Кремля.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
А хто в тебе козла питає,твоє мвсце на параші,туалетний йьоршик.
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08.12.2021 15:41
+1
письков на свадьбе ***** и кабаевой ))) https://www.youtube.com/watch?v=U_beOJ6Fhvk
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08.12.2021 15:45
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А хто в тебе козла питає,твоє мвсце на параші,туалетний йьоршик.
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08.12.2021 15:41 Відповісти
"романтизьму нєт!" (С)
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08.12.2021 15:43 Відповісти
ну да,
конкретика это когда джавелином в голову !
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08.12.2021 15:43 Відповісти
Дарма ви так. Один із ключових **************.
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08.12.2021 15:44 Відповісти
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08.12.2021 15:44 Відповісти
Конкретика - это прекращение обстрелов, возврат заложников, вывод рашкованских войск и гаагский трибунал.
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08.12.2021 15:44 Відповісти
письков на свадьбе ***** и кабаевой ))) https://www.youtube.com/watch?v=U_beOJ6Fhvk
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08.12.2021 15:45 Відповісти
..............................
конкретика
..............................................................................
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08.12.2021 15:51 Відповісти
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08.12.2021 16:08 Відповісти
старая карта большая кровожадная фигура это мокшанские болота
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08.12.2021 16:09 Відповісти
Ну, вже почав спокійніше говорити, типу: Хай Макрон вирішує. А раніше твердо стояв на відмові.
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08.12.2021 16:28 Відповісти
Начебто зараз є конкретика з цапами, французами та німцями.
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08.12.2021 16:38 Відповісти
Шо значит нет конкретики ? А джавелины ? А санкции ?
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08.12.2021 16:47 Відповісти
Конкретика, - це коли "вріжуть по рогах", тоді конкретно дійде.
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08.12.2021 17:37 Відповісти
 
 