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Песков о подключении США к "Нормандскому формату": Нет конкретики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Песков о подключении США к

Конкретики в вопросе подключения США к "нормандскому формату" нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конкретики в этом вопросе (вопросе расширения формата. – Ред.) пока нет. Да, американцы имеют влияние на Украину. США и НАТО – а мы понимаем, кто в альянсе играет ключевую роль – преследуют свои цели в Украине. Но прежде чем говорить о расширении, нужно сопоставить позиции всех участников четверки", - сказал Песков.

По словам Пескова, у всех стран "нормандской четверки" есть собственные каналы коммуникации с Вашингтоном на тему Украины.

"Такой канал был и у нас при Суркове (экс-помощник президента РФ. – Ред.)", – напомнил Песков.

Также читайте: В МИД России заявили, что не против подключения США к Нормандскому формату

Он также не исключил, что тему "нормандского формата" может поднять президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"С Макроном обсудим, если тема продлится", - сказал представитель Кремля.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
А хто в тебе козла питає,твоє мвсце на параші,туалетний йьоршик.
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08.12.2021 15:41
+1
письков на свадьбе ***** и кабаевой ))) https://www.youtube.com/watch?v=U_beOJ6Fhvk
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08.12.2021 15:45
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А хто в тебе козла питає,твоє мвсце на параші,туалетний йьоршик.
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08.12.2021 15:41 Ответить
"романтизьму нєт!" (С)
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08.12.2021 15:43 Ответить
ну да,
конкретика это когда джавелином в голову !
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08.12.2021 15:43 Ответить
Дарма ви так. Один із ключових **************.
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08.12.2021 15:44 Ответить
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08.12.2021 15:44 Ответить
Конкретика - это прекращение обстрелов, возврат заложников, вывод рашкованских войск и гаагский трибунал.
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08.12.2021 15:44 Ответить
письков на свадьбе ***** и кабаевой ))) https://www.youtube.com/watch?v=U_beOJ6Fhvk
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08.12.2021 15:45 Ответить
..............................
конкретика
..............................................................................
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08.12.2021 15:51 Ответить
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08.12.2021 16:08 Ответить
старая карта большая кровожадная фигура это мокшанские болота
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08.12.2021 16:09 Ответить
Ну, вже почав спокійніше говорити, типу: Хай Макрон вирішує. А раніше твердо стояв на відмові.
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08.12.2021 16:28 Ответить
Начебто зараз є конкретика з цапами, французами та німцями.
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08.12.2021 16:38 Ответить
Шо значит нет конкретики ? А джавелины ? А санкции ?
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08.12.2021 16:47 Ответить
Конкретика, - це коли "вріжуть по рогах", тоді конкретно дійде.
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08.12.2021 17:37 Ответить
 
 