"Динамо" завершило участь в Лізі чемпіонів програшем португальській "Бенфіці"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи в "Бенфіки" на рахунку Яремчука (16 хвилина) і Жілберту (22).
Остаточне положення команд в групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1
Топ коментарі
+9 Mist
показати весь коментар09.12.2021 00:14
+7 Міністр безкультур'я
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+4 Sav UA
показати весь коментар09.12.2021 00:22
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Будь ласка, зачекайте...
Оказалось, что бубочку уже не устраивает его бойфренд Дерьмак, и он завел себе целую стаю чорненьких бойфрендов.
Найкраща в цьому сезоні в Єврокубках - Зоря.
Хоч Яремчук молодець.
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З чим вітаємо хазяїна футболістів суркіса! Посади тих футболістів на мінімалку щоб менше жерли! або купи в клуб справжніх динамівців-негрів,бразильців .
Нема Пороха, нема и огня)
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Максім ХОЙ 07fb0949
Ганьба..прит Пороху такого не було
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а що ще можуть сказати упороті порохоботи у футбольній темі?
И в плечо, и в жопу.
меньше обдолбанных рыл после матчей на Жилянський 👍
Перед матчем сутичку влаштували. Хоч так.
https://ua.tribuna.com/football/1104161248-bolelshhiki-dinamo-i-benfiki-ustroili-stychku-pered-matchem-komand.html
циганков,буяльський-не форварди..
і,оскільки політика сукіса -купити дешево-продати дорого,то в Динамо ще довго з"являтимуться шкуріни,і роль форварда грати Гармашу..
Для Украины это не трагедия. Пострадал бизнес суркисов и так называемые -спортсмены не купят очередную машину или квартирку и пусть займутся-
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ трудом !!!