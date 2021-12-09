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Динамо (208) Ліга чемпіонів (163) футбол (1303)

"Динамо" завершило участь в Лізі чемпіонів програшем португальській "Бенфіці"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи в "Бенфіки" на рахунку Яремчука (16 хвилина) і  Жілберту (22).

Остаточне положення команд в групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Это что же, ни единого забитого мяча за 6 матчей? Пособие по инвалидности этим выдающимся спортсменам, однозначно.
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09.12.2021 00:14
+7
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09.12.2021 00:09
+4
"Динамо" завершило участь в Лізі чемпіонів програшем португальській "Бенфіці"
=============================
З чим вітаємо хазяїна футболістів суркіса! Посади тих футболістів на мінімалку щоб менше жерли! або купи в клуб справжніх динамівців-негрів,бразильців .
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09.12.2021 00:22
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Ганьба..прит Пороху такого не було
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08.12.2021 23:59 Відповісти
Надобраніч всім!!! Друзям і тим, хто не нюхає кокс).
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09.12.2021 00:01 Відповісти
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09.12.2021 00:09 Відповісти
Що то за альпака?
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09.12.2021 00:27 Відповісти
Дожились...
Оказалось, что бубочку уже не устраивает его бойфренд Дерьмак, и он завел себе целую стаю чорненьких бойфрендов.
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09.12.2021 07:57 Відповісти
Зенамо.
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09.12.2021 00:07 Відповісти
Нема Пороха, нема и огня). Всех дружно поздравляю с позором! Какой чемп, такие и игры в Еврокубке. Шахте надо ещё 50 лямов на приобретения, может в следующем году в условного Шерифа выиграют.
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09.12.2021 00:07 Відповісти
Ганьба.

Найкраща в цьому сезоні в Єврокубках - Зоря.
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09.12.2021 00:12 Відповісти
Чим найкраща?
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09.12.2021 09:16 Відповісти
Тому що 7 очок в копилку за сезон принісла. Шахтар - 2, Динамо - 1.
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10.12.2021 01:32 Відповісти
Это что же, ни единого забитого мяча за 6 матчей? Пособие по инвалидности этим выдающимся спортсменам, однозначно.
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09.12.2021 00:14 Відповісти
Пока успокаивает,что сами себе не забивают,как кацапы...но не сильно(
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09.12.2021 00:39 Відповісти
Мист, и так тошно, а тут еще ты,великий знаток.И туда же поливать все говном.Куда дел гол Гармаша?
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09.12.2021 06:42 Відповісти
Борис, раз всё так совпало - тошни смело. Ок, один гол таки забили, совсем другое дело. )
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09.12.2021 09:59 Відповісти


Хоч Яремчук молодець.
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09.12.2021 00:21 Відповісти
"Динамо" завершило участь в Лізі чемпіонів програшем португальській "Бенфіці"
=============================
З чим вітаємо хазяїна футболістів суркіса! Посади тих футболістів на мінімалку щоб менше жерли! або купи в клуб справжніх динамівців-негрів,бразильців .
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09.12.2021 00:22 Відповісти
Криволапi.
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09.12.2021 00:35 Відповісти
Та капець....зекрыса что то высрет или оно срет только когда сам себе награды выдает?
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09.12.2021 00:37 Відповісти
Игорь Левченко 078d13db

Нема Пороха, нема и огня)
----------
Максім ХОЙ 07fb0949

Ганьба..прит Пороху такого не було
----------------------

а що ще можуть сказати упороті порохоботи у футбольній темі?
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09.12.2021 05:42 Відповісти
А шо еще может прокукарекать ЗЕбанутое быдло паша дурня? Ты почему, ЗЕбанько, не строишь дороги имени твоего говнокомандующего бубочки, а кукарекаешь на Цензоре? За лопату и вперед. Иначе бубочка не даст тебе подержаться за конец. Его эпохи бедности.
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09.12.2021 07:50 Відповісти
Упоротому быдлу Паше жена с Порохом изменяет?)
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09.12.2021 08:50 Відповісти
печаль
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09.12.2021 00:43 Відповісти
Представляю как Барселона болела за Динамо, за хотя бы ничью.
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09.12.2021 01:49 Відповісти
За яку команду сьогодні Циганков грав?
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09.12.2021 01:56 Відповісти
За такую игру всю команду надо вакцинировать.
И в плечо, и в жопу.
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09.12.2021 03:18 Відповісти
И не шприцом а паяльником
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09.12.2021 06:36 Відповісти
ну и хорошо
меньше обдолбанных рыл после матчей на Жилянський 👍
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09.12.2021 04:04 Відповісти
Зате ультраси Динамо =перемогли= португальських.

Перед матчем сутичку влаштували. Хоч так.

https://ua.tribuna.com/football/1104161248-bolelshhiki-dinamo-i-benfiki-ustroili-stychku-pered-matchem-komand.html
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09.12.2021 05:36 Відповісти
Про нереалізацію...

циганков,буяльський-не форварди..

і,оскільки політика сукіса -купити дешево-продати дорого,то в Динамо ще довго з"являтимуться шкуріни,і роль форварда грати Гармашу..
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09.12.2021 05:46 Відповісти
Как-то все слишком безнадежно. Обычно все бывает из-за низкого класса игроков, а не тренеров, суркисов, ахметовых. Если есть деньги пусть покупают нормальных европейских футболистов.
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09.12.2021 06:47 Відповісти
Динамо нужно начинать с расформирования. Нужно убежать от ворья и бандючья - Суркисов. Отпустить на свободу футболистов.Клуб - самый быдляцкий клуб в мире ( включая фанатов- встречался) Когда просто смотришь игру клуба - не объяснимое тягостное чувство , наверное , это проклятие ментовского названия клуба. Динамо ассоциируется с ментами, НКВД, КГБ,Гулагом..Они почетные обладатели антирекорда ЛигиЧемпионов - в одном из сезонов не набрали не одного очка и не забили не одного мяча. Так, ,,ментов,, во вторую лигу , хотябы - и название придумать какое нибудь человеческое , светлое, позитивное ....
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09.12.2021 07:08 Відповісти
Как в анекдоте, но вместо кроватей поменять название борделя.
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09.12.2021 08:45 Відповісти
Ну и что?
Для Украины это не трагедия. Пострадал бизнес суркисов и так называемые -спортсмены не купят очередную машину или квартирку и пусть займутся-
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ трудом !!!
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09.12.2021 07:48 Відповісти
Як сказав би Тарантіно - бесславниє ублюдкі (с).
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09.12.2021 08:07 Відповісти
Суркисы, вон из Украины!!!
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09.12.2021 08:10 Відповісти
Результаты нашего "похода" в ЛЧ. "Динамо" на 1 "очко" один забитый мяч ( а в одно "очко" больше и не влезет видимо) " Шахтер" на 2 "очка" два забитых года ( аналогично) При этом умудрились пропустить 23 года ( на двоих) В общем пробили дно. В дополнение хотелось бы добавить два факта. 1) "Шахер" все таки проходил отбор и прошел довольно сильные команды " Генк" и "Монако" ( последнего правда совсем "на тоненького"), а вот " Динамо" прошло напрямую в групповой этап ( по легкому пути), так что тут есть что сравнивать. С другой стороны у " Динамо" была конечно группа более сильная, а вот " Шахтеру" ганьба за 1 очко в двух играх с " Шерифом". Ну и втрое 2) Суркис выступал и "позорил" клубы Украины, что не набирают очки, вылетают досрочно из Лиги Европы и Лиги Конференций и тем самым падают рейтинги наших клубов и тем обесценивается чемпионство в Украине из за того что и чемпион будет вынужден проходить отбор а не попадать на прямую с групповой этап ЛЧ - ну и ШО !!! и сколько " Динамо" принесло в копилку рейтингов с 1 очком. ( так что чья бы корова мычала..) А вообще провал полный. В Лиге Европы не представлена ни одна команда, в Лиге Конференций одна "Заря" и то не попадает в весеннюю часть, в ЛЧ хоть и побывали два клуба, но позорно вылетели. В общем " картина маслом" как говорил один кино герой...
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09.12.2021 08:28 Відповісти
Що ж, євросезон завершено. Сумно звичайно. А з урахуванням того, що в наступному сезоні чемпіон України вже не потрапляє напряму в груповий раунд ЛЧ, можна передбачити більше представництво українських клубів у ЛЄ та ЛК. Що ж до футбольної весни, то тепер всі надії на збірну України.
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09.12.2021 08:42 Відповісти
Это все Суркис виноват. Если бы он в жопы футболистов засовывал пачки с евро, а не с долларами, они бы лучше играли
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09.12.2021 08:51 Відповісти
не спартаку и не локомотиву, а евроклубу, значит все ок. в правильном направлении идем.
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09.12.2021 10:31 Відповісти
А стоит ли продолжать этот порнографический фильм под названием "футбол Украины"? Футбол Украины закончился со смертью Лобановского и уходом звёзд таких как Заваров,Рац, Яремчук, Протасов,Беланов и других, которые наводили ужас на соперника. Теперь это хронически "уставшие после чего то там" терпилы, которых не имеет лишь ленивый, задача которых поехать куда нибудь со своими распальцоваными тёлками. "1" в графе забитые говорит обо всём.
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09.12.2021 10:50 Відповісти
Я очень сильно увлекаюсь футболом и делаю ставки на БК Леон, но по не понятной причине получил бан и теперь пользуюсь зеркалом https://superbets.guru/leonbets-mirror/ где высокие коэффициенты и быстрые выплаты. и на то что Бенфика пройдет в Лигу Чемпионов был большой кофф чем я и воспользовался.
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20.12.2021 01:22 Відповісти
 
 