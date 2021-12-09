"Динамо" завершило участь в Лізі чемпіонів програшем португальській "Бенфіці"

У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи в "Бенфіки" на рахунку Яремчука (16 хвилина) і Жілберту (22).

Остаточне положення команд в групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

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