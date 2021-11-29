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За "кейсом Бєсєдіна" в Англії розкрили офшорні махінації Суркісів, - World Soccer

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За "кейсом Бєсєдіна" в Англії розкрили офшорні махінації Суркісів, - World Soccer

В Англії за допомогою "кейсу Бєсєдіна" розкрили офшорні махінації із зарплатами у київському "Динамо" Ігоря Суркіса.

Про це йдеться у листопадовому номері одного із найвпливовіших футбольних журналів у світі, британського World Soccer.

Переклад статті опублікував спортивний сайт komandaonline, повідомляє Цензор.НЕТ.

За кейсом Бєсєдіна в Англії розкрили офшорні махінації Суркісів, - World Soccer 01

"Важка травма 25-річного українського форварда Артема Бєсєдіна, отримана на Євро-2020, розкрила непривабливу картину багаторічної фінансової практики, яку використовує його клуб "Динамо" (Київ). Травма Бєсєдіна означала, що "Динамо" отримало право на компенсацію від ФІФА за Програмою захисту клубів (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, скорочено CPP) під час його лікування протягом приблизно шести місяців", - пише World Soccer.

Видання уточнює, що за цією програмою максимальний розмір компенсації – 7,5 мільйонів євро – розраховується як щоденна пропорційна компенсація, яка виплачується максимум протягом 365 днів після перших 28 днів травми гравця. Компенсація ґрунтується на фіксованій заробітній платні футболіста. Але "кейс Бєсєдіна" (замість компенсації. - Ред.) розкрив факт того, що київське "Динамо", схоже, дурить прийняту систему, вважає World Soccer.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суркіс заборгував Приватбанку сотні мільйонів гривень і не платить, - суд

"За даними українських податкових органів, Бєсєдіну клубом виплачується зарплата, еквівалентна 290 євро на місяць, що означає, що компенсація "Динамо" за програмою захисту клубів ФІФА становила б лише 9,70 євро за кожен день травми гравця та 1485 євро за п'ять місяців. Однак його повна зарплата насправді набагато вища. У 2017 році було засновано офшорну компанію Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., яка отримує всі призові гроші українського клубу від УЄФА. Ця компанія укладає індивідуальні іміджеві контракти з усіма гравцями київського "Динамо", включно з Бєсєдіним. Згідно зі своїм іміджевим контрактом, він отримує 45 000 євро на місяць, що приблизно в 155 разів більше за суму, яку він офіційно отримує в Україні", - констатує британське видання.

World Soccer зазначає, що офшорна схема заробітної плати Бєсєдіна може залишитися безкарною в Україні, але ця ситуація могла б дати привід ФІФА та УЄФА уважніше поглянути на фінансування столичного клубу.

"Однак президент київського "Динамо" Ігор Суркіс одразу заявив, що не вимагатиме компенсації від ФІФА, і що клуб лікуватиме Бєсєдіна власним коштом", - нагадує видання.

У статті World Soccer наводиться коментар українського економіста Сергія Фурса.

Також читайте: Німецький KICKER розповів, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні

"Зарплату футболістам платить не клуб, а якийсь офшор. Відповідно, які можуть бути податки? Якщо зарплату виплачує не клуб, а офшорна компанія, яка підписала контракти із гравцями, то податків немає. У випадку з "Динамо" це питання побудови футбольного бізнесу. Якщо ви будуєте бізнес за офшорною схемою, тоді ви не сплачуєте податків", - пояснив він.

World Soccer робить висновок, що кейс Бєсєдіна для Ігоря Суркіса не став випадковим епізодом, "офшорну схему управління клубом він успадкував від свого старшого брата Григорія".

"27 липня 1993 року, коли Григорій Суркіс вступив на посаду президента "Динамо", клуб уклав угоду з офшорною компанією Newport Management Limited з Британських Віргінських островів. 28 липня 2010 року вона була пролонгована ще на 20 років. За цією угодою "Динамо (Київ) передало Newport Management всі комерційні сфери своєї діяльності: телевізійні та маркетингові права, у тому числі права на купівлю-продаж гравців. Скільки грошей витратила компанія Newport у 2011–2017 роках на купівлю гравців у київське "Динамо" міститься у статистичних даних ФІФА, які опублікував Football Leaks. Згідно з ними, "Динамо" за сім років купило 82 футболістів, витративши 324 мільйони доларів", - йдеться в матеріалі.

Для братів Суркісів футбол довгий час служив засобом для "каламутної" фінансової практики, хоча це не завадило Григорію бути членом виконавчого комітету УЄФА, наголошує британське ЗМІ.

"І здається, що для "Динамо" майже за три десятиліття нічого не змінилося. Найуспішніший клуб України залишається пережитком олігархічного бізнесу 90-х. Брати Суркіси все ще сидять у VIP-ложі стадіону "Олімпійський" у Києві та дивляться гру свого безподаткового "Динамо", в оточенні експрезидентів України", - підсумували  у статті.

Нагадаємо, раніше про те, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні, розповів німецький KICKER.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суркіс завжди йшов у проросійському форматі розвитку футболу, - президент ФК

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Топ коментарі
+26
Млять, ещё два потомственных запорожских козака.
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29.11.2021 14:44
+15
Суркисы /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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29.11.2021 14:55
+12
Серьезно? Как же вы долго расчехлялись. Кравчук, Марчук, Мертвечук, Суркис - не застали предвыборных лозунгов на футболе в конце 90-х?
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29.11.2021 15:13
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Млять, ещё два потомственных запорожских козака.
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29.11.2021 14:44 Відповісти
Я старый болельщик Динамо. Всегда считал Суркисов патриотами в отличие от сепара Ахметки. Пока не стала информация о их кейсе в Привате и о налогах, которые они платят в Украине. И о совладельце клуба Мертветчуке. Да и последний поход Суркиса старшего в Раду в составе ОПЗЖ расставил все на свои места. В общем мой болельщицкий запал за последние годы заметно приупал.
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29.11.2021 15:09 Відповісти
Серьезно? Как же вы долго расчехлялись. Кравчук, Марчук, Мертвечук, Суркис - не застали предвыборных лозунгов на футболе в конце 90-х?
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29.11.2021 15:13 Відповісти
Онопенка ще забули, СДеКи недобиті
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29.11.2021 15:18 Відповісти
Застал. Просто сначала не сильно на этом зацикливался, а потом они врали что Медведчук отдал свою долю Игорю. Аж нет -- оказалось вранье. Война стала водоразделом. С 2014 года я Динамо практически перестал смотреть. Особенно "понравилось" то, что сепар Ахметка платит Украине на порядки больше налогов за Шахтер, чем "патриоты" Суркисы за Динамо.
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29.11.2021 15:20 Відповісти
Динамо треба любити за те що воно Динамо, а не через тимчасових власників. Якщо так дивитись, то найкращим президентом Динамо був Щербицький.
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29.11.2021 15:43 Відповісти
тридцять років тимчасові. Так і життя скінчиться
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29.11.2021 16:25 Відповісти
Спорт_внє_палітікі, іскусство_внє_палітікі і т.д.
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29.11.2021 16:56 Відповісти
Временные?
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29.11.2021 18:05 Відповісти
Сокер уже давно перестал быть спортом. Регби надо смотреть ))
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29.11.2021 15:25 Відповісти
Формулу 1
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29.11.2021 15:27 Відповісти
Там тоже бабло отмывают, как на скачках ))
А вот победу нашей сборной по регбилиг над кацапской, в Белграде, пресса почему то проигнорировала.
Проигрывали первый тайм, потом кацапы стали подкалывать насчёт Крыма и прочего, в итоге во втором тайме порвали им очко )))) Навтыкали и за Крым, и за Донбасс, и за все …
Первый тайм проигрывали 0:18, итоговый счёт 96:18 ))
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29.11.2021 15:38 Відповісти
Хренасе, тим більше дивно, що такий розгром прошляпили, завжди думав що у москалів рагбі сильніше нашого.
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29.11.2021 15:49 Відповісти
Думаю сильнее, они в регби бабло вваливают, в Новой Зеландии игроков покупают. А наши на одном энтузиазме. Но в данном случае кацапы сами мотивировали ))))
Нашим бы финансирование, и хотя бы средние зарплаты, то многого добились бы ))
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29.11.2021 16:00 Відповісти
Можливо, не буду сперечатись, але здається у нас нема глядацької аудитоії для регбі. У нас в Чернівцях, колись була сильна чоловіча команда по хокею на траві, хокеісти по 10 років вчились в універі, грали у вищий лізі СРСР, а потім усе, не прижився той хокей.
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29.11.2021 16:06 Відповісти
Нравится мне Ваш город )) В четверг с семьей едем родственников проведать.
У Вас рядом, в Ивано-Франковске, сильные команды по регби. Миша Ярема на своём энтузиазме развивает.
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29.11.2021 16:42 Відповісти
Вот зачем привирать? Встреча между сборными завершилась сокрушительным счетом 96:18 в пользу украинцев. Во второй части поединка был зафиксирован счет 60: 0.
https://sport.24tv.ua/ru/totalnyj-razgrom-sopernika-ukraina-pohoronila-novosti-rossii-i-ukrainy_n1761187
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29.11.2021 16:14 Відповісти
Матч не смотрел, так как не нашёл трансляцию, поэтому возможно и ошибся. Так как озвучил со слов харьковчан, которые были на матче.
Но сути и значимости это не меняет )
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29.11.2021 16:35 Відповісти
или снукер)))
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29.11.2021 15:54 Відповісти
Таки да
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29.11.2021 15:26 Відповісти
Мені здається, юридично тут все вірно з зарплатами. Питання ,як пан Суркіс капітал виводить в офшори.
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29.11.2021 14:45 Відповісти
А спросите за то Беню.
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29.11.2021 15:05 Відповісти
Та да. Не даром они дружат. Да и процесс Суркисы против Украины и Пороха в Лондоне еще не забыт.
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29.11.2021 15:11 Відповісти
Каким то дивным образом, филиал на Кипре имеет не только Динамо, но и Приватбанк.
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29.11.2021 15:14 Відповісти
И все они потомственные запорожские козаки, и бабло в одном месте и друзья, и банк один и тот же. Совпадение?
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29.11.2021 15:25 Відповісти
Что вы, что вы, это никак не связанные особы. Просто симпатия.
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29.11.2021 16:43 Відповісти
И эти люди еще щимят айтишников и аграриев! Пора бы садить за офшоры,или паять для таких офшорных кантор неймоверные налоги.
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29.11.2021 14:51 Відповісти
Зелена влада уже ж всім розказала, що офшори це добре, круто і навіть корисно
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29.11.2021 14:59 Відповісти
Суркисы /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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29.11.2021 14:55 Відповісти
непоганий розстрільний список
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29.11.2021 15:22 Відповісти
Оставьте в покое уже Звягильского - помер человек от коронавируса . . .
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29.11.2021 15:35 Відповісти
Нагадить бандиту на могилу - дело хорошее
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29.11.2021 15:51 Відповісти
скоро валить. куда???
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29.11.2021 15:50 Відповісти
недобитые жиды-ворюги Суркисы!! Не платят налоги, а. благами Украины пользуются!! И так всея эта жидовско-воровская сволочь в Украине!! таких Суркисов в Украине миллионы!!! . начиная то президента офшорного вора доевреев ворюг-коломойского.ахметова . фирташа . недобитого российскогоо фашиста-новинского и прочей недобитой еврейской сволочи-!!
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29.11.2021 15:01 Відповісти
Марк не еврейское имя часом?)
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29.11.2021 15:55 Відповісти
Это всё верно. Только вот не смущает ли британский журнал, что Британские Виргинские острова, являются колонией Великобритании, а Кипр бывшей колонией, который по прежнему использует британское право и имеет нулевую ставку на прирост капитала, что позволяет его использовать в комбинации с черными оффшорами
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29.11.2021 15:07 Відповісти
Вы куда клоните? К ограничению использования британского права или к корректировке налогов на Кипре?
Если мы ведём себя как папуасы - это наша проблема
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29.11.2021 15:28 Відповісти
Я к тому, что Британия одной рукой борется с оффшорами, а другой гребет деньги от тех же оффшоров.
И это касается не только бывших колоний. Те же английские llp, или шотландские lp, являются ни чем иным, как способом для иностранцев, не платить налоги, от слова совсем.
Что касается Суркисов, то в цивилизованных государствах не могла бы десятилетиями существовать "брендовая" компания, через которую у всех на виду шли сотни миллионов долларов "мимо кассы".
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29.11.2021 15:39 Відповісти
Попробуйте там получить Taх Сertificat или Incubency. Отож! Так что это наша проблема, что мы признаём эти LLP & LP
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29.11.2021 16:46 Відповісти
І ми питаємо чому Динамо не має прогресу останні 10 років
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29.11.2021 15:08 Відповісти
Прогрес в кишенях у суркісні.
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29.11.2021 15:29 Відповісти
Допоки не буди ліквідований олігархат нічого доброго в цій краіні не буде,це мафія яка розкрадає державу в них корупційні суди ,правоохоронці ,депутати,своі люди в ОП і не важливо (суркіси ,коломойський,ахметовчи пінчук) все це мафія.
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29.11.2021 15:11 Відповісти
Це якщо Бєсєдін отримує зарплату 9000 грн., то Луческу "косарів" 15 має? 🤔
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29.11.2021 15:13 Відповісти
30, обижаете домнула.
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29.11.2021 15:15 Відповісти
Та Сурки гниды уже лет 30 лишних на свободе гуляют ..
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29.11.2021 15:17 Відповісти
Страна десятилетиями во власти подонков да ублюдков. Тьфу блеать.
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29.11.2021 15:28 Відповісти
Вообще-то Фурса в своём комментарии не очень прав . . . Беседин - резидент Украины. Если он получает зарплату от оффшора, то должен уплатить с неё подоходный налог в Украине. Разрешается зачесть в эту уплату подоходный налог, уплаченный с иностранных доходов за рубежом. Только вот в оффшорной зоне подоходного налога нет, насколько я понимаю, значит зачесть будет нечего.
Вывод - Суркиса, конечно, не достанешь, а вот Беседина и остальных игроков на предмет уплаты налогов с иностранных доходов можно и нужно достать. Месси за недоплату налогов чуть в тюрьму не сел - так он лучший игрок мира и то это его не отмазало (и штрафы уплатил, и условку получил). А чем игроки Динамо или Шахтёра лучше в этом плане ?

К ответу !
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29.11.2021 15:30 Відповісти
Можно и суркисов достать если налоговая будет контролировать их декларации по доходам и расходам. У всех уклонистов расходы,личное потребление выше чем задекларированные доходы. Можно вобще всех чиновников продажных достать. Как в США делают:не можешь обьяснить источник дохода за который приобрел собственнось-КОНФИСКАЦИЯ в пользу государства. Беню каламойского недадна в США так на 900 млн общипали-а как иначе с бандитами,чиновниками-коррупционерами боротся? На Западе могут достать кого угодго. В Украине не могут посадить даже за явное преступление. Коломойский укравший у всех на глазах 5 миллиардов-на свободе в Украине. Это-же ******.
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29.11.2021 17:40 Відповісти
Гордон Дмитрий : " Это не то ,это совсем другое , они патриёты , это Порох виноват и всё украл"
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29.11.2021 15:32 Відповісти
Скудная фантазия.. Вам романов не писать
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29.11.2021 15:53 Відповісти
даже мозги у 73%= населения
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29.11.2021 15:33 Відповісти
Спортивная мафия есть в любой стране Мира...,а футбольная самая богатая из них...
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29.11.2021 15:39 Відповісти
..."залишається пережитком олігархічного бізнесу 90-х"...
Наївняк, система навпаки саме тепер працює на повну потугу по накатаній. В дев'яностих лише квіточки були.
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29.11.2021 15:39 Відповісти
Самые крутые контракты игроков Мира за 2021 год..

)Роналду 125 лимонов

2)Месси 110

3)Неймар 95

4)Мбапе 43

5)Салах 41

6)Левандовски 35

7)Иньеста 35

8)Погба 34

Какую копеечку имеют футбольные шулеры и махинаторы типа Суркисов с этих контрактов догадайтесь с одного раза...
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29.11.2021 15:48 Відповісти
Если честно, то это деревянный Беседин и на 390 евро в месяц не наиграл.
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29.11.2021 15:49 Відповісти
Значит фанаты должны заставить клуб платить налоги. Вижу 2 способа:
1.Бойкотировать матчи команды, пусть играют при пустых трибунах пока ситуация не изменится.
2.Скандировать "СУРКИС - }{_уйло!", что они и так делали не однократно - не помогло.
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29.11.2021 15:50 Відповісти
Шо там бойкотировать.. И так единицы на матчи ходят
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29.11.2021 15:54 Відповісти
Протасову и Блохину повезло в карьере...почти не травмировались и голов намолотили дай Бог каждому Беседину...
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29.11.2021 15:51 Відповісти
Украина-Шотландия Плей-офф, Весна 2022 года.Украина победит па любасику Тренер сборной Петраков везучий...,наших пацанов U-20 лет сделал чемпионами Мира...
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29.11.2021 16:00 Відповісти
об этих конвертах все знают с 90-х....
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29.11.2021 16:20 Відповісти
А глава СБУ-баканов ездит на дни рождения к суркисам
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29.11.2021 16:21 Відповісти
А мкто назначил его главой СБУ? А Кто назначл Зеленского Президентом? А вот Беню никто не назначал-он сам себя сделал. И Беня тоже любит офшоры и пограбить Украину
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29.11.2021 17:34 Відповісти
хто мені скаже що офшори це гарна штука, нехай набере в рота гівна.
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29.11.2021 16:26 Відповісти
Офшоры и зарплата в конвертах-это нищий госбюджет Украины и нет денег на армию,дороги,транспорт,тепло,пенсии. Офшоры-они хороши только для врагов Украины. Суркисы любят офшоры,Ахметов и все остальны олигархи-они любят офшоры и не любят украинцев и Украину. С офшорами можно боротся но кабмин и депутаты не делают этого-они тоже не на стороне Украины
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29.11.2021 17:33 Відповісти
Олигархи не платят налогов,всеидет через офшоры? Вот это блин новость!!!!!!
В украине налоги платят только лохи-тоесть ФОПы и мелкий бизнес. Олигархия обдирает Украину как липку и что будет завтра со страной-ей полностью всеравно. Ведь все имеют 2-3 пасспорта благополучных стран,дети их там живут и учатся и деньги та-же в офшорах. а Украина это дохлая лошадь и каждый олигарх стремится уравть свой кусок пока есть возможность. С офшорами разобратся очень просто:сделать минимальные индикативные цены на экспортные товары ниже которых продавать нельзя,сделать минимальную зарплату игроков ниже которой платить нельзя-и Суркисы вынуждены будут платить реальную зарплату и НАЛОГИ в пенсионный фонд Украины. Но все депутаты ВР-они с поторохами купленны олигархией и не будут голосовать за этот закон

https://www.nexus.ua/novosti-offshornogo-biznesa/ukraina/3720-prodolzhenie-borbyi-s-offshorami-v-ukraine-i-snova-transfertnoe-tsenoobrazovanie
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29.11.2021 17:30 Відповісти
Поки не заборонять в Україні абсолютно всі офшори, до того часу ні про який порядок не може бути мови.
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30.11.2021 04:33 Відповісти
 
 