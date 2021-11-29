За "кейсом Бєсєдіна" в Англії розкрили офшорні махінації Суркісів, - World Soccer

В Англії за допомогою "кейсу Бєсєдіна" розкрили офшорні махінації із зарплатами у київському "Динамо" Ігоря Суркіса.

Про це йдеться у листопадовому номері одного із найвпливовіших футбольних журналів у світі, британського World Soccer.

Переклад статті опублікував спортивний сайт komandaonline, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важка травма 25-річного українського форварда Артема Бєсєдіна, отримана на Євро-2020, розкрила непривабливу картину багаторічної фінансової практики, яку використовує його клуб "Динамо" (Київ). Травма Бєсєдіна означала, що "Динамо" отримало право на компенсацію від ФІФА за Програмою захисту клубів (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, скорочено CPP) під час його лікування протягом приблизно шести місяців", - пише World Soccer.

Видання уточнює, що за цією програмою максимальний розмір компенсації – 7,5 мільйонів євро – розраховується як щоденна пропорційна компенсація, яка виплачується максимум протягом 365 днів після перших 28 днів травми гравця. Компенсація ґрунтується на фіксованій заробітній платні футболіста. Але "кейс Бєсєдіна" (замість компенсації. - Ред.) розкрив факт того, що київське "Динамо", схоже, дурить прийняту систему, вважає World Soccer.

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"За даними українських податкових органів, Бєсєдіну клубом виплачується зарплата, еквівалентна 290 євро на місяць, що означає, що компенсація "Динамо" за програмою захисту клубів ФІФА становила б лише 9,70 євро за кожен день травми гравця та 1485 євро за п'ять місяців. Однак його повна зарплата насправді набагато вища. У 2017 році було засновано офшорну компанію Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., яка отримує всі призові гроші українського клубу від УЄФА. Ця компанія укладає індивідуальні іміджеві контракти з усіма гравцями київського "Динамо", включно з Бєсєдіним. Згідно зі своїм іміджевим контрактом, він отримує 45 000 євро на місяць, що приблизно в 155 разів більше за суму, яку він офіційно отримує в Україні", - констатує британське видання.

World Soccer зазначає, що офшорна схема заробітної плати Бєсєдіна може залишитися безкарною в Україні, але ця ситуація могла б дати привід ФІФА та УЄФА уважніше поглянути на фінансування столичного клубу.

"Однак президент київського "Динамо" Ігор Суркіс одразу заявив, що не вимагатиме компенсації від ФІФА, і що клуб лікуватиме Бєсєдіна власним коштом", - нагадує видання.

У статті World Soccer наводиться коментар українського економіста Сергія Фурса.

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"Зарплату футболістам платить не клуб, а якийсь офшор. Відповідно, які можуть бути податки? Якщо зарплату виплачує не клуб, а офшорна компанія, яка підписала контракти із гравцями, то податків немає. У випадку з "Динамо" це питання побудови футбольного бізнесу. Якщо ви будуєте бізнес за офшорною схемою, тоді ви не сплачуєте податків", - пояснив він.

World Soccer робить висновок, що кейс Бєсєдіна для Ігоря Суркіса не став випадковим епізодом, "офшорну схему управління клубом він успадкував від свого старшого брата Григорія".

"27 липня 1993 року, коли Григорій Суркіс вступив на посаду президента "Динамо", клуб уклав угоду з офшорною компанією Newport Management Limited з Британських Віргінських островів. 28 липня 2010 року вона була пролонгована ще на 20 років. За цією угодою "Динамо (Київ) передало Newport Management всі комерційні сфери своєї діяльності: телевізійні та маркетингові права, у тому числі права на купівлю-продаж гравців. Скільки грошей витратила компанія Newport у 2011–2017 роках на купівлю гравців у київське "Динамо" міститься у статистичних даних ФІФА, які опублікував Football Leaks. Згідно з ними, "Динамо" за сім років купило 82 футболістів, витративши 324 мільйони доларів", - йдеться в матеріалі.

Для братів Суркісів футбол довгий час служив засобом для "каламутної" фінансової практики, хоча це не завадило Григорію бути членом виконавчого комітету УЄФА, наголошує британське ЗМІ.

"І здається, що для "Динамо" майже за три десятиліття нічого не змінилося. Найуспішніший клуб України залишається пережитком олігархічного бізнесу 90-х. Брати Суркіси все ще сидять у VIP-ложі стадіону "Олімпійський" у Києві та дивляться гру свого безподаткового "Динамо", в оточенні експрезидентів України", - підсумували у статті.

Нагадаємо, раніше про те, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні, розповів німецький KICKER.

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