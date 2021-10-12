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Суркіс завжди йшов у проросійському форматі розвитку футболу, - президент ФК

Суркіс завжди йшов у проросійському форматі розвитку футболу, - президент ФК

Ексочільник ФФУ, а нині нардеп від проросійської партії ОПЗЖ не залишає спроб помсти чинному президенту УАФ Андрію Павелко.

Про це свідчать періодичні заяви політика, хоч вони і не підкріплені фактами, зазначив президент ФК "Дніпро-1" Юрій Береза у відповідь на слова Суркіса про нібито залишення на рахунках ФФУ (під час звільнення) мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ.

"В мене взагалі на рахунок діяльності будь-якого діяча всеукраїнського рівня думка, що перед тим як коментувати – вони повинні оперувати деякими європейськими нормами. Наприклад, знав пан Суркіс що він покидає посаду? Він повинен був замовити аудит, провести його і показати: от в такому стані я лишаю посаду. Говорити чи було це чи ні – це гадати на кавовій гущі", - говорить Береза, ставлячи під сумнів озвучені Суркісом суми.

Подібні коментарі від колишнього футбольного функціонера президент дніпровського клубу пояснює постійними спробами Суркіса чимось дорікнути Павелку.

"Може він заявляє таке просто щоб чимось дорікнути Павелку? Звичайно. Однак пан Суркіс, коли представляв футбол на українській арені, він більше йшов у форматі РФ. Сьогоднішній же голова УАФ точно не йде у фарватері Росії, він популяризує і робить все, щоб знали український футбол. Для мене це зрозуміло", - сказав Береза.

Він додав, що в часи Суркіса, ще не був президентом футбольного клубу, але все одно добре пам’ятає заангажованість ексочільника ФФУ. "Я тоді просто знав і любив футбол. Але я пам'ятаю багато речей. Є дві великі команди, "Динамо" і "Шахтар". То хто з них контролював ФФУ? І це протистояння було постійно. А от Павелко він рівновіддалений від обох команд. Він до обох команд ставиться як до українських команд в першу чергу і не більше. І обидві команди він захищає гідно на міжнародному рівні", - зазначив Береза.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання KICKER опублікувало статтю про те, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні, утворивши кіпрський клон "Динамо". 

Раніше також стало відомо про переслідування екс-керівництва ФФУ за фактом привласнення близько 380 млн євро коштів УЄФА, які замість йти українським клубам осідали на офшорі Суркісів Newport Management Limited.

Автор: 

Суркіс (321) футбол (1582)


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Топ коментарі
+4
Суркисня-подонки.
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12.10.2021 16:20
+2
Хотел совместный чемпионат проводить, шеф кравчука
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12.10.2021 16:23
+2
Там и Суркисы и Павелко. Жабогадюкинг за деньги.
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12.10.2021 16:29
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Суркисня-подонки.
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12.10.2021 16:20 Відповісти
Там и Суркисы и Павелко. Жабогадюкинг за деньги.
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12.10.2021 16:29 Відповісти
за неуплату налогов - тюрячка
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12.10.2021 16:23 Відповісти
Хотел совместный чемпионат проводить, шеф кравчука
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12.10.2021 16:23 Відповісти
брехня. Якраз ГМС цим не займався. Він просто в 2007-му відповідав на запитання так, щоб його касапи в УЄФА підтримали
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12.10.2021 16:40 Відповісти
...бо російськомовний.
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12.10.2021 16:25 Відповісти
він державною чеше не гірше нас з тобою. Може, ти плутаєш його з джуніором?
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12.10.2021 16:41 Відповісти
Україномовні це ті, хто з росіянами у Росії українською говорять.
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12.10.2021 17:40 Відповісти
суркис и колосков еще с ссср друзяки
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12.10.2021 16:25 Відповісти
брехня. До 1994-го вони були навіть не знайомі.
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12.10.2021 16:42 Відповісти
Взагалі-то до Суркіса-старшого можна по різному ставитися, в т.ч. негативно, як члена зажопів... кста, і до самого Юрія Берези, як свого часу шестьорки бені, - і таке було... і навіть нині він за бабло бені керує футбольним клубом... Хоча Ю.Береза свого часу був далеко не останнім героїчним командиром добробату... Але ж навіть і нині він ні слова не скаже про те, що беня повинен віддати порядка сотні вічнозелених лимонів колишнім тренерам та гравцям того футбольного клубу "Дніпро", який був фіналістом Ліги Європи... Що беня своїми руками знищив той клуб, і не тільки його, а й Кривбас Максимова, Волинь Кварцяного...
Але факти говорять про інше: ГМС за два роки свого чинного нардепства ніде не помічений в публічній площині в прокасапських закидонах (акціях) штибу рабновича-ківи... Інший очевидний факт: ГМС надав аудит конференції ФФУ, яка переобирала його з посади голови і обрала Конькова (це був 2012рік): там справді на рахунках і в активах були ті заявлені кошти. Ще факт: саме з допомогою ГМС Коньков (аналог нинішнього Зе в Україні) був знятий і був обраний Павелко. Те, що Павелко потім злигався з рінахом і почав з-за допомогою суддівського корпусу щемити Суркіса (аж до того, що відібрав в нього звання "почесного президента ФФУ", чим вивів його з керівництва УЄФА) - то вже інша розмова...
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12.10.2021 16:38 Відповісти
Так это Суркис а не Ахметов(террорист) пригласил Путина и сдал Донбасс а потом вместе с Порошенко(основатель Партии Регионов) и Медведчуком)кум Путина) грабил Украину и стал Миллиардером Так это Суркис а не Павелко стал зятем днепровского криминального авториритета по кличке Нарик Так это Суркис сделал донецких футболистов БОМЖАМИ которые на коленях приползли в Киев временно пожить на мусорниках
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12.10.2021 16:58 Відповісти
суцільна каша
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13.10.2021 13:17 Відповісти
Сурок судился с государством Украина по иску на 350 млн.$ украденных Беней из Привата денег. По мнению этого великого деятеля, все, что украл Беня - ему должна вернуть Украина.
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12.10.2021 17:21 Відповісти
Що за маячня: "... Однак пан Суркіс, коли представляв футбол на українській арені, він більше йшов у форматі РФ. Сьогоднішній же голова УАФ точно не йде у фарватері Росії ..."
Як футбол може бути "в форматі РФ"?
Ви його іще в троцькізмі звинуватьте?

Чи раз не партіїї "Слуга наролу", то ворог?
Совдеп 30-х
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12.10.2021 17:42 Відповісти
То, что Павелко - вор, может отрицать только слепоглухонемой. И не стоит уважаемому господину Березе пытаться отмазывать своего ворюгу-земляка.
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12.10.2021 17:48 Відповісти
 
 