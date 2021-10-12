Суркіс завжди йшов у проросійському форматі розвитку футболу, - президент ФК

Ексочільник ФФУ, а нині нардеп від проросійської партії ОПЗЖ не залишає спроб помсти чинному президенту УАФ Андрію Павелко.

Про це свідчать періодичні заяви політика, хоч вони і не підкріплені фактами, зазначив президент ФК "Дніпро-1" Юрій Береза у відповідь на слова Суркіса про нібито залишення на рахунках ФФУ (під час звільнення) мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ.

"В мене взагалі на рахунок діяльності будь-якого діяча всеукраїнського рівня думка, що перед тим як коментувати – вони повинні оперувати деякими європейськими нормами. Наприклад, знав пан Суркіс що він покидає посаду? Він повинен був замовити аудит, провести його і показати: от в такому стані я лишаю посаду. Говорити чи було це чи ні – це гадати на кавовій гущі", - говорить Береза, ставлячи під сумнів озвучені Суркісом суми.

Подібні коментарі від колишнього футбольного функціонера президент дніпровського клубу пояснює постійними спробами Суркіса чимось дорікнути Павелку.

"Може він заявляє таке просто щоб чимось дорікнути Павелку? Звичайно. Однак пан Суркіс, коли представляв футбол на українській арені, він більше йшов у форматі РФ. Сьогоднішній же голова УАФ точно не йде у фарватері Росії, він популяризує і робить все, щоб знали український футбол. Для мене це зрозуміло", - сказав Береза.

Він додав, що в часи Суркіса, ще не був президентом футбольного клубу, але все одно добре пам’ятає заангажованість ексочільника ФФУ. "Я тоді просто знав і любив футбол. Але я пам'ятаю багато речей. Є дві великі команди, "Динамо" і "Шахтар". То хто з них контролював ФФУ? І це протистояння було постійно. А от Павелко він рівновіддалений від обох команд. Він до обох команд ставиться як до українських команд в першу чергу і не більше. І обидві команди він захищає гідно на міжнародному рівні", - зазначив Береза.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання KICKER опублікувало статтю про те, як Суркіси ухиляються від сплати податків в Україні, утворивши кіпрський клон "Динамо".

Раніше також стало відомо про переслідування екс-керівництва ФФУ за фактом привласнення близько 380 млн євро коштів УЄФА, які замість йти українським клубам осідали на офшорі Суркісів Newport Management Limited.