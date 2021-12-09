Медіарух закликає провести публічний аудит членства у спілці журналістів

Учасники Медіаруху виступили проти видачі журналістських посвідчень стороннім особам, що підриває довіру до професії, стимулює корупцію та ускладнює захист прав реальних журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

"Ми, учасники Медіаруху, виступаємо проти видачі журналістських посвідчень стороннім особам. Це підриває довіру до професії, стимулює корупцію та ускладнює захист прав реальних журналістів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше Національна спілка журналістів України повідомила, що поліція намагалась отримати доступ до переліку членів обласних організацій спілки Вінницької та Тернопільської областей

Так, 2 грудня представник поліції Вінниччини пред'явив голові місцевої організації НСЖУ ухвалу суду із дозволом на виїмку копій документів організації. В ухвалі було зазначено, що від 27 серпня розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("службове підроблення"). А 3 грудня представник поліції в Тернопільській області звернувся до голови Тернопільської обласної організації НСЖУ з листом про надання інформації про членів НСЖУ, які перебувають на обліку в області.

Водночас, повідомляється, що раніше нежурналістам неодноразово видавали посвідчення "Преса". Такі випадки були зафіксовані у Волинській, Херсонській, Одеській областях (в останньому випадку після розголосу посвідчення відкликали).

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Медіарух звернувся до поліції із закликом чітко дотримуватися процесуального законодавства та обмежитися мінімальним втручанням у роботу журналістських організацій, зокрема в плані витребування інформації та документів.

Також закликав редакції та організації журналістів, зокрема організації НСЖУ, до більшої прозорості, а також провести публічний аудит членства НСЖУ та всіх її організацій. Переважно (крім випадків роботи під прикриттям під час небезпечних розслідувань або роботи на окупованих територіях) журналістська робота є публічною, імена журналістів відомі широкому загалу, а членство в медійній організації не має бути секретом.

Комісія з журналістської етики вже закликала низку організацій у січні 2021 року негайно зупинити незаконну видачу прескарт і зловживання статусом журналіста.

КЖЕ зверталася з проханням до Національної поліції України здійснити перевірку оприлюднених фактів на предмет ознак підробки документів, зловживання правами журналіста, отримання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману для таких зареєстрованих медіа: ІА "Журналісти проти корупції" (свідоцтво про реєстрацію ІА КВ 568-420Р від 11.10.2017), газети "Журналісти проти корупції" (свідоцтво про реєстрацію газети КВ № 22939-12839Р від 06.10.2017), ГС "Національна спілка незалежних журналістів України", ІА "Таврія ньюс" (свідоцтво про реєстрацію КВ 189-52Р від 02.06.2009, газети "Лига информ" (свідоцтво про реєстрацію КВ 22818-12718Р від 07.08.2017 ), журналу "Business Компаньон" (свідоцтво про реєстрацію КВ 12384-1268ПР від 15.03.2017). А також просила надати Комісії з журналістської етики список осіб, які оформили дозвіл на зброю як журналісти зазначених медіа, протягом 2017–2021 рр.", - йдеться у повідомленні.

Водночас НСЖУ повідомила, що на підставі ч. 2 ст. 11 КК України Національна поліція безпідставно порушила кримінальне провадження стосовно посадових осіб Вінницької обласної організації НСЖУ й невиправдано втручається в діяльність НСЖУ, створюючи психологічний тиск на журналістів.

"Питання прийняття до членів НСЖУ й видача відповідного посвідчення – це внутрішня компетенція НСЖУ як неурядової організації, тож органи Національної поліції не мають права втручатися до цього процесу без об’єктивних підстав", - йдеться в повідомленні.

В НСЖУ додали, що кримінальне провадження порушено за ч. 1 ст. 366 КК України "Службове підроблення". Згідно з цією статтею кримінальна відповідальність передбачена за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Як зазначено в низці рішень Верховного Суду (Касаційного кримінального суду) об’єктивна сторона службового підроблення полягає в перекрученні істини в офіційному документі, однак саме собою посвідчення журналіста, видане навіть з порушенням процедури, передбаченої Статутом НСЖУ, не є перекрученням істини.

Довідка. Медіарух – спільнота, що об'єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій.

5 лютого 2019 року було започатковано Медіарух "Медіа за усвідомлений вибір". Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA:Перший", Українське радіо, Громадське радіо, ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga.net, "Дзеркало тижня. Україна", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, Незалежна медійна рада, громадські організації "Детектор медіа", "Інститут масової інформації", "Інтерньюз-Україна", "Центр демократії та верховенства права", "Фундація "Суспільність", "Національна асоціація медіа", "Донецький інститут інформації", "Інститут демократії імені Пилипа Орлика", "Центр прав людини Zmina" та інші організації, окремі журналісти – загалом понад 70 учасників.

16 листопада 2021 представники провідних медіа закликали журналістів об'єднуватись у професійну спільноту для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова. Ініціаторами заяви виступили 29 журналістів та експертів, їхні імена доступні за посиланням.



Зараз відбувається об’єднавчий процес двох ініціатив. Повний список членів оновленої організації буде відкритий одразу після формалізації Медіаруху. Наразі ініціатори руху розробляють правила роботи організації, її оргструктуру та внутрішні положення.