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Керівників лікарень, де продавали COVID-сертифікати, відсторонюватимуть від роботи, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Керівників лікарень, де продавали COVID-сертифікати, відсторонюватимуть від роботи, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, де співробітники були залучені до продажу COVID-документів.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярно правоохоронці повідомляють про викриття зловмисників, які виготовляють документи про щеплення. Лише вчора на Донеччині викрили дві такі групи. Прикро констатувати, але йдеться також при причетність медичних працівників. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу COVID-документів. А всім, хто придбав фальшиві документи, хочу сказати, що вони купують не довідку, а ризик госпіталізації чи смерті внаслідок коронавірусу", - сказав Кузін.

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Автор: Ірина Дашківська
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За такі речі слід на нари пакувати !!)))
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09.12.2021 11:30 Відповісти
Тщательней нада, не подделывать, а просто на пол лить.
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09.12.2021 11:32 Відповісти
У бота- антиваксера больше шансов скопытиться до реанимации, после приема дешманской алкашки за копеечные посты
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09.12.2021 12:50 Відповісти
Ага, ага. Ляшко весь мир расколол. Да и аналогия про вертухаев чисто для кацапского мировосприятия. Она совсем не в тему. Слабый бот. Незачет
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09.12.2021 18:33 Відповісти
Не он расколол, он в шестерках ходит, а вы ему подпеваете.
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09.12.2021 19:06 Відповісти
Жалкая потуга. Не продолжай. Лучше промолчи
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09.12.2021 20:46 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів Джерело: https://censor.net/ua/n3304211

Такое "мегапреступление " сделали и только инициируют???
Как то вся новость подана не как пример жесткой борьбы,а как жалоба мол какие нехорошие Интересно,что там по делам которых еще в сентябре -октябре задерживали, глухо видать как в танке, раз кузя плачется.
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09.12.2021 11:48 Відповісти
"Ни йуха нипанятна, но очень интересно"
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09.12.2021 12:52 Відповісти
"
відсторонюватимуть" - когда нибудь потом?
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09.12.2021 12:56 Відповісти
 
 