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Коломойський (1201) телебачення (508)

Цифрова ліцензія телеканалу М2 перейшла під контроль Коломойського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цифрова ліцензія телеканалу М2 перейшла під контроль Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над цифровою ліцензією на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа".

"Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ". Раніше ця цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" - юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia. В 2021 року компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію", - повідомляє видання.

Право власності на ТОВ "Дідживан" 1 грудня переоформлено на ТОВ "Солюшинс". До 2019 року ТОВ "Солюшинс" належала генеральному директору "1+1" Александру Ткаченку. Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.

Відповідно, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", стверджує "Детектор Медіа".

Як повідомлялося, раніше український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов із наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку із цим каналу переоформлять ліцензії.

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Топ коментарі
+51
програма препиздента "велике олігархство". дякуємо сцанич. дуже дякуємо
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09.12.2021 12:03
+30
Все зебилы должны быть в восторге от такой новости и радоваться за хозяина бубочки.
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09.12.2021 12:11
+28
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09.12.2021 12:11
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програма *********** "велике олігархство". дякуємо сцанич. дуже дякуємо
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09.12.2021 12:03 Відповісти
Таки да. Так и хочется сказать стаду тупых зелебобиков.

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09.12.2021 12:29 Відповісти
Зато не олигарх!
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09.12.2021 12:04 Відповісти
И не еврей!
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09.12.2021 12:23 Відповісти
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09.12.2021 12:30 Відповісти
Ой, щас Зеля как начнёт ним бороться, с этим олигархом - закон-то есть уже, правильно?
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09.12.2021 12:05 Відповісти
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09.12.2021 12:28 Відповісти
борьба з олігархами продовжується- зелі респект ти мудак-
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09.12.2021 12:05 Відповісти
промивання "мізків" багато не бувае .....
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09.12.2021 12:05 Відповісти
*мало не буває*
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09.12.2021 12:09 Відповісти
ТОВ "Дідживан" - ТОВ "Дід жидан", а точніше ТОВ "Бородата баба жидан".
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09.12.2021 12:08 Відповісти
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09.12.2021 12:11 Відповісти
Все зебилы должны быть в восторге от такой новости и радоваться за хозяина бубочки.
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09.12.2021 12:11 Відповісти
Купит скоро и "Прямой"
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09.12.2021 12:14 Відповісти
Облізе.
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09.12.2021 12:33 Відповісти
И Миндич и Коломойский вышли из Набсоветов.Остальное должны доказать юридически соответствующие службы..
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09.12.2021 12:15 Відповісти
ванька, "набсоветы" управляют. а тут речь о владельцах
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09.12.2021 12:24 Відповісти
Що довести? що Бєня не олігарх, а найчесніший скромний бізнесмен-меценат? До речі меценатство: це мурло разом із усім зеленомордим кодлом багато коштів віддали на благочинність чи армію? ви мабуть знаєте, пропіарте це шапіто
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09.12.2021 12:27 Відповісти
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09.12.2021 12:35 Відповісти
Нацрада телебачення:
Герасимюк, з Г+Г. Коваль, з "Інтера". Черниш, який в 2018 лобіював інтереси Г+Г. Зіневич, адміністратор і юрист з Г+Г.
"Соответствующиє органи":
Баканов- друг зЕ-бені. БенЯ-діктова, і т.п.
Хто буде розбиратися з бенею та з самими собою?
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09.12.2021 12:47 Відповісти
После того, как закодировали большинство украинских телеканалов я сдал тюнер и антену в металлолом. Большего преступления в деле пропаганды тркдно себе представить. Канал М1 такое же дерьмо, как и 1+1. Жидовское кодло.
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09.12.2021 12:16 Відповісти
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09.12.2021 12:17 Відповісти
Сосна коломойского уже не справляется намазывать масло? нужны еще сосны?
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09.12.2021 12:23 Відповісти
боротьба тривае

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

вот чего миндич летал на днюху крота
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09.12.2021 12:23 Відповісти
Ну шо ж, посмотрим теперь ещё и УНіТАЗ ТБ.
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09.12.2021 12:26 Відповісти
Так Беня ж не олігарх, він потерпілий, йому тут все можна. Так 73%?
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09.12.2021 12:29 Відповісти
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09.12.2021 12:30 Відповісти
и шо? в чем "криминал"??
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09.12.2021 12:32 Відповісти
Хіба хтось казав про кримінал? Ми про вазеленську боротьбу з олігархами, та про те, кому в Україні жить хАрашо.
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09.12.2021 12:49 Відповісти
тоесть когда петя через подставных покупал "кривой", когда медведчук при нем скупал половину информТВ Украины, то это ясно говорило "кому в Украине жить хорошо"?
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09.12.2021 13:06 Відповісти
Петро Олексійович Порошенко купував "Прямий" через піставних? Факти, будьте ласкаві? І я не про вашу маячню, як з "безвізом".
Перелік половини інформпростору, скупленого бізнеспартнером бабломойського, мертвечуком, будьте ласкаві.
На всяк випадок, щоб ви не несли ту ж маячню, що з безвізом, повідомляю
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."
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09.12.2021 13:32 Відповісти
Таки да. И через жену владеет 25% акций Бениных телеканалов, Г+Г в частности.
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09.12.2021 14:05 Відповісти
Кому в Украине жить Хорошо?!
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09.12.2021 12:38 Відповісти
Эти ПОЦы сами того не понимают что своими руками плодят в стране сторонников антисемитизма, а потом будут орать - пАчему нас не любят!!!!!!!!!
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09.12.2021 12:41 Відповісти
В истории это уже было неоднократно. Погромы!
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Подобное было в Германии после Первой мировой.
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09.12.2021 12:56 Відповісти
В Киеве...1905...1919....1945......
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09.12.2021 13:00 Відповісти
.
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09.12.2021 12:43 Відповісти
********** Зе-Ермак.
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09.12.2021 12:46 Відповісти
Зе-БеРмак.
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09.12.2021 12:53 Відповісти
Ну Коломойскому же надо что-то смотреть в камере.
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09.12.2021 12:54 Відповісти
.
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09.12.2021 12:55 Відповісти
Разорю Украину с помощью своего ручного Клоуна-***********!
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09.12.2021 13:01 Відповісти
Пустили козла в огород!
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09.12.2021 12:55 Відповісти
Це, що б гімна в голови 73% вливати стало простіше і більше. Правда його там і так занадто, але в цьому випадкку гірше не стане.
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09.12.2021 13:02 Відповісти
Я так понимаю на деньги от непулаты налогов? В ***** пусть хоть все их скупит,... Разве еще остались люди, кроме олдфагов, кто то еще добровольно паялится в говноящик? Потребляя тонные говнорекламмы?
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09.12.2021 13:14 Відповісти
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09.12.2021 13:29 Відповісти
Скориставшись законом про олігахів, Беня купив телеканал.
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Агов! Дебіли! Ви далі заголовків не читаєте? От же ж дегенерати... Хоч подивились би, що це за канал і яке в нього наповнення...
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09.12.2021 14:04 Відповісти
сам такий вони його тепер зможуть використовувати, як захочуть
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Це як Петя з Тоніса зробив Кривий?
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10.12.2021 12:33 Відповісти
Это ты падло с зеркалом разговариваешь!
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09.12.2021 14:44 Відповісти
Коломойський придбав ще один телеканал Джерело: https://censor.net/ua/n3304224

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09.12.2021 14:48 Відповісти
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09.12.2021 14:52 Відповісти
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09.12.2021 14:53 Відповісти
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09.12.2021 14:58 Відповісти
Закон против олигархов - в действии!
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09.12.2021 15:22 Відповісти
ой, щось буде, ой
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09.12.2021 15:59 Відповісти
Это борьба , как вы не понимаете
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09.12.2021 16:17 Відповісти
Від перестановки доданків козлота не міняється.
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09.12.2021 17:20 Відповісти
Отака, діточки, муйня...
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09.12.2021 20:49 Відповісти
Один раз не олигас.
Никто, никак, нигде, ничем...
Лучшие дгузья дешевик это бгилиянты.
Кагоче, пошли кофэ пить!
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10.12.2021 02:22 Відповісти
Кстати,:
"...у семги бывает только одна свежесть -первая. Она же и последняя! Вас наверное кто-то обманул...".
Сдается, что нас кто-то обманул в 19-м.
Если посмотреть чуть назад, лет всего-то на 100, поглощает ощущение некого дежавю, не правда ли, панове?
А теперь, посмотрите что было дальше в истории.
Как говорится- "...Я? Да! Историк. Сегодня на Патриарших будет замечательная история. Только имейте ввиду..."
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10.12.2021 02:34 Відповісти
Для кого-то война, а для кого-то мать родна.
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01.03.2022 18:29 Відповісти
 
 