Цифрова ліцензія телеканалу М2 перейшла під контроль Коломойського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над цифровою ліцензією на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа".
"Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ". Раніше ця цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" - юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia. В 2021 року компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію", - повідомляє видання.
Право власності на ТОВ "Дідживан" 1 грудня переоформлено на ТОВ "Солюшинс". До 2019 року ТОВ "Солюшинс" належала генеральному директору "1+1" Александру Ткаченку. Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.
Відповідно, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", стверджує "Детектор Медіа".
Як повідомлялося, раніше український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов із наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку із цим каналу переоформлять ліцензії.
Будь ласка, зачекайте...
ТОВ "Дідживан"- ТОВ "Дід жидан", а точніше ТОВ "Бородата баба жидан".
Герасимюк, з Г+Г. Коваль, з "Інтера". Черниш, який в 2018 лобіював інтереси Г+Г. Зіневич, адміністратор і юрист з Г+Г.
"Соответствующиє органи":
Баканов- друг зЕ-бені. БенЯ-діктова, і т.п.
Хто буде розбиратися з бенею та з самими собою?
Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.
вот чего миндич летал на днюху крота
Перелік половини інформпростору, скупленого бізнеспартнером бабломойського, мертвечуком, будьте ласкаві.
На всяк випадок, щоб ви не несли ту ж маячню, що з безвізом, повідомляю
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."
Никто, никак, нигде, ничем...
Лучшие дгузья дешевик это бгилиянты.
Кагоче, пошли кофэ пить!
"...у семги бывает только одна свежесть -первая. Она же и последняя! Вас наверное кто-то обманул...".
Сдается, что нас кто-то обманул в 19-м.
Если посмотреть чуть назад, лет всего-то на 100, поглощает ощущение некого дежавю, не правда ли, панове?
А теперь, посмотрите что было дальше в истории.
Как говорится- "...Я? Да! Историк. Сегодня на Патриарших будет замечательная история. Только имейте ввиду..."