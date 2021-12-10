Цифровая лицензия телеканала М2 перешла под контроль Коломойского
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Олигарх Игорь Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медіа".
"В результате переоформления лицензии изменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которая входит в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", - сообщает издание.
Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.
Соответственно, цифровая лицензия М2 перешла в канал группы "1+1", утверждает "Детектор Медиа".
Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В этой связи каналу переоформят лицензии.
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ТОВ "Дідживан"- ТОВ "Дід жидан", а точніше ТОВ "Бородата баба жидан".
Герасимюк, з Г+Г. Коваль, з "Інтера". Черниш, який в 2018 лобіював інтереси Г+Г. Зіневич, адміністратор і юрист з Г+Г.
"Соответствующиє органи":
Баканов- друг зЕ-бені. БенЯ-діктова, і т.п.
Хто буде розбиратися з бенею та з самими собою?
Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.
вот чего миндич летал на днюху крота
Перелік половини інформпростору, скупленого бізнеспартнером бабломойського, мертвечуком, будьте ласкаві.
На всяк випадок, щоб ви не несли ту ж маячню, що з безвізом, повідомляю
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."
Никто, никак, нигде, ничем...
Лучшие дгузья дешевик это бгилиянты.
Кагоче, пошли кофэ пить!
"...у семги бывает только одна свежесть -первая. Она же и последняя! Вас наверное кто-то обманул...".
Сдается, что нас кто-то обманул в 19-м.
Если посмотреть чуть назад, лет всего-то на 100, поглощает ощущение некого дежавю, не правда ли, панове?
А теперь, посмотрите что было дальше в истории.
Как говорится- "...Я? Да! Историк. Сегодня на Патриарших будет замечательная история. Только имейте ввиду..."