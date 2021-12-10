РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3188 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
254 103 65
Коломойский (1762) телевидение (854)

Цифровая лицензия телеканала М2 перешла под контроль Коломойского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Цифровая лицензия телеканала М2 перешла под контроль Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медіа".

"В результате переоформления лицензии изменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которая входит в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", - сообщает издание.

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

Соответственно, цифровая лицензия М2 перешла в канал группы "1+1", утверждает "Детектор Медиа".

Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В этой связи каналу переоформят лицензии.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
програма *********** "велике олігархство". дякуємо сцанич. дуже дякуємо
показать весь комментарий
09.12.2021 12:03
+30
Все зебилы должны быть в восторге от такой новости и радоваться за хозяина бубочки.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:11
+28
показать весь комментарий
09.12.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
програма *********** "велике олігархство". дякуємо сцанич. дуже дякуємо
показать весь комментарий
09.12.2021 12:03 Ответить
Таки да. Так и хочется сказать стаду тупых зелебобиков.

показать весь комментарий
09.12.2021 12:29 Ответить
Зато не олигарх!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:04 Ответить
И не еврей!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:23 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:30 Ответить
Ой, щас Зеля как начнёт ним бороться, с этим олигархом - закон-то есть уже, правильно?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:05 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:28 Ответить
борьба з олігархами продовжується- зелі респект ти мудак-
показать весь комментарий
09.12.2021 12:05 Ответить
промивання "мізків" багато не бувае .....
показать весь комментарий
09.12.2021 12:05 Ответить
*мало не буває*
показать весь комментарий
09.12.2021 12:09 Ответить
ТОВ "Дідживан" - ТОВ "Дід жидан", а точніше ТОВ "Бородата баба жидан".
показать весь комментарий
09.12.2021 12:08 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:11 Ответить
Все зебилы должны быть в восторге от такой новости и радоваться за хозяина бубочки.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:11 Ответить
Купит скоро и "Прямой"
показать весь комментарий
09.12.2021 12:14 Ответить
Облізе.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:33 Ответить
И Миндич и Коломойский вышли из Набсоветов.Остальное должны доказать юридически соответствующие службы..
показать весь комментарий
09.12.2021 12:15 Ответить
ванька, "набсоветы" управляют. а тут речь о владельцах
показать весь комментарий
09.12.2021 12:24 Ответить
Що довести? що Бєня не олігарх, а найчесніший скромний бізнесмен-меценат? До речі меценатство: це мурло разом із усім зеленомордим кодлом багато коштів віддали на благочинність чи армію? ви мабуть знаєте, пропіарте це шапіто
показать весь комментарий
09.12.2021 12:27 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:35 Ответить
Нацрада телебачення:
Герасимюк, з Г+Г. Коваль, з "Інтера". Черниш, який в 2018 лобіював інтереси Г+Г. Зіневич, адміністратор і юрист з Г+Г.
"Соответствующиє органи":
Баканов- друг зЕ-бені. БенЯ-діктова, і т.п.
Хто буде розбиратися з бенею та з самими собою?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:47 Ответить
После того, как закодировали большинство украинских телеканалов я сдал тюнер и антену в металлолом. Большего преступления в деле пропаганды тркдно себе представить. Канал М1 такое же дерьмо, как и 1+1. Жидовское кодло.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:16 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:17 Ответить
Сосна коломойского уже не справляется намазывать масло? нужны еще сосны?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:23 Ответить
боротьба тривае

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

вот чего миндич летал на днюху крота
показать весь комментарий
09.12.2021 12:23 Ответить
Ну шо ж, посмотрим теперь ещё и УНіТАЗ ТБ.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:26 Ответить
Так Беня ж не олігарх, він потерпілий, йому тут все можна. Так 73%?
показать весь комментарий
09.12.2021 12:29 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 12:30 Ответить
и шо? в чем "криминал"??
показать весь комментарий
09.12.2021 12:32 Ответить
Хіба хтось казав про кримінал? Ми про вазеленську боротьбу з олігархами, та про те, кому в Україні жить хАрашо.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:49 Ответить
тоесть когда петя через подставных покупал "кривой", когда медведчук при нем скупал половину информТВ Украины, то это ясно говорило "кому в Украине жить хорошо"?
показать весь комментарий
09.12.2021 13:06 Ответить
Петро Олексійович Порошенко купував "Прямий" через піставних? Факти, будьте ласкаві? І я не про вашу маячню, як з "безвізом".
Перелік половини інформпростору, скупленого бізнеспартнером бабломойського, мертвечуком, будьте ласкаві.
На всяк випадок, щоб ви не несли ту ж маячню, що з безвізом, повідомляю
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."
показать весь комментарий
09.12.2021 13:32 Ответить
Таки да. И через жену владеет 25% акций Бениных телеканалов, Г+Г в частности.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:05 Ответить
Кому в Украине жить Хорошо?!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:38 Ответить
Эти ПОЦы сами того не понимают что своими руками плодят в стране сторонников антисемитизма, а потом будут орать - пАчему нас не любят!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:41 Ответить
В истории это уже было неоднократно. Погромы!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:43 Ответить
Подобное было в Германии после Первой мировой.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:56 Ответить
В Киеве...1905...1919....1945......
показать весь комментарий
09.12.2021 13:00 Ответить
.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:43 Ответить
********** Зе-Ермак.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:46 Ответить
Зе-БеРмак.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:53 Ответить
Ну Коломойскому же надо что-то смотреть в камере.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:54 Ответить
.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:55 Ответить
Разорю Украину с помощью своего ручного Клоуна-***********!
показать весь комментарий
09.12.2021 13:01 Ответить
Пустили козла в огород!
показать весь комментарий
09.12.2021 12:55 Ответить
Це, що б гімна в голови 73% вливати стало простіше і більше. Правда його там і так занадто, але в цьому випадкку гірше не стане.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:02 Ответить
Я так понимаю на деньги от непулаты налогов? В ***** пусть хоть все их скупит,... Разве еще остались люди, кроме олдфагов, кто то еще добровольно паялится в говноящик? Потребляя тонные говнорекламмы?
показать весь комментарий
09.12.2021 13:14 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 13:29 Ответить
Скориставшись законом про олігахів, Беня купив телеканал.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:03 Ответить
Агов! Дебіли! Ви далі заголовків не читаєте? От же ж дегенерати... Хоч подивились би, що це за канал і яке в нього наповнення...
показать весь комментарий
09.12.2021 14:04 Ответить
сам такий вони його тепер зможуть використовувати, як захочуть
показать весь комментарий
09.12.2021 14:23 Ответить
Це як Петя з Тоніса зробив Кривий?
показать весь комментарий
10.12.2021 12:33 Ответить
Это ты падло с зеркалом разговариваешь!
показать весь комментарий
09.12.2021 14:44 Ответить
Коломойський придбав ще один телеканал Джерело: https://censor.net/ua/n3304224

показать весь комментарий
09.12.2021 14:48 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 14:52 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 14:53 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 14:58 Ответить
Закон против олигархов - в действии!
показать весь комментарий
09.12.2021 15:22 Ответить
ой, щось буде, ой
показать весь комментарий
09.12.2021 15:59 Ответить
Это борьба , как вы не понимаете
показать весь комментарий
09.12.2021 16:17 Ответить
Від перестановки доданків козлота не міняється.
показать весь комментарий
09.12.2021 17:20 Ответить
Отака, діточки, муйня...
показать весь комментарий
09.12.2021 20:49 Ответить
Один раз не олигас.
Никто, никак, нигде, ничем...
Лучшие дгузья дешевик это бгилиянты.
Кагоче, пошли кофэ пить!
показать весь комментарий
10.12.2021 02:22 Ответить
Кстати,:
"...у семги бывает только одна свежесть -первая. Она же и последняя! Вас наверное кто-то обманул...".
Сдается, что нас кто-то обманул в 19-м.
Если посмотреть чуть назад, лет всего-то на 100, поглощает ощущение некого дежавю, не правда ли, панове?
А теперь, посмотрите что было дальше в истории.
Как говорится- "...Я? Да! Историк. Сегодня на Патриарших будет замечательная история. Только имейте ввиду..."
показать весь комментарий
10.12.2021 02:34 Ответить
Для кого-то война, а для кого-то мать родна.
показать весь комментарий
01.03.2022 18:29 Ответить
 
 