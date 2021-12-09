Подати документи на субсидію можна в будь-який період року, - Лазебна

Українці можуть подати документи для оформлення субсидії в будь-який період року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Подати на субсидію можна в будь-який період року, в будь-який. Не треба чекати. Є один критерій - доходи тобі не дозволяють оплатити твою платіжку, тоді ти ідеш по субсидію. Крім того, якщо людина зараз звертається, а зараз опалювальний сезон, то субсидія призначається з початку опалювального сезону. Тобто заднім числом. Тобто люди повинні про це знати", - пояснила голова Мінсоцполітики.

Мінстр пояснила, що для оформлення субсидії необхідно подати два документи - заяву та декларацію про майновий стан і доходи.

Подати документи можна у ЦНАПі, через сайт Міністерства соціальної політики, або ж за допомогою порталу "Дія".

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