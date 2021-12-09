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Подати документи на субсидію можна в будь-який період року, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Подати документи на субсидію можна в будь-який період року, - Лазебна

Українці можуть подати документи для оформлення субсидії в будь-який період року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Подати на субсидію можна в будь-який період року, в будь-який. Не треба чекати. Є один критерій - доходи тобі не дозволяють оплатити твою платіжку, тоді ти ідеш по субсидію. Крім того, якщо людина зараз звертається, а зараз опалювальний сезон, то субсидія призначається з початку опалювального сезону. Тобто заднім числом. Тобто люди повинні про це знати", - пояснила голова Мінсоцполітики.

Мінстр пояснила, що для оформлення субсидії необхідно подати два документи - заяву та декларацію про майновий стан і доходи.

Подати документи можна у ЦНАПі, через сайт Міністерства соціальної політики, або ж за допомогою порталу "Дія".

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Автор: Богдан Гуньковський
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яка там іменована мінімальна - чи середня ....- виходить що 85 % потрібно на соціал....
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09.12.2021 12:09 Відповісти
У меня родственница, инвалид детства, очень плохо ходит, живет одна , да получает пенсию 6к, из которых половина уходит на лекарства, и ей не дали субстидию.
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09.12.2021 12:15 Відповісти
У неї ще хтось прописаний?
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09.12.2021 12:18 Відповісти
6К пенсія. На думку Мінсоц вона, як Скрудж Мак-Дак.
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09.12.2021 12:57 Відповісти
Нету никого, прописана и живет одна.
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09.12.2021 13:08 Відповісти
Комуналка не повинна перевищувати 15% доходу. Це 900 грн.
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09.12.2021 13:19 Відповісти
Да, но за газ уже выходит под 1000 грн, и это еще морозов нету.
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09.12.2021 14:32 Відповісти
Интересно, она сама пробовала это сделать? Я понимаю что сытый голодному не товарищ. Но просто чтобы увидеть что это не работает...
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09.12.2021 12:17 Відповісти
Один хрен не получите, подавайте когда угодно.
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09.12.2021 12:38 Відповісти
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09.12.2021 13:14 Відповісти
 
 