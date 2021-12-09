Косарський спиртзавод не можуть приватизувати, оскільки 50% ємностей зайняті заарештованим спиртом, - Національна електронна біржа

У конкурсі на приватизацію Косарського спиртзаводу перемогла "Агрофірма імені Горького", але компанія не може підписати договір про купівлю активу, оскільки вже після завершення торгів з'ясувалося, що половина ємностей на підприємстві зайнята арештованим у 2012 році спиртом.

Про це 8 грудня у Facebook повідомила керуючий партнер Національної електронної біржі Євгенія Божко.

"Внаслідок того, що за об'єкт боролося вісім учасників, ціна лоту зросла з 49 млн грн без ПДВ до 162 млн грн без ПДВ, або 194,4 млн грн з ПДВ. І це сьогодні рекордна ціна продажу спиртзаводу за весь період приватизації ДП "Укрспирт"(попередній максимум ціни становив 108 млн грн без ПДВ).

Більше того, супроводжуючи клієнта в процесі аукціону, ми бачили, що він вигравав на межі свого економічного інтересу до цього об'єкта і ціна, яка сформувалася в результаті торгів, значно вища за вигідну ціну на придбання подібного активу. Для порівняння: побудувати новий та сучасний спиртзавод можна за $4–5 млн", – написала вона.

За словами Божко, ці торги могли б стати ще одним прикладом успішної приватизації.

"Але, на жаль, за фактом перемоги з'ясувалась інформація про арештований спирт з 2012 року, який займає 50% ємностей для зберігання виробленої продукції. І що ця обставина не дозволить вийти на максимальну потужність та компенсувати покупцеві суттєві інвествитрати з купівлі та модернізації заводу. Нам здається, що ситуація цілком робоча, на жаль, форс-мажори можуть відбуватися, і таке зустрічається, незважаючи на відкритість ФДМ щодо надання документів по об'єктах, створення ВКД (віртуальна кімната даних щодо об'єктів приватизації. – "ГОРДОН") для цього. Факт арешту спирту не зупинив нашого клієнта у бажанні купити актив за запропонованою ціною.Ми в офіційній та неофіційній площині ескалували проблему всім належним особам ФДМ, ДП "ProZorro.Продажи", ДП "Укрспирт", які в інтересах бюджету, безперечно, повинні бути зацікавлені у вирішенні даної проблеми. Але, на превеликий жаль, шляхів виходу з даного колапсу поки що не знайдено", – наголосила керівник компанії.

У результаті держбюджет не може отримати майже 200 млн грн через те, що завод не в змозі вивезти з об'єкта 300 тис. літрів спирту, заявила вона.

"ДП "Укрспирт" говорить про те, що їм нікуди вивезти цей спирт, Фонд не може вносити зміни до типового договору і внести зобов'язання щодо вивезення спирту. І в результаті ми маємо абсурдну ситуацію – найдорожчий спиртзавод у системі підвис незрозуміло на який проміжок часу , клієнт не може вступити в права і почати виробництво, держава не може отримати гроші до бюджету і зняти з себе зобов'язання щодо утримання цього заводу, при цьому рішення лежить на поверхні – вивезення 300 тис. літрів спирту заради наповнення бюджету на 200 млн. Але у нас є інша, позитивна практика щодо вирішення проблемних ситуацій і ми висловлюємо надію, що до питання підключаться всі державні структури, учасники процесу приватизації, і рішення за місцем вивезення заарештованого спирту буде знайдено найближчим часом", – написала Божко.

Національна електронна біржа надіслала з цього приводу запит главам комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном.

"Ми віримо, що це дозволить вирішити для сумлінного переможця прозорого аукціону цю проблему, до якої він зовсім не має відношення", – резюмувала Євгенія Божко.