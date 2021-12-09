Чекаємо на фінальний акорд конкурсу на очільника САП, - Венедіктова
Від незалежності нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежить ефективність розслідувань детективами Національного антикорупційного бюро та гідне представлення обвинувачення у Вищому антикорупційному суді.
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Виступаючи у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, Венедіктова зазначила, що важливу роль у боротьбі з корупцією в Україні відіграє САП.
"Від незалежності її керівника залежить ефективність розслідування кримінальних проваджень детективами НАБУ та гідне представлення обвинувачення у ВАКС", - сказала вона.
"Тому найближчим часом ми чекаємо на фінальний акорд в обранні конкурсною комісією нового керівника САП, здатного забезпечити ефективну протидію корупціонерам", - додала Венедіктова.
Генпрокурор зазначила, що очікує повноцінного функціонування Бюро економічної безпеки.
Крім того, вона звернула увагу на необхідність ухвалення Верховною Радою антикорупційної стратегії.
"Від парламентаріїв ми очікуємо якнайшвидшого ухвалення глобальної антикорупційної стратегії… щоб забезпечити антикорупційні інститути надійною "дорожньою картою" та інструментарієм на найближчі роки", - сказала Венедіктова.
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Вместо незадекларированных часиков на руку одела верёвочку.......
хоча, кого ми обманюємо? самих себе хіба що. в цій країні генаральна прокуратура лишень обслуговує корупцію у самих високих кабінетах і на шикарних яхтах, її задача якраз і полягає в тому щоб ті антикорупційні органи не заподіяли бодай найменшої шкоди віп-клієнтам у владі і серед олігархів. от якраз з цими функціями ГП справляється на відмінно і ця тьотка не виключення.
@botov_na_huY
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https://twitter.com/botov_na_huY/status/1468888224361861122 4 ч
Призначення керівника САП саботує одна людина-Гуджал Андрій, ставленник Татарова. Він просто не з'являється на засідання комісії, тобто кворуму немає. Закордонні члени комісії просто в ах..ї від такого відношення. Зелений довбень своїми призначеннями похоронить себе.