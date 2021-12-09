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Чекаємо на фінальний акорд конкурсу на очільника САП, - Венедіктова

Чекаємо на фінальний акорд конкурсу на очільника САП, - Венедіктова

Від незалежності нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежить ефективність розслідувань детективами Національного антикорупційного бюро та гідне представлення обвинувачення у Вищому антикорупційному суді.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, Венедіктова зазначила, що важливу роль у боротьбі з корупцією в Україні відіграє САП.

"Від незалежності її керівника залежить ефективність розслідування кримінальних проваджень детективами НАБУ та гідне представлення обвинувачення у ВАКС", - сказала вона.

"Тому найближчим часом ми чекаємо на фінальний акорд в обранні конкурсною комісією нового керівника САП, здатного забезпечити ефективну протидію корупціонерам", - додала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що очікує повноцінного функціонування Бюро економічної безпеки.

Крім того, вона звернула увагу на необхідність ухвалення Верховною Радою антикорупційної стратегії.

"Від парламентаріїв ми очікуємо якнайшвидшого ухвалення глобальної антикорупційної стратегії… щоб забезпечити антикорупційні інститути надійною "дорожньою картою" та інструментарієм на найближчі роки", - сказала Венедіктова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова обговорила із представниками МВФ співпрацю щодо повернення активів

Автор: 

конкурс (1285) САП (2210) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+5
скоріш чекаємо на "дємбєльський акорд" татарова-портнова
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09.12.2021 14:47
+2
Ну зараз прийде Зе і зіграє на фортепіано)))
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09.12.2021 14:55
+2
*нет!!!!!этого я позволить не могу,мне надо посоветоваться с шефом....... с Михал Ивановичем* боже мой фразы из комедий в точку ложатся,хотя... 95 квартал тоже не трагедии снимал,......дальше забанят ....промолчу
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09.12.2021 14:55
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скоріш чекаємо на "дємбєльський акорд" татарова-портнова
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Слов нет!
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Це як фінальний акт марлезонського балету...
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Венедиктова.Венедиктова........аааа это та шмара которая говорила что зе,сравнивал Украину,не с проституткой,а с порноактрсой. Ну видимо хорошо обьяснила раз 73 повелись
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09.12.2021 14:49 Відповісти
Треба звільнити Бенедиктівну та Татарова. Це буде останній акорд.
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09.12.2021 14:49 Відповісти
*нет!!!!!этого я позволить не могу,мне надо посоветоваться с шефом....... с Михал Ивановичем* боже мой фразы из комедий в точку ложатся,хотя... 95 квартал тоже не трагедии снимал,......дальше забанят ....промолчу
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09.12.2021 14:55 Відповісти
Ну зараз прийде Зе і зіграє на фортепіано)))
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09.12.2021 14:55 Відповісти
не придет,на зе сегодня дядя Байден играть будет, зе как раз промывание делает
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09.12.2021 14:57 Відповісти
Мабуть ми почуємо від блаЗЄнських лише такий "акорд": ... "до-ре-мі-до-ре-до"...
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09.12.2021 15:06 Відповісти
Венедиктова молодец - растёт над собой!
Вместо незадекларированных часиков на руку одела верёвочку.......
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09.12.2021 15:08 Відповісти
цікаво, а в генеральної прокурваторши зовсім інші функції і задачі?
хоча, кого ми обманюємо? самих себе хіба що. в цій країні генаральна прокуратура лишень обслуговує корупцію у самих високих кабінетах і на шикарних яхтах, її задача якраз і полягає в тому щоб ті антикорупційні органи не заподіяли бодай найменшої шкоди віп-клієнтам у владі і серед олігархів. от якраз з цими функціями ГП справляється на відмінно і ця тьотка не виключення.
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Володимир


@botov_na_huY

·
https://twitter.com/botov_na_huY/status/1468888224361861122 4 ч



Призначення керівника САП саботує одна людина-Гуджал Андрій, ставленник Татарова. Він просто не з'являється на засідання комісії, тобто кворуму немає. Закордонні члени комісії просто в ах..ї від такого відношення. Зелений довбень своїми призначеннями похоронить себе.
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09.12.2021 16:49 Відповісти
Бридкі лицемірні потвори! Краще б вже пащеки не відкривали!
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10.12.2021 08:38 Відповісти
 
 