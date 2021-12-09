Венедіктова обговорила із представниками МВФ співпрацю щодо повернення активів

Генпрокурор України Ірина Венедіктова під час робочого візиту до США зустрілась із головою Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою-Холлар та керівником юридичного департаменту МВФ Еммануелем Матіасом. Вони обговорили реформу української прокуратури та перспективи співпраці, зокрема, в сфері повернення активів.

Про це Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс генпрокурора наразі активізує повернення з-за кордону вкрадених коштів та майна. Питання розшуку та повернення активів дуже складне і комплексне, і я твердо вірю, що ефективна координація між правоохоронними органами та нашими міжнародними партнерами дасть результат", - стверджує вона.

За словами Венедіктової, в Україні підготовлена комплексна стратегія повернення активів і план дій.

"Ми готові до ефективної співпраці в конкретних справах. Представники МВФ зазначили, що прийняття Україною стратегії повернення активів буде імпульсом для цих процесів", - зазначає генпрокурор.

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"Важлива також взаємодія в питаннях протидії злочинам у банківській сфері. Останнім часом Офісу генпрокурора вдалося досягти результативності в справах щодо ТОП-10 боржників Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - резюмувала вона.