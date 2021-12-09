УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13440 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 076 7
МВФ (1343) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2352)

Венедіктова обговорила із представниками МВФ співпрацю щодо повернення активів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Венедіктова обговорила із представниками МВФ співпрацю щодо повернення активів

Генпрокурор України Ірина Венедіктова під час робочого візиту до США зустрілась із головою Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою-Холлар та керівником юридичного департаменту МВФ Еммануелем Матіасом. Вони обговорили реформу української прокуратури та перспективи співпраці, зокрема, в сфері повернення активів.

Про це Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс генпрокурора наразі активізує повернення з-за кордону вкрадених коштів та майна. Питання розшуку та повернення активів дуже складне і комплексне, і я твердо вірю, що ефективна координація між правоохоронними органами та нашими міжнародними партнерами дасть результат", - стверджує вона.

За словами Венедіктової, в Україні підготовлена комплексна стратегія повернення активів і план дій.

"Ми готові до ефективної співпраці в конкретних справах. Представники МВФ зазначили, що прийняття Україною стратегії повернення активів буде імпульсом для цих процесів", - зазначає генпрокурор.

Читайте також: Венедіктова перебуває з першим за 19 років візитом до Мін’юсту США: Говорили про екстрадицію

"Важлива також взаємодія в питаннях протидії злочинам у банківській сфері. Останнім часом Офісу генпрокурора вдалося досягти результативності в справах щодо ТОП-10 боржників Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - резюмувала вона.

Венедіктова обговорила із представниками МВФ співпрацю щодо повернення активів 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.12.2021 13:09 Відповісти
а навіщо МВФ??? коломойша в Україні, моня, його помічник, на банковій, боголюбов теж десь тут гуляє. беріть за яйця і повертайте гроші привату.
показати весь коментар
09.12.2021 13:11 Відповісти
А про повернення бабла у вигляді конфіската у корумпованих гельмінтів Бенядіктова не говорить ???)))
показати весь коментар
09.12.2021 13:21 Відповісти
Єто совсем другоє !
показати весь коментар
09.12.2021 16:52 Відповісти
Каломойський: "Ржу-німагу !"
показати весь коментар
09.12.2021 13:24 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 13:26 Відповісти
Возврат?! Да вы падлы Коломойше вот подарили 4.5 лярда...А сколько еще воруете у граждан Украины? 45 лимонов украденных Зеленским с Коломойским из приватбанка вернете из офшора???
показати весь коментар
09.12.2021 13:32 Відповісти
 
 