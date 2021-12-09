РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15893 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 076 7
МВФ (3297) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2045)

Венедиктова обсудила с представителями МВФ сотрудничество по возврату активов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Венедиктова обсудила с представителями МВФ сотрудничество по возврату активов

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочего визита в США встретилась с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом. Они обсудили реформу украинской прокуратуры и перспективы сотрудничества, в частности в сфере возвращения активов.

Об этом Венедиктова написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Офис Генпрокурора сейчас активизирует возвращение из-за границы украденных средств и имущества. Вопрос розыска и возвращения активов очень сложный и комплексный, и я твердо верю, что эффективная координация между правоохранительными органами и нашими международными партнерами даст результат", - утверждает она.

По словам Венедиктовой, в Украине подготовлена ​​комплексная стратегия возврата активов и план действий.

"Мы готовы к эффективному сотрудничеству по конкретным делам. Представители МВФ отметили, что принятие Украиной стратегии возврата активов будет импульсом для этих процессов", - отмечает генпрокурор.

Также читайте: Венедиктова находится с первым за 19 лет визитом в Минюст США: Говорили об экстрадиции

"Важно также взаимодействие в вопросах противодействия преступлениям в банковской сфере. В последнее время Офису Генпрокурора удалось добиться результативности в делах по ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - резюмировала она.

Венедиктова обсудила с представителями МВФ сотрудничество по возврату активов 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2021 13:09 Ответить
а навіщо МВФ??? коломойша в Україні, моня, його помічник, на банковій, боголюбов теж десь тут гуляє. беріть за яйця і повертайте гроші привату.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:11 Ответить
А про повернення бабла у вигляді конфіската у корумпованих гельмінтів Бенядіктова не говорить ???)))
показать весь комментарий
09.12.2021 13:21 Ответить
Єто совсем другоє !
показать весь комментарий
09.12.2021 16:52 Ответить
Каломойський: "Ржу-німагу !"
показать весь комментарий
09.12.2021 13:24 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 13:26 Ответить
Возврат?! Да вы падлы Коломойше вот подарили 4.5 лярда...А сколько еще воруете у граждан Украины? 45 лимонов украденных Зеленским с Коломойским из приватбанка вернете из офшора???
показать весь комментарий
09.12.2021 13:32 Ответить
 
 