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Строки досудового розслідування у справі "Роттердам+" вичерпані, - ВАКС

Строки досудового розслідування у справі

Передбачені законом строки досудового розслідування у справі "Роттердам+", яке тривало з 2017 року, закінчилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст рішення Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Беручи до уваги те, що станом на 27.08.2020 залишалося 3 (три) дні строку досудового розслідування, беручи до уваги скасування постанов про закриття кримінального провадження 25.01.2021, 15.04.2021, а також відновлення досудового розслідування для закриття кримінального провадження 20.05.2021, слідча суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 закінчився", - йдеться в повному тексті рішення.

Слідча суддя звертає увагу на тривалість досудового розслідування, що здійснювалося із 2017 року.

"За цей час беззаперечно було зібрано великий обсяг матеріалів (у судовому засіданні прокурор зазначав про щонайменше 108 томів). Збирання доказів здійснювалось безперешкодно протягом усього строку. Крім цього, строки досудового розслідування неодноразово продовжувалися, що надавало об`єктивну можливість органу досудового розслідування проводити слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії у цьому провадженні", - йдеться в повному тексті рішення.

Автор: 

суд (11657) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+6
Шабунька, виводь міхомайдан! Хороводи водити!
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09.12.2021 15:09
+4
В ходу типичные прокурорские проволочки . А украинцы продолжают им платить зарплату
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09.12.2021 15:08
+3
Відкривайте нові справи вже проти Бені, який нагрів ручки на цій схемі при Велічайшому. Там є чистоган. А також по відношенню до тих, хто відміняв цю формулу і завів країну в глухий кут. Яку вони завдали шкоду державі, в тому числі і скільки витратили коштів на утримання слідчих, прокурорів, які тягали "кота за хвіст" по цій справі? Виносьте рішення, щоб адвокати Порошенко подали позов за морільну шкоду, бо знаємо, що виграні кошти він віддасть армії.
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09.12.2021 15:53
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В ходу типичные прокурорские проволочки . А украинцы продолжают им платить зарплату
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09.12.2021 15:08 Відповісти
ВОТ и ВЕСЬ ПИПЕЦ до копейки !!! ЭТО Украина !!!
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09.12.2021 21:15 Відповісти
Шабунька, виводь міхомайдан! Хороводи водити!
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09.12.2021 15:09 Відповісти
З язика зняли
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09.12.2021 15:40 Відповісти
Это ошибка. Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Не мог врать хороший мальчик из хорошей еврейской семьи.
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09.12.2021 15:52 Відповісти
Реально по такой схеме все дела по коррупции и воровству денег налогоплательщиков и закрываются и будут закрыты.....проволынят и...Рахфик ни ф тчём не фмнофат!
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09.12.2021 15:52 Відповісти
Відкривайте нові справи вже проти Бені, який нагрів ручки на цій схемі при Велічайшому. Там є чистоган. А також по відношенню до тих, хто відміняв цю формулу і завів країну в глухий кут. Яку вони завдали шкоду державі, в тому числі і скільки витратили коштів на утримання слідчих, прокурорів, які тягали "кота за хвіст" по цій справі? Виносьте рішення, щоб адвокати Порошенко подали позов за морільну шкоду, бо знаємо, що виграні кошти він віддасть армії.
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09.12.2021 15:53 Відповісти
Продавати дешеве вугілля з окупованого Донбасу по ціні "Роттердам +", щоб збільшити тариф з 90 коп. до 1,68 гр. за електроенергію - це ж не злочин, це такий дуже вдалий бізнес. І без згоди і участі зверху, Ахметов не зумів би провернути цю схему.
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09.12.2021 16:18 Відповісти
хорошо проплачено, а народ плати
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09.12.2021 15:56 Відповісти
108 томов коту под хвост, даже не дадут печку топить, все в архив, сколько там такого мусора, работа проведена качественно, ежемесячная премия, выслуга и................... . на благо бедного народа. хвала и честь им. Не страна, а РАЙ, для избранных. Пришлось пожить и в скотобазе, какое счастье.
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09.12.2021 16:27 Відповісти
Потрібно притягувати до відповідальності осіб, які саботували розслідування корупційного провадження. Це співучасть у вчиненні злочину завдяки злочинному КПК портнова, який дозволяє злочинцям уникати відповідальності за сприяння органів досудового слідства
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09.12.2021 16:42 Відповісти
решение по Роттердам+ - это фигня

а вто деятельность Прокуроров и Следователей - это провал - вас просто надо увольнять вы не соответствуете занимаемым должностей...вы провалили дело просто получая зарплату ни за что - нанеся государству финансовые потери потому что ваше время бесполезно проведённое - не принесло государству никакой пользы...
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09.12.2021 17:33 Відповісти
Крысы прокурорско-судейские!!!!
Предлагаю все убытки украинского народа по этой схеме распределить по прокурорам и судьям, которые годами тянули это дело....
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09.12.2021 18:52 Відповісти
Дело в том, что никаких убытков у украинского народа от формулы Роттердам+ НЕ БЫЛО!Было проведено более 10 различных экспертиз всеми желающими в разных местах и НИ ОДНА из них не нашла убытков!
А вот ПОСЛЕ ее отмены украинский народ получает уголек из лугандонии через кацапню и белорусь и ПЛАТИТ в ТРИ раза дороже т.е. ТРИ Роттердама+!
Зебилы ---вы ЛОХИ!
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09.12.2021 20:58 Відповісти
На каких идиотов твой высер расчитан интересно? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/rotterdam-novaya-ekspertiza-podtverdila-uscherb-v-40-mlrd-grn-tspk https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/rotterdam-novaya-ekspertiza-podtverdila-uscherb-v-40-mlrd-grn-tspk

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10.12.2021 10:23 Відповісти
відсутність народного конторолю - запорука судівсько-мєнтовського бєсрєдєлу ... бабло вирішує все !
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09.12.2021 21:06 Відповісти
 
 