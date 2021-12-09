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Сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекли, - ВАКС

Сроки досудебного расследования по делу

Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27.08.2020 оставалось 3 (три) дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства 25.01.2021, 15.04.2021, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства 20.05.2021, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в полном тексте решения.

Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.

"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", - говорится в полном тексте решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле "Роттердам+" на 1,5 млрд гривен

Автор: 

суд (25080) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+6
Шабунька, виводь міхомайдан! Хороводи водити!
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09.12.2021 15:09
+4
В ходу типичные прокурорские проволочки . А украинцы продолжают им платить зарплату
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09.12.2021 15:08
+3
Відкривайте нові справи вже проти Бені, який нагрів ручки на цій схемі при Велічайшому. Там є чистоган. А також по відношенню до тих, хто відміняв цю формулу і завів країну в глухий кут. Яку вони завдали шкоду державі, в тому числі і скільки витратили коштів на утримання слідчих, прокурорів, які тягали "кота за хвіст" по цій справі? Виносьте рішення, щоб адвокати Порошенко подали позов за морільну шкоду, бо знаємо, що виграні кошти він віддасть армії.
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09.12.2021 15:53
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В ходу типичные прокурорские проволочки . А украинцы продолжают им платить зарплату
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09.12.2021 15:08 Ответить
ВОТ и ВЕСЬ ПИПЕЦ до копейки !!! ЭТО Украина !!!
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09.12.2021 21:15 Ответить
Шабунька, виводь міхомайдан! Хороводи водити!
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09.12.2021 15:09 Ответить
З язика зняли
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09.12.2021 15:40 Ответить
Это ошибка. Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Не мог врать хороший мальчик из хорошей еврейской семьи.
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09.12.2021 15:52 Ответить
Реально по такой схеме все дела по коррупции и воровству денег налогоплательщиков и закрываются и будут закрыты.....проволынят и...Рахфик ни ф тчём не фмнофат!
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09.12.2021 15:52 Ответить
Відкривайте нові справи вже проти Бені, який нагрів ручки на цій схемі при Велічайшому. Там є чистоган. А також по відношенню до тих, хто відміняв цю формулу і завів країну в глухий кут. Яку вони завдали шкоду державі, в тому числі і скільки витратили коштів на утримання слідчих, прокурорів, які тягали "кота за хвіст" по цій справі? Виносьте рішення, щоб адвокати Порошенко подали позов за морільну шкоду, бо знаємо, що виграні кошти він віддасть армії.
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09.12.2021 15:53 Ответить
Продавати дешеве вугілля з окупованого Донбасу по ціні "Роттердам +", щоб збільшити тариф з 90 коп. до 1,68 гр. за електроенергію - це ж не злочин, це такий дуже вдалий бізнес. І без згоди і участі зверху, Ахметов не зумів би провернути цю схему.
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09.12.2021 16:18 Ответить
хорошо проплачено, а народ плати
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09.12.2021 15:56 Ответить
108 томов коту под хвост, даже не дадут печку топить, все в архив, сколько там такого мусора, работа проведена качественно, ежемесячная премия, выслуга и................... . на благо бедного народа. хвала и честь им. Не страна, а РАЙ, для избранных. Пришлось пожить и в скотобазе, какое счастье.
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09.12.2021 16:27 Ответить
Потрібно притягувати до відповідальності осіб, які саботували розслідування корупційного провадження. Це співучасть у вчиненні злочину завдяки злочинному КПК портнова, який дозволяє злочинцям уникати відповідальності за сприяння органів досудового слідства
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09.12.2021 16:42 Ответить
решение по Роттердам+ - это фигня

а вто деятельность Прокуроров и Следователей - это провал - вас просто надо увольнять вы не соответствуете занимаемым должностей...вы провалили дело просто получая зарплату ни за что - нанеся государству финансовые потери потому что ваше время бесполезно проведённое - не принесло государству никакой пользы...
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09.12.2021 17:33 Ответить
Крысы прокурорско-судейские!!!!
Предлагаю все убытки украинского народа по этой схеме распределить по прокурорам и судьям, которые годами тянули это дело....
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09.12.2021 18:52 Ответить
Дело в том, что никаких убытков у украинского народа от формулы Роттердам+ НЕ БЫЛО!Было проведено более 10 различных экспертиз всеми желающими в разных местах и НИ ОДНА из них не нашла убытков!
А вот ПОСЛЕ ее отмены украинский народ получает уголек из лугандонии через кацапню и белорусь и ПЛАТИТ в ТРИ раза дороже т.е. ТРИ Роттердама+!
Зебилы ---вы ЛОХИ!
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09.12.2021 20:58 Ответить
На каких идиотов твой высер расчитан интересно? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/rotterdam-novaya-ekspertiza-podtverdila-uscherb-v-40-mlrd-grn-tspk https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/rotterdam-novaya-ekspertiza-podtverdila-uscherb-v-40-mlrd-grn-tspk

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10.12.2021 10:23 Ответить
відсутність народного конторолю - запорука судівсько-мєнтовського бєсрєдєлу ... бабло вирішує все !
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09.12.2021 21:06 Ответить
 
 