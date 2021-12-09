Сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+" истекли, - ВАКС

Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27.08.2020 оставалось 3 (три) дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства 25.01.2021, 15.04.2021, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства 20.05.2021, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в полном тексте решения.

Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.

"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", - говорится в полном тексте решения.

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