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ОП та Держуправління справами не платили за приміщення для пресмарафону Зеленського: воно належить координатору "Великого будівництва" Голику

ОП та Держуправління справами не платили за приміщення для пресмарафону Зеленського: воно належить координатору

Як пишуть ЗМІ, співвласником приміщення, де відбувався пресмарафон Володимира Зеленського, є Юрій Голик, якого називають координатором президентського "Великого будівництва".

Офіс Президента і Державне управління справами не платили за оренду приміщення у коворкінгу Creative State Arsenal, де відбувався пресмарафон президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповідях на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

В ОП відповіли, що займалися тільки запрошенням журналістів та порядком їхнього спілкування з президентом, а всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресмарафон Зеленського "30 запитань президенту України". ВIДЕО

У ДУС заявили, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, отже, жодної оплати не здійснювалось.

Як пише видання, співвласникамми приміщення є Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик. Голика називають консультантом президентського "Великого будівництва", також він був радником колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

26 листопада 2021 року президент Зеленський провів пресмарафон "30 запитань Президенту України" у коворкінгу Creative State Arsenal. Захід був присвячений екватору його каденції. На захід отримали запрошення журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, однак попередню акредитацію на пресмарафон не оголошували.

Автор: 

ДУСЯ (156) Зеленський Володимир (23697) пресконференція (188) Голик Юрій (132) Офіс Президента (2020) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+19
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09.12.2021 16:46
+16
Огого- координатор Зелёного Будівництва !!! Во бабок намоет !!! Считайте , что Зе уже рассчитался на 100 лет вперёд .
может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
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09.12.2021 16:34
+16
за такие откаты голик может хоть каждый день клована на арену выводить
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09.12.2021 16:34
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Кстати, а куда дели ВОЕННЫЙ ЗАВОД АРСЕНАЛ с уникальной оптикой ???
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09.12.2021 16:30 Відповісти
Запитай у всіх президентів, хто був до цього часу.
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09.12.2021 16:50 Відповісти
Корупціонери.
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09.12.2021 16:31 Відповісти
Він тепер там буде цілий рік буде очікувати коли Байден підзвонить ?
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09.12.2021 16:32 Відповісти
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09.12.2021 16:35 Відповісти
Огого- координатор Зелёного Будівництва !!! Во бабок намоет !!! Считайте , что Зе уже рассчитался на 100 лет вперёд .
может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
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09.12.2021 16:34 Відповісти
Хабар, від голика, консультанта президентського бюджетного "Великого будікрадівництва"
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09.12.2021 16:34 Відповісти
за такие откаты голик может хоть каждый день клована на арену выводить
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09.12.2021 16:34 Відповісти
50%
а ведь нет в Украине независимой проверки ПИРОГА дороги - что тудаположили .
В США в прошлом веке так мафия стирала гроши
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09.12.2021 16:38 Відповісти
Халявщики.
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09.12.2021 16:38 Відповісти
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09.12.2021 16:38 Відповісти
Угу. Ті доїли в армію, оборону, а ваші зелені доять в свої офшори.
Коли ваш верховний г...командувач поверне мільярдні борги військовим?
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09.12.2021 16:42 Відповісти
Скільки були винні по виплатах військовим при "баригах" в 2019 році і скільки винні зараз при "чесному" кловані?
Цифри.
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09.12.2021 17:02 Відповісти
))) Нечесні ми, а США вводять санкції проти спільників, партійців Зєлі.
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09.12.2021 17:10 Відповісти
Чому ж від Зєліних 73% лишилось 25%, якщо нарід розібрався і обрав найвеличнішого, найдостойнішого?
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09.12.2021 17:23 Відповісти
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09.12.2021 16:38 Відповісти
Поставте і мене на координацію потоків. Буде ще більше плюшок))
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09.12.2021 16:38 Відповісти
Корупція! Злодійська іржа поглинає Державу!
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09.12.2021 16:40 Відповісти
Голик не координатор ! Голик - смотрящий за потоками/откатами !
Кто в теме - знают об этом !
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09.12.2021 16:41 Відповісти
Ну хтоб сомневался Не палятся вообще ниразу
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09.12.2021 16:44 Відповісти
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09.12.2021 16:46 Відповісти
Какая коррупция? Не не слыхали.

Когда Сытник на базе отдыха погулял на шару, все СМИ и госорганы на говно изошли. А ЗЕ можно.
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09.12.2021 16:47 Відповісти
Та це ж корупція в чистому вигладі.))))))))
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09.12.2021 16:53 Відповісти
Голик ваще бессребренник)
На большой стройке работает без зарплаты, зеленых приглашает на шару...
Святой!
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09.12.2021 16:53 Відповісти
это чистой воды коррупционная оборутка. НЕ МОЖЕТ ОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ НА БЕЗОПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПОЛУЧАТЬ КАКИЕ ТО УСЛУГИ. Должен был быть договор. И инициатором договора - тот, кто этот марафон проводил. Все должно быть зафиксировано а бумаге еще до самого события. Должна быть спецификация на все; а воду, на кофе, а сахар, а бутерброды. Зеля опять накосячил.
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09.12.2021 16:54 Відповісти
аппшоры, аппшоры, .. брата убил .. и съел, караул, убежит - не убежал, .. но все же, .. шапочку с ребенка сбил

История Голобородька и Велыке крадивныцтво ..
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09.12.2021 16:58 Відповісти
большая стройка - прачечная по разворовыванию госбюджета зе-упырями.
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09.12.2021 16:58 Відповісти
Але гараж! Почему ещё не в НАТО?😁😁😁
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09.12.2021 17:08 Відповісти
А мне сосед рассказал , что видел самолет в небе , кажется Ярмак к путину полетел в гости!!!
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09.12.2021 17:26 Відповісти
Только зелохи платят налоги,а Янелох,он же не Лох?
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09.12.2021 17:29 Відповісти
это чистая коррупция
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09.12.2021 17:38 Відповісти
это же взятка в чистом виде. гбр ау...
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09.12.2021 18:03 Відповісти
А ЭТО юридически взятка 100%. В странах загнивающего капитализма за такое с должностей слетают на 1 - 2
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09.12.2021 18:50 Відповісти
тю, так это же очевидная коррупция.
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09.12.2021 19:14 Відповісти
кіздять де тільки можливо
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09.12.2021 20:16 Відповісти
Украина в декабре списала 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Украинские центры вакцинации в ноябре вывели из использования около 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за истёкшего срока годности. - Об этом сообщили в Минздраве.
Отмечается, что эти вакцины имеют срок годности до 30 ноября и более не используются для иммунизации украинцев и помещены на карантин.
Кроме того на карантин попали не только они, но и те флаконы, которые были использованы не полностью. Как известно, в одном таковом содержится препарата на десять уколов, однако в центрах вакцинации за рабочий день могут использовать лишь его часть.
Такие флаконы из-за возможного разлива тоже были изъяты, однако точное их количество в Минздраве не назвали. В ведомстве говорят, что точное их количество будет установлено после инвентаризации вакцин в регионах.
Стоит отметить, что в Украине в начале прошлого месяца было списано более 408 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности, что заметно больше, чем в начале декабря.
По оценкам одна доза этой вакцины обходится в около 4 евро (около 122 гривен), то есть только в декабре было утилизировано препаратов почти на 15,3 миллиона гривен.
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09.12.2021 21:41 Відповісти
А где САП, НАЗК, ГБР? или ничего особенного, обыкновенная зе_Коррупция!!! , ему можно!!!!!Барыга, конечно был тупее, зато зе_Никчемность уже за полсрока наделало больше преступлений!
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10.12.2021 01:12 Відповісти
 
 