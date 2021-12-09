ОП та Держуправління справами не платили за приміщення для пресмарафону Зеленського: воно належить координатору "Великого будівництва" Голику

Як пишуть ЗМІ, співвласником приміщення, де відбувався пресмарафон Володимира Зеленського, є Юрій Голик, якого називають координатором президентського "Великого будівництва".

Офіс Президента і Державне управління справами не платили за оренду приміщення у коворкінгу Creative State Arsenal, де відбувався пресмарафон президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповідях на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

В ОП відповіли, що займалися тільки запрошенням журналістів та порядком їхнього спілкування з президентом, а всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

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У ДУС заявили, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, отже, жодної оплати не здійснювалось.

Як пише видання, співвласникамми приміщення є Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик. Голика називають консультантом президентського "Великого будівництва", також він був радником колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

26 листопада 2021 року президент Зеленський провів пресмарафон "30 запитань Президенту України" у коворкінгу Creative State Arsenal. Захід був присвячений екватору його каденції. На захід отримали запрошення журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, однак попередню акредитацію на пресмарафон не оголошували.