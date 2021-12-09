ОП та Держуправління справами не платили за приміщення для пресмарафону Зеленського: воно належить координатору "Великого будівництва" Голику
Як пишуть ЗМІ, співвласником приміщення, де відбувався пресмарафон Володимира Зеленського, є Юрій Голик, якого називають координатором президентського "Великого будівництва".
Офіс Президента і Державне управління справами не платили за оренду приміщення у коворкінгу Creative State Arsenal, де відбувався пресмарафон президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповідях на запити "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
В ОП відповіли, що займалися тільки запрошенням журналістів та порядком їхнього спілкування з президентом, а всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.
У ДУС заявили, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, отже, жодної оплати не здійснювалось.
Як пише видання, співвласникамми приміщення є Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик. Голика називають консультантом президентського "Великого будівництва", також він був радником колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
26 листопада 2021 року президент Зеленський провів пресмарафон "30 запитань Президенту України" у коворкінгу Creative State Arsenal. Захід був присвячений екватору його каденції. На захід отримали запрошення журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, однак попередню акредитацію на пресмарафон не оголошували.
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может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
президентськогобюджетного "Великого будікрадівництва"
а ведь нет в Украине независимой проверки ПИРОГА дороги - что тудаположили .
В США в прошлом веке так мафия стирала гроши
Коли ваш верховний г...командувач поверне мільярдні борги військовим?
Цифри.
Кто в теме - знают об этом !
Когда Сытник на базе отдыха погулял на шару, все СМИ и госорганы на говно изошли. А ЗЕ можно.
На большой стройке работает без зарплаты, зеленых приглашает на шару...
Святой!
История Голобородька и Велыке крадивныцтво ..
Украинские центры вакцинации в ноябре вывели из использования около 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за истёкшего срока годности. - Об этом сообщили в Минздраве.
Отмечается, что эти вакцины имеют срок годности до 30 ноября и более не используются для иммунизации украинцев и помещены на карантин.
Кроме того на карантин попали не только они, но и те флаконы, которые были использованы не полностью. Как известно, в одном таковом содержится препарата на десять уколов, однако в центрах вакцинации за рабочий день могут использовать лишь его часть.
Такие флаконы из-за возможного разлива тоже были изъяты, однако точное их количество в Минздраве не назвали. В ведомстве говорят, что точное их количество будет установлено после инвентаризации вакцин в регионах.
Стоит отметить, что в Украине в начале прошлого месяца было списано более 408 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности, что заметно больше, чем в начале декабря.
По оценкам одна доза этой вакцины обходится в около 4 евро (около 122 гривен), то есть только в декабре было утилизировано препаратов почти на 15,3 миллиона гривен.