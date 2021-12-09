Зеленський взяв участь в інавгураційній сесії Саміту демократії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту демократії, яка організована президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter голови держави.

"Демократія – не даність, за неї треба боротися. Брав участь у інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний Джо Байдену за лідерство у захисті свободи та рівності", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 9-10 грудня президент США Байден проводить Саміт демократії у віртуальному режимі. У ньому візьмуть участь понад 100 представників запрошених урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.