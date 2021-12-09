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Зеленський взяв участь в інавгураційній сесії Саміту демократії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту демократії, яка організована президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter голови держави.

Зеленський взяв участь в інавгураційній сесії Саміту демократії 01

"Демократія – не даність, за неї треба боротися. Брав участь у інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний Джо Байдену за лідерство у захисті свободи та рівності", - написав Зеленський.

Зеленський взяв участь в інавгураційній сесії Саміту демократії 02

Як повідомлялося, 9-10 грудня президент США Байден проводить Саміт демократії у віртуальному режимі. У ньому візьмуть участь понад 100 представників запрошених урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.

Автор: 

Байден Джо (2883) демократія (104) Зеленський Володимир (23697) саміт (764)


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Топ коментарі
+17
Кажуть, Петро Олексійович вчора провів телефонну розмову з Байденом та щось знає...


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09.12.2021 17:17
+16
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09.12.2021 17:17
+12
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09.12.2021 17:24
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Поламав 2 роялі?
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09.12.2021 17:13 Відповісти
Циничный 🤢👹🐸🤡недомуссолини На Лероса за средний палец 🖕🏼уголовное дело, на ,Янину Соколову ,Бурбу ,Пояркова,Марусю Звиробий Федину
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09.12.2021 17:45 Відповісти
А ще ж Бутусов стоїть і гарматою "грозіт єму в окно".
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09.12.2021 17:49 Відповісти
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09.12.2021 17:14 Відповісти
Кажуть, Петро Олексійович вчора провів телефонну розмову з Байденом та щось знає...


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09.12.2021 17:17 Відповісти
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09.12.2021 17:17 Відповісти
Генітальніший геополітик ********** ,всього світу і навіть Галактики !!!)))
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09.12.2021 17:21 Відповісти
Яб ще додав - обдовбана риганіна підсвинособачена
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09.12.2021 17:23 Відповісти
Та просто скромний геній, без літери "е".
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09.12.2021 17:43 Відповісти
А вокруг ермаки сидят, демократы херовы.
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09.12.2021 17:23 Відповісти
Чекаємо на "Байден,асісяй ,чому Україна не в НАТО ?" ???))))
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09.12.2021 17:23 Відповісти
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09.12.2021 17:24 Відповісти
В сортирі двері заклинило.
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09.12.2021 17:45 Відповісти
Демократ...

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09.12.2021 17:25 Відповісти
Что-то папудало зеленое выглядит черным. Дурной знак для демократии.
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09.12.2021 17:30 Відповісти
А не показалось очень хорошо выглядит Президент Украины!!! Может ты в шары долбишься?
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09.12.2021 17:44 Відповісти
Ты видишь на фото Пороха? Тебе померещилось, галлюцинации - дурной знак уже для тебя.
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09.12.2021 19:00 Відповісти
Чучело с замашками узурпатора что то там говорит о демократии ?
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09.12.2021 17:37 Відповісти
Нормальная у вас демократия, есть что предьявить миру.
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09.12.2021 17:44 Відповісти
Нужно организовать пункты выдачи оружия народу!
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09.12.2021 17:42 Відповісти
у нас столько дэбилов....с14,сокыра та инши...дай им оружия)))
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09.12.2021 17:49 Відповісти
ооо
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09.12.2021 17:44 Відповісти
РФ вторгнется, а народ безоружный. Должны быть организованны уже пункты выдачи оружия всему народу для своей защиты! Если РФ вторгается, начинается выдача оружия. А до сейчас нужно запускать по всей стране тиры, где тренировать стрелять народ!
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09.12.2021 17:45 Відповісти
я стрелять не буду....я могу только резать
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Молодой , симпатичный!! Мы офигенные!!!! Я ДОВОЛЬНЫЙ КАК СЛОН!
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09.12.2021 17:45 Відповісти
выходи за него замуж. или ты уже?
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09.12.2021 17:51 Відповісти
Зеленский лучший президент за 30 ле....
не то что парашное сивое мурло...спец по котлам и сдаче интересов Украины...пыдпЫсант позорных минских соглашений!!!!
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09.12.2021 17:46 Відповісти
Украина сейчас хрупкая, как ваза. Власти никудышнее и не обеспечили безопасность. Не построили Швейцарскую модель, чтобы вооружить граждан и не вернули Ядерный статус. Еще и предатели наверное все эти ЗЕ и капитулирует сразу.
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Швейцария Ядерная Держава?
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09.12.2021 18:26 Відповісти
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09.12.2021 17:50 Відповісти
Саммит демократии.)
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09.12.2021 18:28 Відповісти
***, яке це чмо,жалюгІдне.навыть плІнути гидко. ПодякуЄмо хором мамІ Римы ТА папІКУ ,ДОЦЕНТУ, ЗА БРАК ВІД НЕЗДІЙСНЕНОЇ ЛЮБОВІ.. нЕХАЙ ВОНИ ВКУПІ УКУРЯТЬСЯ І ВІДЛЕТЯТЬ
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09.12.2021 18:46 Відповісти
Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".

Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.

Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZVz9P4OC5lC2NmEK98F0y9mkxD9vuCA0ayWpPjHf7W6r8TgEVRSqbX8fU1Fr8--_q0kZT5X_c6sEX7_yiSdmZ0bA81ryNZy0jfzpYMMFqDmSqKvRO4cRRz3Hpdyeax3xdMRvQE3DFhI6yCGS155hqKiswX7Jyolt0CylDwaH5mizA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
Борислав Береза
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09.12.2021 18:46 Відповісти
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Ігноруйте це чмо,зовсім не цікаво чим воно займається,паскудне гнусаве воно.
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09.12.2021 19:07 Відповісти
Чомусь тут дебіла немає, можливо воно просто дивилось через інтернет.
https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/#Day1
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09.12.2021 19:35 Відповісти
 
 