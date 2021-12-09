Зеленський взяв участь в інавгураційній сесії Саміту демократії. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, взяв участь в інавгураційній сесії онлайн-саміту демократії, яка організована президентом США Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter голови держави.
"Демократія – не даність, за неї треба боротися. Брав участь у інавгураційній сесії онлайн-саміту за демократію. Вдячний Джо Байдену за лідерство у захисті свободи та рівності", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, 9-10 грудня президент США Байден проводить Саміт демократії у віртуальному режимі. У ньому візьмуть участь понад 100 представників запрошених урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.
Топ коментарі
+17 Міністр безкультур’я
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+16 Iiro Kalastaja
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+12 Міністр безкультур’я
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не то что парашное сивое мурло...спец по котлам и сдаче интересов Украины...пыдпЫсант позорных минских соглашений!!!!
Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.
Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZVz9P4OC5lC2NmEK98F0y9mkxD9vuCA0ayWpPjHf7W6r8TgEVRSqbX8fU1Fr8--_q0kZT5X_c6sEX7_yiSdmZ0bA81ryNZy0jfzpYMMFqDmSqKvRO4cRRz3Hpdyeax3xdMRvQE3DFhI6yCGS155hqKiswX7Jyolt0CylDwaH5mizA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
Борислав Береза
https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/#Day1