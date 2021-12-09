Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии, организованной президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства", - написал Зеленский.

Как сообщалось, 9-10 декабря президент США Байден проводит саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.

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