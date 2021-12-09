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Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии, организованной президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии 01

"Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства", - написал Зеленский.

Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии 02

Как сообщалось, 9-10 декабря президент США Байден проводит саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригласили 110 стран на "саммит за демократию", среди которых и Украина. Россия, Китай и Венгрия - вне списка

Автор: 

Байден Джо (2785) демократия (490) Зеленский Владимир (20239) саммит (1170)


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Топ комментарии
+17
Кажуть, Петро Олексійович вчора провів телефонну розмову з Байденом та щось знає...


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09.12.2021 17:17
+16
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09.12.2021 17:17
+12
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09.12.2021 17:24
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Поламав 2 роялі?
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09.12.2021 17:13 Ответить
Циничный 🤢👹🐸🤡недомуссолини На Лероса за средний палец 🖕🏼уголовное дело, на ,Янину Соколову ,Бурбу ,Пояркова,Марусю Звиробий Федину
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09.12.2021 17:45 Ответить
А ще ж Бутусов стоїть і гарматою "грозіт єму в окно".
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09.12.2021 17:49 Ответить
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09.12.2021 17:14 Ответить
Кажуть, Петро Олексійович вчора провів телефонну розмову з Байденом та щось знає...


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09.12.2021 17:17 Ответить
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09.12.2021 17:17 Ответить
Генітальніший геополітик ********** ,всього світу і навіть Галактики !!!)))
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09.12.2021 17:21 Ответить
Яб ще додав - обдовбана риганіна підсвинособачена
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09.12.2021 17:23 Ответить
Та просто скромний геній, без літери "е".
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09.12.2021 17:43 Ответить
А вокруг ермаки сидят, демократы херовы.
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09.12.2021 17:23 Ответить
Чекаємо на "Байден,асісяй ,чому Україна не в НАТО ?" ???))))
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09.12.2021 17:23 Ответить
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09.12.2021 17:24 Ответить
В сортирі двері заклинило.
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09.12.2021 17:45 Ответить
Демократ...

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09.12.2021 17:25 Ответить
Что-то папудало зеленое выглядит черным. Дурной знак для демократии.
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09.12.2021 17:30 Ответить
А не показалось очень хорошо выглядит Президент Украины!!! Может ты в шары долбишься?
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09.12.2021 17:44 Ответить
Ты видишь на фото Пороха? Тебе померещилось, галлюцинации - дурной знак уже для тебя.
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09.12.2021 19:00 Ответить
Чучело с замашками узурпатора что то там говорит о демократии ?
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09.12.2021 17:37 Ответить
Нормальная у вас демократия, есть что предьявить миру.
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09.12.2021 17:44 Ответить
Нужно организовать пункты выдачи оружия народу!
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09.12.2021 17:42 Ответить
у нас столько дэбилов....с14,сокыра та инши...дай им оружия)))
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09.12.2021 17:49 Ответить
ооо
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09.12.2021 17:44 Ответить
РФ вторгнется, а народ безоружный. Должны быть организованны уже пункты выдачи оружия всему народу для своей защиты! Если РФ вторгается, начинается выдача оружия. А до сейчас нужно запускать по всей стране тиры, где тренировать стрелять народ!
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09.12.2021 17:45 Ответить
я стрелять не буду....я могу только резать
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09.12.2021 17:48 Ответить
Молодой , симпатичный!! Мы офигенные!!!! Я ДОВОЛЬНЫЙ КАК СЛОН!
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09.12.2021 17:45 Ответить
выходи за него замуж. или ты уже?
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09.12.2021 17:51 Ответить
Зеленский лучший президент за 30 ле....
не то что парашное сивое мурло...спец по котлам и сдаче интересов Украины...пыдпЫсант позорных минских соглашений!!!!
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09.12.2021 17:46 Ответить
Украина сейчас хрупкая, как ваза. Власти никудышнее и не обеспечили безопасность. Не построили Швейцарскую модель, чтобы вооружить граждан и не вернули Ядерный статус. Еще и предатели наверное все эти ЗЕ и капитулирует сразу.
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09.12.2021 17:48 Ответить
Швейцария Ядерная Держава?
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09.12.2021 18:26 Ответить
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09.12.2021 17:50 Ответить
Саммит демократии.)
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09.12.2021 18:28 Ответить
***, яке це чмо,жалюгІдне.навыть плІнути гидко. ПодякуЄмо хором мамІ Римы ТА папІКУ ,ДОЦЕНТУ, ЗА БРАК ВІД НЕЗДІЙСНЕНОЇ ЛЮБОВІ.. нЕХАЙ ВОНИ ВКУПІ УКУРЯТЬСЯ І ВІДЛЕТЯТЬ
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09.12.2021 18:46 Ответить
Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".

Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.

Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZVz9P4OC5lC2NmEK98F0y9mkxD9vuCA0ayWpPjHf7W6r8TgEVRSqbX8fU1Fr8--_q0kZT5X_c6sEX7_yiSdmZ0bA81ryNZy0jfzpYMMFqDmSqKvRO4cRRz3Hpdyeax3xdMRvQE3DFhI6yCGS155hqKiswX7Jyolt0CylDwaH5mizA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
Борислав Береза
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09.12.2021 18:46 Ответить
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09.12.2021 18:48 Ответить
Ігноруйте це чмо,зовсім не цікаво чим воно займається,паскудне гнусаве воно.
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09.12.2021 19:07 Ответить
Чомусь тут дебіла немає, можливо воно просто дивилось через інтернет.
https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/#Day1
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09.12.2021 19:35 Ответить
 
 