Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии, организованной президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.
"Демократия – не данность, за нее нужно бороться. Участвовал в инаугурационной сессии онлайн-саммита за демократию. Благодарен Джо Байдену за лидерство в защите свободы и равенства", - написал Зеленский.
Как сообщалось, 9-10 декабря президент США Байден проводит саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.
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не то что парашное сивое мурло...спец по котлам и сдаче интересов Украины...пыдпЫсант позорных минских соглашений!!!!
Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.
Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZVz9P4OC5lC2NmEK98F0y9mkxD9vuCA0ayWpPjHf7W6r8TgEVRSqbX8fU1Fr8--_q0kZT5X_c6sEX7_yiSdmZ0bA81ryNZy0jfzpYMMFqDmSqKvRO4cRRz3Hpdyeax3xdMRvQE3DFhI6yCGS155hqKiswX7Jyolt0CylDwaH5mizA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
Борислав Береза
https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/#Day1