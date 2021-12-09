Законопроєкт про тимчасові адміністрації призведе до правового хаосу в енергогалузі, - юрист

Законопроєкт про тимчасові адміністрації в енергетичних компаніях породжуватиме корупцію через відсутність чітких формулювань, що призведе до правового хаосу в енергетиці України.

Про це написав енергетичний адвокат Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що Кабінет Міністрів відхилить пропонований Міністерством енергетики законопроєкт про тимчасові адміністрації, тим самим, не допустивши правового хаосу в енергетичній галузі України", - написав він.

Трохимець зазначає, що законопроєкт з правової точки зору небезпечний для енергетики і він породжуватиме корупцію замість того, щоб боротися з нею, оскільки в законопроєкті відсутнє чітке визначення підстав, за яких вводитиметься тимчасова адміністрація.

Також він додав, що прийняття законопроєкту погіршить інвестиційну привабливість України, бо інвестори будуть розуміти, що вони можуть втратити своє майно через рішення Міненерго.

Крім того, тимчасова адміністрація не матиме права на операції з відчуження активів, через що тимчасовий керівник не зможе виконати жодного договору компанії, що призведе до дестабілізації енергосистеми.

"Як видно з аналізу, законопроєкт про тимчасові адміністрації в енергетиці спрямований точно не на стабілізацію цієї самої енергетики, і навіть не на боротьбу з олігархами. Сьогодні в українському законодавстві достатньо механізмів впливу на підприємства в енергетиці, які здатні вирішити всі проблеми в ній", - підсумував Трохимець.