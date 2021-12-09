Законопроект о временных администрациях приведет к правовому хаосу в энергоотрасли, - юрист

Законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях будет порождать коррупцию из-за отсутствия четких формулировок, что приведет к правовому хаосу в энергетике Украины.

Об этом написал энергетический адвокат Александр Трофимец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что Кабинет Министров отклонит предлагаемый Министерством энергетики законопроект о временных администрациях, тем самым не допустив правового хаоса в энергетической отрасли Украины", - написал он.

Трофимец отмечает, что законопроект с правовой точки зрения опасен для энергетики и будет порождать коррупцию вместо того, чтобы бороться с ней, поскольку в законопроекте отсутствует четкое определение оснований, по которым будет вводиться временная администрация.

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Также он добавил, что принятие законопроекта ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, потому что инвесторы будут понимать, что они могут потерять свое имущество из-за решения Минэнерго.

Кроме того, временная администрация не будет иметь права на операции по отчуждению активов, поэтому временный руководитель не сможет выполнить ни одного договора компании, что приведет к дестабилизации энергосистемы.

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"Как видно из анализа, законопроект о временных администрациях в энергетике направлен точно не на стабилизацию этой самой энергетики, и даже не на борьбу с олигархами. Сегодня в украинском законодательстве достаточно механизмов воздействия на предприятия в энергетике, которые способны решить все проблемы в ней", - подытожил Трофимец.