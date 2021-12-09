Законопроект о временных администрациях приведет к правовому хаосу в энергоотрасли, - юрист
Законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях будет порождать коррупцию из-за отсутствия четких формулировок, что приведет к правовому хаосу в энергетике Украины.
Об этом написал энергетический адвокат Александр Трофимец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что Кабинет Министров отклонит предлагаемый Министерством энергетики законопроект о временных администрациях, тем самым не допустив правового хаоса в энергетической отрасли Украины", - написал он.
Трофимец отмечает, что законопроект с правовой точки зрения опасен для энергетики и будет порождать коррупцию вместо того, чтобы бороться с ней, поскольку в законопроекте отсутствует четкое определение оснований, по которым будет вводиться временная администрация.
Также он добавил, что принятие законопроекта ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, потому что инвесторы будут понимать, что они могут потерять свое имущество из-за решения Минэнерго.
Кроме того, временная администрация не будет иметь права на операции по отчуждению активов, поэтому временный руководитель не сможет выполнить ни одного договора компании, что приведет к дестабилизации энергосистемы.
"Как видно из анализа, законопроект о временных администрациях в энергетике направлен точно не на стабилизацию этой самой энергетики, и даже не на борьбу с олигархами. Сегодня в украинском законодательстве достаточно механизмов воздействия на предприятия в энергетике, которые способны решить все проблемы в ней", - подытожил Трофимец.
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Так они этого и добиваются...