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Законопроект о временных администрациях приведет к правовому хаосу в энергоотрасли, - юрист

Законопроект о временных администрациях приведет к правовому хаосу в энергоотрасли, - юрист

Законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях будет порождать коррупцию из-за отсутствия четких формулировок, что приведет к правовому хаосу в энергетике Украины.

Об этом написал энергетический адвокат Александр Трофимец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что Кабинет Министров отклонит предлагаемый Министерством энергетики законопроект о временных администрациях, тем самым не допустив правового хаоса в энергетической отрасли Украины", - написал он.

Трофимец отмечает, что законопроект с правовой точки зрения опасен для энергетики и будет порождать коррупцию вместо того, чтобы бороться с ней, поскольку в законопроекте отсутствует четкое определение оснований, по которым будет вводиться временная администрация.

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Также он добавил, что принятие законопроекта ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, потому что инвесторы будут понимать, что они могут потерять свое имущество из-за решения Минэнерго.

Кроме того, временная администрация не будет иметь права на операции по отчуждению активов, поэтому временный руководитель не сможет выполнить ни одного договора компании, что приведет к дестабилизации энергосистемы.

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"Как видно из анализа, законопроект о временных администрациях в энергетике направлен точно не на стабилизацию этой самой энергетики, и даже не на борьбу с олигархами. Сегодня в украинском законодательстве достаточно механизмов воздействия на предприятия в энергетике, которые способны решить все проблемы в ней", - подытожил Трофимец.

Автор: 

временная администрация (17) законопроект (3219) энергетика (2552)


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Переворотько і є генератором хаосу. Хуженібудіт.
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09.12.2021 18:41 Ответить
Коррупция наше фсе! Кинэць эпохи бидности😁
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09.12.2021 18:43 Ответить
А стільки було галасу, а 👇
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09.12.2021 22:50 Ответить
"...приведет к правовому хаосу в энергоотрасли..."

Так они этого и добиваются...
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09.12.2021 23:44 Ответить
сегодняшняя ситуация в энергетике Украины, печальный ИТОГ тридцатилетия воровства и коррупции в этой области! нынешнии хоть как то пытаются недопустить олигархический беспредел в энергетике!
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10.12.2021 01:07 Ответить
Можно по пальцам пересчитать, что эти зеленые вредители в Украине еще не развалили...
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10.12.2021 01:17 Ответить
 
 