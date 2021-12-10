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Україна зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Україна зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали урочистості з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У святковому заході також взяли участь президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін та видатні українські футболісти різних років.

Президент зауважив, що Україна має позитивний досвід реалізації проектів європейського рівня, зокрема проведення фінальної частини Євро-2012, відбіркових футбольних матчів чемпіонату Європи, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

За його словами, наша країна також надзвичайно зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

"Ми готові бути господарями фіналів Ліги Європи, Ліги конференцій, фіналу Ліги націй, жіночого чемпіонату Європи. Все це не мрії. Все це - наші плани та цілі", - сказав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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10.12.2021 10:02
+5
йому футбола конче бракує - все решта в країні чудово.... Бооооже, яке ж воно кончене... (с) вже навіть і не смішно 😕
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10.12.2021 10:05
+3
зеленые уже и футбол угробили) худший год в еврокубках за 15 лет)
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10.12.2021 10:00
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зеленые уже и футбол угробили) худший год в еврокубках за 15 лет)
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10.12.2021 10:00 Відповісти
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10.12.2021 10:02 Відповісти
йому футбола конче бракує - все решта в країні чудово.... Бооооже, яке ж воно кончене... (с) вже навіть і не смішно 😕
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10.12.2021 10:05 Відповісти
Головний футбольор України.
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10.12.2021 10:07 Відповісти
В нього війська російські на кордоні стоять, а ньому в цій ситуації ще і фінального матчу за супер кубок і бракує.
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10.12.2021 10:08 Відповісти
огаога...на донбасарені
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10.12.2021 10:10 Відповісти
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Богдан СТУПКА
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10.12.2021 10:11 Відповісти
"ідіть у сраку"(с)....
- понавибирали наркоманів-рекордсменів, дебіли, блін..(
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10.12.2021 10:13 Відповісти
Яке воно дурне... То алімпіаду йому давай, то університет... Мріє івєковєчіть себе в пам'яті народній! Скажіть вже йому хтось - що вже всьо, увєковєчіл, років 100-200 всі будуть тикати на нас як на дурачків, що на 6-му році війни вибрали...
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10.12.2021 10:14 Відповісти
Эй,там,кто нибудь,введите его в сознание,хлопчик живёт в каком то паралельном мире.
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10.12.2021 10:15 Відповісти
Переговоры С Байденом, война, Ковид -бубочке все пофиг. Единый его коментарий -про футбол.
Вчера не он, а Ермак прокомментировал,о чем говорил с Зе Президент США. Бубочке было некогда- он на вечеринку по футбольной теме спешил. Гидота.
Наслаждайтесь, зеленая плесень.
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10.12.2021 10:35 Відповісти
Можеш бути зацікавленим і далі.
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10.12.2021 11:12 Відповісти
А у цього все "бавки" на розумі...
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10.12.2021 11:15 Відповісти
А головне---МИ ЧЕМПІОНИ ПО БОРОТЬБІ З КОРОНАВІРУСОМ, Одним словом ми БРЕХУНИ І БАЗІКИ.
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10.12.2021 12:27 Відповісти
 
 