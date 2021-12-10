Україна зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали урочистості з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У святковому заході також взяли участь президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін та видатні українські футболісти різних років.

Президент зауважив, що Україна має позитивний досвід реалізації проектів європейського рівня, зокрема проведення фінальної частини Євро-2012, відбіркових футбольних матчів чемпіонату Європи, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

За його словами, наша країна також надзвичайно зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

"Ми готові бути господарями фіналів Ліги Європи, Ліги конференцій, фіналу Ліги націй, жіночого чемпіонату Європи. Все це не мрії. Все це - наші плани та цілі", - сказав глава держави.

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