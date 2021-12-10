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Понад 36 тис. вчителів отримали ноутбуки, - МОН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 36 тис. вчителів отримали ноутбуки, - МОН

Завдяки національному проєкту "Ноутбук кожному вчителю" Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації українські вчителі продовжують отримувати якісну та сучасну комп’ютерну техніку. Наразі вже доставлено 36 635 ноутбуків у 18 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Цього тижня вперше отримали ноутбуки вчителі з Донецької, Тернопільської, Рівненської, Херсонської та Одеської областей.

"Ноутбуки оснащено всім необхідним для дистанційної роботи вчителя - камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Це дасть змогу зробити навчальний процес сучасним та зручним, незалежно від карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "До 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя України", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Тепер нехай майнають кріптовалюту замість долярів.
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10.12.2021 11:25
+1
И сколько наварили? % по 300?
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10.12.2021 11:17
+1
буду вдячний за посилання на сторінку з даними, в кого закупили і за яку ціну.
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10.12.2021 11:18
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И сколько наварили? % по 300?
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10.12.2021 11:17 Відповісти
буду вдячний за посилання на сторінку з даними, в кого закупили і за яку ціну.
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10.12.2021 11:18 Відповісти
Не факт что оптом, каждая школа могла на прозоро покупать по 1 шт, У нас вот так и делали, только вот характеристики полные ноута не озвучены, так ,поверхносто 15,6 / 4гб и все, ни проц, ни винт. Вероятнее всего бюджетники которые в рознице 12-15к покупали по 22-25к.
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10.12.2021 12:06 Відповісти
Ааааа це ті обіцяні 4 тисячі
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10.12.2021 11:19 Відповісти
яка сума відкатів?
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10.12.2021 11:23 Відповісти
Тепер нехай майнають кріптовалюту замість долярів.
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10.12.2021 11:25 Відповісти
А можно сразу - какая марка, конфигурация, стоимость и т.д. Как то профессионально нужно считать сколько разворовали наших налогов!
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10.12.2021 11:28 Відповісти
ноутбуки? не чули
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10.12.2021 11:32 Відповісти
Наверное гребли весь дешман подряд. Главное, чтобы включались, можно было установить ворд и гугл хром.
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10.12.2021 11:38 Відповісти
А якщо в місцевісці немає інтернета то на ноутбуках горіхи колоть?
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10.12.2021 11:35 Відповісти
Можна підпирати столи наприклад.
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10.12.2021 11:39 Відповісти
ноут можe тобi для iнeта лишe
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10.12.2021 12:33 Відповісти
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10.12.2021 11:36 Відповісти
И ноута в портфеле.
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10.12.2021 11:40 Відповісти
для учителей ветеранов удобнее Ipad ))https://www.youtube.com/watch?v=SmNOfLEbcyY
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10.12.2021 11:53 Відповісти
Брехня)
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10.12.2021 12:02 Відповісти
 
 