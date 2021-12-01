"До 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя України", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Цього року ноутбуками забезпечили понад 60 тисяч учителів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежна країна - розумна країна. Освічена. А тому - сильна країна не може бути зі слабкою освітою", - зазначив глава держави.
Зеленський нагадав, що запроваджено нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень - переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії.
"В цьому році вперше ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які цих чемпіонів підготували. 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО. 250 учнів. 10 найкращих з кожного регіону України. А для нас кожен регіон України – найкращий", - розповів президент.
"Цього року ми підвищили стипендії студентам до прожиткового мінімуму. При цьому кількість стипендіатів зменшувати не будемо. Це дуже важливо. Цього року ми забезпечили ноутбуками понад 60 тисяч учителів, а до 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя нашої держави" , - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
ще в 2022 році
proszek это по польски порох
Родители практически ежегодно скидываются и покупают в качестве " благодарности".
И чем это закончилось?.....
"Добрий день!
Щоб дотримуватися вимог законодавства України, компанія Google почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги з фізичних осіб і приватних підприємців, які не є платниками ПДВ у цій країні.
...
З користувачів, які мають податковий статус "Фізична особа", стягуватиметься ПДВ в розмірі 20%."
@Chekalkin
·
13 мин
Helgi Sharp: Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300. Мы получили ответ МОН: Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы... «Мы стабилизировали экономическую ситуацию».. Он точно сейчас про Украину?
В виду будущего ОБНОУТБУЧИВАНИЯ вчителів
у водителя Шьіфера вьіросла третья нога
Форумчани, врятуймо жінку, бо знаючи вроджену бздивість преПізе!... - розчарує виборцю...
Вот и кончилось время чудес.
На трибуне стоял дядя Вова,
43-х летний паяц и балбес.
Рассказал о своих "достижениях",
Анонсировал снова он путч,
Высказал нам он свои обвинения,
Что не поняли мы все свершения,
Достижения, движенья, и имеем сомнения
В том что он у нас солнышка луч.
Прочь сомнения, и в угаре своего вдохновения
Он издал всем, всем, всем директиву,
Что в 2025-м году
Всё солдаты получат квартиру,
Ну а я - место в детском саду.
Сколько не ври народу - все равно Ростов будет.