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Новини Політика України
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Зеленський (17420) комп'ютери (55) освіта (1042) вчитель (319)

"До 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя України", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цього року ноутбуками забезпечили понад 60 тисяч учителів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежна країна - розумна країна. Освічена. А тому - сильна країна не може бути зі слабкою освітою", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що запроваджено нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень - переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії.

"В цьому році вперше ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які цих чемпіонів підготували. 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО. 250 учнів. 10 найкращих з кожного регіону України. А для нас кожен регіон України – найкращий", - розповів президент.

"Цього року ми підвищили стипендії студентам до прожиткового мінімуму. При цьому кількість стипендіатів зменшувати не будемо. Це дуже важливо. Цього року ми забезпечили ноутбуками понад 60 тисяч учителів, а до 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя нашої держави" , - наголосив глава держави.

Також читайте: З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
А це звісно велике ноутбукство...
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01.12.2021 17:53
+46
Чего бы вам лохам ишо наобещать?! Я сегодня щедрый!
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01.12.2021 17:54
+30
Великі Нью васюки квітнуть і пахнуть---я ще пропоную добавить щоб кожній бабі по мужику і разведенкам тоже
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01.12.2021 17:56
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І $4000 на міс.
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01.12.2021 18:40 Відповісти
вот за эти деньги и купят себе по ноутбуку.
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02.12.2021 08:51 Відповісти

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01.12.2021 18:41 Відповісти
Що це за товсте гів.но? А , це мішок лайна з 95 кварталу!!!
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01.12.2021 18:55 Відповісти
Уже наверное подает свою фирму на покупку ноутбуков.
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01.12.2021 21:17 Відповісти
чехлы на танки шьете?
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01.12.2021 21:18 Відповісти
Да , дождёшься от вас ноутбуков ….
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01.12.2021 22:51 Відповісти
Какая запущенная буфетчица... Давно на службе?
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02.12.2021 06:43 Відповісти
а кожному 73 дупоголовому буде свістулька з кізяка та нові курячі мізкі.
ще в 2022 році
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01.12.2021 18:41 Відповісти
к тому времени или ишак сдохнет или шейх умрет очередное обещание с бесконечной последовательностью пук в воздух как и его президентство простите президентства ермака которій захватил власть а вова говорящая голова
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01.12.2021 18:43 Відповісти
Все очень просто. Серлещ, берет книжку О. Генри, меняет слово патефон на ноутбук и заставлчет читиать Зеленского.
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01.12.2021 18:44 Відповісти
це чмо те ж саме казало минулого року
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01.12.2021 18:44 Відповісти
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01.12.2021 18:44 Відповісти
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01.12.2021 18:45 Відповісти
потому шо они proszekботы
proszek это по польски порох

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01.12.2021 18:53 Відповісти
А шо он здесь развоображался... шобы пожалели? чи миром по копейке скинулись- школа карабасаз-барабаса.
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01.12.2021 19:12 Відповісти
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01.12.2021 20:08 Відповісти
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02.12.2021 00:52 Відповісти
Та они и так уже почти у каждого учителя есть.
Родители практически ежегодно скидываются и покупают в качестве " благодарности".
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01.12.2021 18:45 Відповісти
Это что же делается? Спасите учителей от ноутбуков. Девать уже некуда. Каждый год ноутбук, а некоторым просто по праздникам.
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01.12.2021 19:14 Відповісти
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01.12.2021 18:46 Відповісти
Леха-космос?
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01.12.2021 18:49 Відповісти
не... ЗЕлепеха-кацманафт
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01.12.2021 18:52 Відповісти
Незнайка летит на Луну.
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01.12.2021 20:35 Відповісти
поскорее бы... заждались...
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02.12.2021 06:47 Відповісти
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01.12.2021 18:46 Відповісти
Киев.Школа.Всех учеников отправили на карантин - т.к. заболели почти все привитые учителя !!! ********** !!! это уже как в анекдоте !!! а оно блин про ноуты тут чешит неЛохам !!!
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01.12.2021 18:47 Відповісти
А ты из этих, из античипиоидов?
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01.12.2021 19:08 Відповісти
В какой школе?
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01.12.2021 19:14 Відповісти
это неважно! главное что все учителя синхронно заболели
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01.12.2021 21:05 Відповісти
певно дурачку Стахіву дали покористуватись телефоном у буцегарні)
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01.12.2021 21:39 Відповісти
ТааваГищи, узбагойтесь. в 22-ом о зебилах будет забываемо, как и о пыне, бо кони двинет...
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01.12.2021 18:48 Відповісти
Один придурок с трибуны тоже говорил, что к 2000 году у каждой семьи будет отдельная квартира.
И чем это закончилось?.....
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01.12.2021 18:48 Відповісти
Трындеть не мешки таскать, а лохоэдекторат схавает.
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01.12.2021 19:05 Відповісти
завидую учителям . зарплата от 4000$ теперь еще и ноут каждому . а там глядишь и по Тесле выдадут . че я в педагоги не пошел ?
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01.12.2021 18:49 Відповісти
А до 2050-го року кожного вчителя, буде своя школа...
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01.12.2021 18:50 Відповісти
С блекджеком и шлюхами!
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01.12.2021 19:16 Відповісти
Поздравляю ІТ-шников и, по-идее, всех остальных!

"Добрий день!

Щоб дотримуватися вимог законодавства України, компанія Google почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги з фізичних осіб і приватних підприємців, які не є платниками ПДВ у цій країні.

...

З користувачів, які мають податковий статус "Фізична особа", стягуватиметься ПДВ в розмірі 20%."
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01.12.2021 18:50 Відповісти
ну а що Ви хтіли антиАхметівський закон він такий
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01.12.2021 21:41 Відповісти
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01.12.2021 18:51 Відповісти
Как бы этому зеноватору мозг новый купить? Это будет для государства дешевле чем зебирателям мозги покупать.
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01.12.2021 18:53 Відповісти
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01.12.2021 18:53 Відповісти
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01.12.2021 18:54 Відповісти
В 2003 году никакого зеленского уже не будет. Поэтому, мели земеля, - твоя неделя.
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01.12.2021 19:07 Відповісти
Годиком не ошибся?
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01.12.2021 19:09 Відповісти
Дмитрий Чекалкин


@Chekalkin

·
13 мин



Helgi Sharp: Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300. Мы получили ответ МОН: Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы... «Мы стабилизировали экономическую ситуацию».. Он точно сейчас про Украину?

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01.12.2021 19:08 Відповісти
1 000 000 000 деревьев???
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01.12.2021 19:08 Відповісти
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01.12.2021 19:11 Відповісти
😁😁😁👍
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01.12.2021 19:36 Відповісти
Маючи ЗП 4000 у.о. я б собі такииий ноут купив, що колеги-вчителі б лобстерами подавились.
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01.12.2021 19:11 Відповісти
Шобы такие компы покупать, нужно на "майбахе" рассекать... або быть хакером...
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01.12.2021 19:23 Відповісти
Срочная НОВОСТЬ !
В виду будущего ОБНОУТБУЧИВАНИЯ вчителів
у водителя Шьіфера вьіросла третья нога
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01.12.2021 19:26 Відповісти
так купят с 4000 бачей
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01.12.2021 19:32 Відповісти
І до ноутбука +4000 доларів не забути, іще 1000 за вакцину. Найщедріший прізідєнт
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01.12.2021 19:33 Відповісти
а чому б не пригадати, що кожній жертві антисемітизму в Україні, подаровано (зароблено, компенсовано) 2км асфальту з кожного 1-го?
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01.12.2021 20:33 Відповісти
Народ, а серед вас, хто читає та розміщує коменти на ЦЕНЗОРІ, є хоч один із тих 60000 вчителів, кого цього року ощасливили ноутбуком???
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01.12.2021 19:35 Відповісти
Зараз Подоляк чи Серлєщ прочитають твій коментар , і такі " вчителі " з'являться . .
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01.12.2021 19:43 Відповісти
злі ви Максиме, подивіться на ту святу жінку Надежда Семенова user/484254, котрій сподобалась ця новина...
Форумчани, врятуймо жінку, бо знаючи вроджену бздивість преПізе!... - розчарує виборцю...
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01.12.2021 20:40 Відповісти
.
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01.12.2021 21:01 Відповісти
Им некогда тут пастись, они в очередной раз, в сладостном томлении и предвкушении, распределяют будущую свою зарплату в 4 000 долярив США. И снова хотят в Париж и на Гаити. Ещё не были, скорее всего и ни когда дальше своего райцентра не выедут, но снова хотят.
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01.12.2021 20:05 Відповісти
Гром оваций становится тише,
Вот и кончилось время чудес.
На трибуне стоял дядя Вова,
43-х летний паяц и балбес.
Рассказал о своих "достижениях",
Анонсировал снова он путч,
Высказал нам он свои обвинения,
Что не поняли мы все свершения,
Достижения, движенья, и имеем сомнения
В том что он у нас солнышка луч.
Прочь сомнения, и в угаре своего вдохновения
Он издал всем, всем, всем директиву,
Что в 2025-м году
Всё солдаты получат квартиру,
Ну а я - место в детском саду.
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01.12.2021 20:02 Відповісти
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01.12.2021 20:09 Відповісти
Во прёт чувака...
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01.12.2021 20:14 Відповісти
Вава, не ображай науКівців.... Чого забув наголосити, що ноути- збиратимуть "Епіценторм" у "Мрії" "нацобрізаних авіаліній України"??? Операційна си-ма "Шмигаль-двері" (шмигай у двері) маю надію.
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01.12.2021 20:24 Відповісти
это сладкое слово ТЕЕЕНДЕЕЕР...
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01.12.2021 20:33 Відповісти
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01.12.2021 21:22 Відповісти
Конечно будет..примерно точно так же как у меня появился новый генератор тона...его не выдали (хотя обязаны обеспечить), а он каким-то чудесным образом появился...работать то надо...
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01.12.2021 21:29 Відповісти
... и четыре тысячи баксов... которые можно будет потратить на концерты, музеи и приветственные телеграммы зеле.
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01.12.2021 21:30 Відповісти
От "космонавт", по регионам проедься пиарщик, где закрывают детские сады и школы для "экономии" бюджета, а людей отправляют в неоплаченные отпуска при зарплате 5 тысяч гривен, в месяц зеля, в месяц, представляешь?
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01.12.2021 22:24 Відповісти
Верю! Вот теперь верю. Ну согласитесь, ведь каждый учитель может себе позволить ноут при з/п 4000 долярив каждый месяц! Не, таки верю!
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01.12.2021 22:56 Відповісти
Когда новые ноутбуки бороздят просторы школ ...
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01.12.2021 23:05 Відповісти
ага, и с каждого ноутбука Зеле откат - $4000
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01.12.2021 23:10 Відповісти
верю, что учителя получат к тому времени по ноутбуку.... но уже не от ЗЕ-бени
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02.12.2021 00:55 Відповісти
...верю, верю, верю. Ноутбук так ноутбук: в чём прикол ведь НОУТБУК это просто ЗАПИСНАЯ КНИЖЕЧКА... попросту БЛОКНОТИК ! А, огрызок карандаша тоже входит в Президентскую программу или Учитель будет царапать заметки куском рубероида?
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02.12.2021 04:31 Відповісти
Сколько на говори сахар - во рту сладко не будет.
Сколько не ври народу - все равно Ростов будет.
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02.12.2021 07:36 Відповісти
Дерева вже посадив?
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02.12.2021 07:44 Відповісти
мг, і 4 тисячі доларів зарплати...чули...
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02.12.2021 08:32 Відповісти
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