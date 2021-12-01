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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) компьютеры (116) образование (2225) учитель (482)

"До 2023 года новый ноутбук будет у каждого учителя Украины", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В этом году ноутбуками обеспечили более 60 тысяч учителей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимая страна – разумная страна. Образованная. А потому – сильная страна не может быть со слабым образованием", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что введены новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии.

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"В этом году впервые мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили. 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники с наивысшим баллом ВНО. 250 учеников. 10 лучших из каждого региона Украины. А для нас каждый регион Украины – лучший", – рассказал президент.

"В этом году мы повысили стипендии студентам до прожиточного минимума. При этом количество стипендиатов уменьшать не будем. Это очень важно. В этом году мы снабдили ноутбуками более 60 тысяч учителей, а к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства", - подчеркнул глава государства.
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Топ комментарии
+61
А це звісно велике ноутбукство...
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01.12.2021 17:53
+46
Чего бы вам лохам ишо наобещать?! Я сегодня щедрый!
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01.12.2021 17:54
+30
Великі Нью васюки квітнуть і пахнуть---я ще пропоную добавить щоб кожній бабі по мужику і разведенкам тоже
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01.12.2021 17:56
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І $4000 на міс.
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01.12.2021 18:40 Ответить
вот за эти деньги и купят себе по ноутбуку.
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02.12.2021 08:51 Ответить

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01.12.2021 18:41 Ответить
Що це за товсте гів.но? А , це мішок лайна з 95 кварталу!!!
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01.12.2021 18:55 Ответить
Уже наверное подает свою фирму на покупку ноутбуков.
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01.12.2021 21:17 Ответить
чехлы на танки шьете?
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01.12.2021 21:18 Ответить
Да , дождёшься от вас ноутбуков ….
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01.12.2021 22:51 Ответить
Какая запущенная буфетчица... Давно на службе?
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02.12.2021 06:43 Ответить
а кожному 73 дупоголовому буде свістулька з кізяка та нові курячі мізкі.
ще в 2022 році
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01.12.2021 18:41 Ответить
к тому времени или ишак сдохнет или шейх умрет очередное обещание с бесконечной последовательностью пук в воздух как и его президентство простите президентства ермака которій захватил власть а вова говорящая голова
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01.12.2021 18:43 Ответить
Все очень просто. Серлещ, берет книжку О. Генри, меняет слово патефон на ноутбук и заставлчет читиать Зеленского.
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01.12.2021 18:44 Ответить
це чмо те ж саме казало минулого року
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01.12.2021 18:44 Ответить
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01.12.2021 18:44 Ответить
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01.12.2021 18:45 Ответить
потому шо они proszekботы
proszek это по польски порох

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01.12.2021 18:53 Ответить
А шо он здесь развоображался... шобы пожалели? чи миром по копейке скинулись- школа карабасаз-барабаса.
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01.12.2021 19:12 Ответить
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01.12.2021 20:08 Ответить
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02.12.2021 00:52 Ответить
Та они и так уже почти у каждого учителя есть.
Родители практически ежегодно скидываются и покупают в качестве " благодарности".
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01.12.2021 18:45 Ответить
Это что же делается? Спасите учителей от ноутбуков. Девать уже некуда. Каждый год ноутбук, а некоторым просто по праздникам.
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01.12.2021 19:14 Ответить
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01.12.2021 18:46 Ответить
Леха-космос?
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01.12.2021 18:49 Ответить
не... ЗЕлепеха-кацманафт
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01.12.2021 18:52 Ответить
Незнайка летит на Луну.
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01.12.2021 20:35 Ответить
поскорее бы... заждались...
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02.12.2021 06:47 Ответить
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01.12.2021 18:46 Ответить
Киев.Школа.Всех учеников отправили на карантин - т.к. заболели почти все привитые учителя !!! ********** !!! это уже как в анекдоте !!! а оно блин про ноуты тут чешит неЛохам !!!
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01.12.2021 18:47 Ответить
А ты из этих, из античипиоидов?
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01.12.2021 19:08 Ответить
В какой школе?
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01.12.2021 19:14 Ответить
это неважно! главное что все учителя синхронно заболели
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01.12.2021 21:05 Ответить
певно дурачку Стахіву дали покористуватись телефоном у буцегарні)
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01.12.2021 21:39 Ответить
ТааваГищи, узбагойтесь. в 22-ом о зебилах будет забываемо, как и о пыне, бо кони двинет...
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01.12.2021 18:48 Ответить
Один придурок с трибуны тоже говорил, что к 2000 году у каждой семьи будет отдельная квартира.
И чем это закончилось?.....
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01.12.2021 18:48 Ответить
Трындеть не мешки таскать, а лохоэдекторат схавает.
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01.12.2021 19:05 Ответить
завидую учителям . зарплата от 4000$ теперь еще и ноут каждому . а там глядишь и по Тесле выдадут . че я в педагоги не пошел ?
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01.12.2021 18:49 Ответить
А до 2050-го року кожного вчителя, буде своя школа...
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01.12.2021 18:50 Ответить
С блекджеком и шлюхами!
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01.12.2021 19:16 Ответить
Поздравляю ІТ-шников и, по-идее, всех остальных!

"Добрий день!

Щоб дотримуватися вимог законодавства України, компанія Google почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги з фізичних осіб і приватних підприємців, які не є платниками ПДВ у цій країні.

...

З користувачів, які мають податковий статус "Фізична особа", стягуватиметься ПДВ в розмірі 20%."
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01.12.2021 18:50 Ответить
ну а що Ви хтіли антиАхметівський закон він такий
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01.12.2021 21:41 Ответить
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01.12.2021 18:51 Ответить
Как бы этому зеноватору мозг новый купить? Это будет для государства дешевле чем зебирателям мозги покупать.
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01.12.2021 18:53 Ответить
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01.12.2021 18:53 Ответить
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01.12.2021 18:54 Ответить
В 2003 году никакого зеленского уже не будет. Поэтому, мели земеля, - твоя неделя.
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01.12.2021 19:07 Ответить
Годиком не ошибся?
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01.12.2021 19:09 Ответить
Дмитрий Чекалкин


@Chekalkin

·
13 мин



Helgi Sharp: Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300. Мы получили ответ МОН: Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы... «Мы стабилизировали экономическую ситуацию».. Он точно сейчас про Украину?

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01.12.2021 19:08 Ответить
1 000 000 000 деревьев???
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01.12.2021 19:08 Ответить
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01.12.2021 19:11 Ответить
😁😁😁👍
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01.12.2021 19:36 Ответить
Маючи ЗП 4000 у.о. я б собі такииий ноут купив, що колеги-вчителі б лобстерами подавились.
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01.12.2021 19:11 Ответить
Шобы такие компы покупать, нужно на "майбахе" рассекать... або быть хакером...
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01.12.2021 19:23 Ответить
Срочная НОВОСТЬ !
В виду будущего ОБНОУТБУЧИВАНИЯ вчителів
у водителя Шьіфера вьіросла третья нога
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01.12.2021 19:26 Ответить
так купят с 4000 бачей
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01.12.2021 19:32 Ответить
І до ноутбука +4000 доларів не забути, іще 1000 за вакцину. Найщедріший прізідєнт
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01.12.2021 19:33 Ответить
а чому б не пригадати, що кожній жертві антисемітизму в Україні, подаровано (зароблено, компенсовано) 2км асфальту з кожного 1-го?
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01.12.2021 20:33 Ответить
Народ, а серед вас, хто читає та розміщує коменти на ЦЕНЗОРІ, є хоч один із тих 60000 вчителів, кого цього року ощасливили ноутбуком???
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01.12.2021 19:35 Ответить
Зараз Подоляк чи Серлєщ прочитають твій коментар , і такі " вчителі " з'являться . .
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01.12.2021 19:43 Ответить
злі ви Максиме, подивіться на ту святу жінку Надежда Семенова user/484254, котрій сподобалась ця новина...
Форумчани, врятуймо жінку, бо знаючи вроджену бздивість преПізе!... - розчарує виборцю...
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01.12.2021 20:40 Ответить
.
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01.12.2021 21:01 Ответить
Им некогда тут пастись, они в очередной раз, в сладостном томлении и предвкушении, распределяют будущую свою зарплату в 4 000 долярив США. И снова хотят в Париж и на Гаити. Ещё не были, скорее всего и ни когда дальше своего райцентра не выедут, но снова хотят.
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01.12.2021 20:05 Ответить
Гром оваций становится тише,
Вот и кончилось время чудес.
На трибуне стоял дядя Вова,
43-х летний паяц и балбес.
Рассказал о своих "достижениях",
Анонсировал снова он путч,
Высказал нам он свои обвинения,
Что не поняли мы все свершения,
Достижения, движенья, и имеем сомнения
В том что он у нас солнышка луч.
Прочь сомнения, и в угаре своего вдохновения
Он издал всем, всем, всем директиву,
Что в 2025-м году
Всё солдаты получат квартиру,
Ну а я - место в детском саду.
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01.12.2021 20:02 Ответить
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01.12.2021 20:09 Ответить
Во прёт чувака...
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01.12.2021 20:14 Ответить
Вава, не ображай науКівців.... Чого забув наголосити, що ноути- збиратимуть "Епіценторм" у "Мрії" "нацобрізаних авіаліній України"??? Операційна си-ма "Шмигаль-двері" (шмигай у двері) маю надію.
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01.12.2021 20:24 Ответить
это сладкое слово ТЕЕЕНДЕЕЕР...
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01.12.2021 20:33 Ответить
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01.12.2021 21:22 Ответить
Конечно будет..примерно точно так же как у меня появился новый генератор тона...его не выдали (хотя обязаны обеспечить), а он каким-то чудесным образом появился...работать то надо...
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01.12.2021 21:29 Ответить
... и четыре тысячи баксов... которые можно будет потратить на концерты, музеи и приветственные телеграммы зеле.
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01.12.2021 21:30 Ответить
От "космонавт", по регионам проедься пиарщик, где закрывают детские сады и школы для "экономии" бюджета, а людей отправляют в неоплаченные отпуска при зарплате 5 тысяч гривен, в месяц зеля, в месяц, представляешь?
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01.12.2021 22:24 Ответить
Верю! Вот теперь верю. Ну согласитесь, ведь каждый учитель может себе позволить ноут при з/п 4000 долярив каждый месяц! Не, таки верю!
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01.12.2021 22:56 Ответить
Когда новые ноутбуки бороздят просторы школ ...
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01.12.2021 23:05 Ответить
ага, и с каждого ноутбука Зеле откат - $4000
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01.12.2021 23:10 Ответить
верю, что учителя получат к тому времени по ноутбуку.... но уже не от ЗЕ-бени
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02.12.2021 00:55 Ответить
...верю, верю, верю. Ноутбук так ноутбук: в чём прикол ведь НОУТБУК это просто ЗАПИСНАЯ КНИЖЕЧКА... попросту БЛОКНОТИК ! А, огрызок карандаша тоже входит в Президентскую программу или Учитель будет царапать заметки куском рубероида?
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02.12.2021 04:31 Ответить
Сколько на говори сахар - во рту сладко не будет.
Сколько не ври народу - все равно Ростов будет.
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02.12.2021 07:36 Ответить
Дерева вже посадив?
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02.12.2021 07:44 Ответить
мг, і 4 тисячі доларів зарплати...чули...
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02.12.2021 08:32 Ответить
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