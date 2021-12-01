"До 2023 года новый ноутбук будет у каждого учителя Украины", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В этом году ноутбуками обеспечили более 60 тысяч учителей.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время послания Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Независимая страна – разумная страна. Образованная. А потому – сильная страна не может быть со слабым образованием", - отметил глава государства.
Зеленский напомнил, что введены новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии.
"В этом году впервые мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили. 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники с наивысшим баллом ВНО. 250 учеников. 10 лучших из каждого региона Украины. А для нас каждый регион Украины – лучший", – рассказал президент.
"В этом году мы повысили стипендии студентам до прожиточного минимума. При этом количество стипендиатов уменьшать не будем. Это очень важно. В этом году мы снабдили ноутбуками более 60 тысяч учителей, а к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства", - подчеркнул глава государства.
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ще в 2022 році
proszek это по польски порох
Родители практически ежегодно скидываются и покупают в качестве " благодарности".
И чем это закончилось?.....
"Добрий день!
Щоб дотримуватися вимог законодавства України, компанія Google почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги з фізичних осіб і приватних підприємців, які не є платниками ПДВ у цій країні.
...
З користувачів, які мають податковий статус "Фізична особа", стягуватиметься ПДВ в розмірі 20%."
@Chekalkin
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13 мин
Helgi Sharp: Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300. Мы получили ответ МОН: Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы... «Мы стабилизировали экономическую ситуацию».. Он точно сейчас про Украину?
В виду будущего ОБНОУТБУЧИВАНИЯ вчителів
у водителя Шьіфера вьіросла третья нога
Форумчани, врятуймо жінку, бо знаючи вроджену бздивість преПізе!... - розчарує виборцю...
Вот и кончилось время чудес.
На трибуне стоял дядя Вова,
43-х летний паяц и балбес.
Рассказал о своих "достижениях",
Анонсировал снова он путч,
Высказал нам он свои обвинения,
Что не поняли мы все свершения,
Достижения, движенья, и имеем сомнения
В том что он у нас солнышка луч.
Прочь сомнения, и в угаре своего вдохновения
Он издал всем, всем, всем директиву,
Что в 2025-м году
Всё солдаты получат квартиру,
Ну а я - место в детском саду.
Сколько не ври народу - все равно Ростов будет.