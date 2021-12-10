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Венеціанська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Венеціанська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі

Венеціанська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі, що змінить на цій посаді Джанні Букіккіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "ЄП" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Клер Базі-Малорі - французька юристка, з 2010 року - членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеціанської комісії - з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.

Її дворічний термін повноважень розпочинаються вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював "Венеційку" з 2009 року.

Він продовжить співпрацювати з Венеціанською комісією як спеціальний представник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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