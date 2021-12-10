Організація можливого візиту Папи Римського - на порядку денному, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", - відповіли в пресслужбі МЗС на запит видання.

Згідно з відповіддю відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Нагадаємо, раніше глава УГКЦ Святослав розповів, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.

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