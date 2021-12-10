УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13173 відвідувача онлайн
Новини Політика України
319 4
МЗС (3559) Папа Римський (255) Франциск (147)

Організація можливого візиту Папи Римського - на порядку денному, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Організація можливого візиту Папи Римського - на порядку денному, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", - відповіли в пресслужбі МЗС на запит видання.

Згідно з відповіддю відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

Нагадаємо, раніше глава УГКЦ Святослав розповів, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.

Також читайте: Папа Римський Франциск планує візит в Україну в 2022 році

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зеля познакомит папу римского мамой римской, ой криворожской?
показати весь коментар
10.12.2021 14:22 Відповісти
Свята та блажена Рима Криворізька
показати весь коментар
10.12.2021 15:10 Відповісти
Нахрена он тут нужен!
Будет молиться за прекращение гражданской войны, ************ хренов?
показати весь коментар
10.12.2021 14:37 Відповісти
Подумаєш, це єрунда що папа Римський цілує Кремль у дупу
Мєлочі жізні )
показати весь коментар
10.12.2021 15:09 Відповісти
 
 