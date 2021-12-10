Опубліковано документи, що викривають репресії СРСР у Криму, - СБУ

Служба безпеки України та Державна архівна служба України презентували онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр СБУ.

Зазначається, що оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму".

Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:



- акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОДПУ за 1920-1922 та 1928-1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр;

- протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 рр.;

- частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них. Наразі визначено перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ.

Публікація цих документів онлайн стала можливою завдяки співпраці Архіву СБУ із Укрдержархівом, яка посилилася у серпні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини