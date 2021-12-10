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Крим (12752) репресії (1607) СБУ (10002) СРСР (323) Держархівслужба (15) кримські татари (1969)

Опубліковано документи, що викривають репресії СРСР у Криму, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Опубліковано документи, що викривають репресії СРСР у Криму, - СБУ

Служба безпеки України та Державна архівна служба України презентували онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр СБУ.

Зазначається, що оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму".

Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

- акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОДПУ за 1920-1922 та 1928-1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр;
- протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 рр.;
- частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них. Наразі визначено перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ.

Публікація цих документів онлайн стала можливою завдяки співпраці Архіву СБУ із Укрдержархівом, яка посилилася у серпні цього року.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Детям в школе надо проводить специальные уроки , чтобы искоренить тягу «назад в ссср»
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10.12.2021 14:47
+6
...але давайте почнемо з того, що приберемо з-під ялинок дєда Мароза со Снєгурачкой і замінимо верхівку-пентаграму на різдвяну зірку чи якусь нейтральну іншу конструкцію
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10.12.2021 15:07
+4
З 1991 року треба було розкривати та показувати громадянам України злочини комуністичної влади, а вони були в усіх сферах життя: селянам - голодомор, кримським татарам - примусове вигнання з Історичної Батьківщини, робітникам - праця на виснаженння за шматок хліба. І цей перелік можна продовжувати справами проти працівників культури та мистецтва і т.д. Прибалтійські республіки жорстко викрили реалії "Радянщини" й зараз у цивілізованому світі без втрат територій, без війни. А ми прдовжуємо втрачати: Крим, Донбас, - що далі...
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10.12.2021 15:11
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Детям в школе надо проводить специальные уроки , чтобы искоренить тягу «назад в ссср»
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10.12.2021 14:47 Відповісти
...але давайте почнемо з того, що приберемо з-під ялинок дєда Мароза со Снєгурачкой і замінимо верхівку-пентаграму на різдвяну зірку чи якусь нейтральну іншу конструкцію
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10.12.2021 15:07 Відповісти
Гарна ідея.

треба флеш-моб с фотками ялинок зробити . І номінацію зробить на Різдвяну ялинку та саму гіршу совкову .
і ще обовьязково на кращу ШОПКУ
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10.12.2021 15:10 Відповісти
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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10.12.2021 15:27 Відповісти
атож, деколонізація України має починатися з ялинкових прикрас та іграшок
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11.12.2021 12:20 Відповісти
рекомендую з цією метою покласти під ялинку оцю книженцію (так, вона велика) Петра Яценка (видавництво "Портал")

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10.12.2021 15:11 Відповісти
У нас и студентам наших многочисленных чудо-ВУЗов не помешает поликбезить, вместе с военной подготовкой, а не вечными гэгами-приколюхами-видосиками-наркотой и найти подруньку на ночь
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10.12.2021 15:08 Відповісти
А интересно,рассекретят то шо Ленин заложил Крым за векселя американским банкирам. И шо там хотели зделать еврейскую автономию.
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10.12.2021 15:18 Відповісти
Надо пенсионеров-совкодрочеров по башке бить, чтобы не окрепшим умам не рассказывали о колбасе по 2.20
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10.12.2021 15:09 Відповісти
З 1991 року треба було розкривати та показувати громадянам України злочини комуністичної влади, а вони були в усіх сферах життя: селянам - голодомор, кримським татарам - примусове вигнання з Історичної Батьківщини, робітникам - праця на виснаженння за шматок хліба. І цей перелік можна продовжувати справами проти працівників культури та мистецтва і т.д. Прибалтійські республіки жорстко викрили реалії "Радянщини" й зараз у цивілізованому світі без втрат територій, без війни. А ми прдовжуємо втрачати: Крим, Донбас, - що далі...
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10.12.2021 15:11 Відповісти
Немецкая шлюха Екатерина когда то попала в Крым первой...стала типа собирательницей земель рядом лежащих для быдла Питерско-моцкальского...
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Не,ну зачем так про Екатерину.
В Одессе ей памятник и щас стоит.
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10.12.2021 15:21 Відповісти
Русские наложили гриф секретности на много информации. Достижения и победы не засекречивают, засекречивают преступления.
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Путлер засекретил любую инфу о 2 Мировой до 9 мая 2045 года...пабедитель гребанный...,Засекречены также все данные о войне в Украине с 1 марта 2014 года...
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10.12.2021 15:16 Відповісти
А вы знаете шо в армии Наполеона было токо50% французов.Остальные-Испанцы,Австрийцы,Итальянцы,Хорваты и т.д.
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10.12.2021 15:33 Відповісти
"оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів". Так це має діяти завжди. Правду про репресії проти Кримських Татар потрібно не тільки розповсюджувати і не тільки з якоїсь трагічної дати - а постійно щоб прізвища катів-вбивць-вертухаїв лунали і для тих хто ці прізвища і зараз носить. Прості виконавці - добровільно катували-вбивали і мали цей досвід.
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10.12.2021 15:20 Відповісти
Нашкримчанам бальзам на душу. Сперва их деды и бабы лобызали зад советскому союзу несчастных республик, теперь их внуки продолжают славные традиции.
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10.12.2021 15:30 Відповісти
Не пускайте желчь
Просто за 30 лет
Власть имущим не свой жизненный уровень поднимать
А хоть немножко заниматься страной
развивать страну /чтобы 6 млн граждан не выезжали на заработки /
А в своей стране работали / А ЕС ездили пу тешествовать а не попы мыть /
Уровень жизни формирует сознание
А за татар не волнуйтесь они сдадут как 65 лет назад сдали Крим
За что их и выселили /из двух дивизий 20 тыс а 18 тыс сложили
Оружие и и ушли к немцам/
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10.12.2021 18:36 Відповісти
 
 