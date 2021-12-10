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Опубликованы документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Опубликованы документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму, - СБУ

Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины открыли онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что обнародованные материалы имеют немаловажное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма.

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

- акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг;

- протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921-1922 гг.;

– часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

Публикация этих документов онлайн стала возможной благодаря сотрудничеству Архива СБУ с Укргосархивом, которое усилилось в августе этого года.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Детям в школе надо проводить специальные уроки , чтобы искоренить тягу «назад в ссср»
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10.12.2021 14:47
+6
...але давайте почнемо з того, що приберемо з-під ялинок дєда Мароза со Снєгурачкой і замінимо верхівку-пентаграму на різдвяну зірку чи якусь нейтральну іншу конструкцію
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10.12.2021 15:07
+4
З 1991 року треба було розкривати та показувати громадянам України злочини комуністичної влади, а вони були в усіх сферах життя: селянам - голодомор, кримським татарам - примусове вигнання з Історичної Батьківщини, робітникам - праця на виснаженння за шматок хліба. І цей перелік можна продовжувати справами проти працівників культури та мистецтва і т.д. Прибалтійські республіки жорстко викрили реалії "Радянщини" й зараз у цивілізованому світі без втрат територій, без війни. А ми прдовжуємо втрачати: Крим, Донбас, - що далі...
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10.12.2021 15:11
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Детям в школе надо проводить специальные уроки , чтобы искоренить тягу «назад в ссср»
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10.12.2021 14:47 Ответить
...але давайте почнемо з того, що приберемо з-під ялинок дєда Мароза со Снєгурачкой і замінимо верхівку-пентаграму на різдвяну зірку чи якусь нейтральну іншу конструкцію
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10.12.2021 15:07 Ответить
Гарна ідея.

треба флеш-моб с фотками ялинок зробити . І номінацію зробить на Різдвяну ялинку та саму гіршу совкову .
і ще обовьязково на кращу ШОПКУ
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10.12.2021 15:10 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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10.12.2021 15:27 Ответить
атож, деколонізація України має починатися з ялинкових прикрас та іграшок
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11.12.2021 12:20 Ответить
рекомендую з цією метою покласти під ялинку оцю книженцію (так, вона велика) Петра Яценка (видавництво "Портал")

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10.12.2021 15:11 Ответить
У нас и студентам наших многочисленных чудо-ВУЗов не помешает поликбезить, вместе с военной подготовкой, а не вечными гэгами-приколюхами-видосиками-наркотой и найти подруньку на ночь
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10.12.2021 15:08 Ответить
А интересно,рассекретят то шо Ленин заложил Крым за векселя американским банкирам. И шо там хотели зделать еврейскую автономию.
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10.12.2021 15:18 Ответить
Надо пенсионеров-совкодрочеров по башке бить, чтобы не окрепшим умам не рассказывали о колбасе по 2.20
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10.12.2021 15:09 Ответить
З 1991 року треба було розкривати та показувати громадянам України злочини комуністичної влади, а вони були в усіх сферах життя: селянам - голодомор, кримським татарам - примусове вигнання з Історичної Батьківщини, робітникам - праця на виснаженння за шматок хліба. І цей перелік можна продовжувати справами проти працівників культури та мистецтва і т.д. Прибалтійські республіки жорстко викрили реалії "Радянщини" й зараз у цивілізованому світі без втрат територій, без війни. А ми прдовжуємо втрачати: Крим, Донбас, - що далі...
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10.12.2021 15:11 Ответить
Немецкая шлюха Екатерина когда то попала в Крым первой...стала типа собирательницей земель рядом лежащих для быдла Питерско-моцкальского...
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10.12.2021 15:12 Ответить
Не,ну зачем так про Екатерину.
В Одессе ей памятник и щас стоит.
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10.12.2021 15:21 Ответить
Русские наложили гриф секретности на много информации. Достижения и победы не засекречивают, засекречивают преступления.
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10.12.2021 15:12 Ответить
Путлер засекретил любую инфу о 2 Мировой до 9 мая 2045 года...пабедитель гребанный...,Засекречены также все данные о войне в Украине с 1 марта 2014 года...
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10.12.2021 15:16 Ответить
А вы знаете шо в армии Наполеона было токо50% французов.Остальные-Испанцы,Австрийцы,Итальянцы,Хорваты и т.д.
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10.12.2021 15:33 Ответить
"оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів". Так це має діяти завжди. Правду про репресії проти Кримських Татар потрібно не тільки розповсюджувати і не тільки з якоїсь трагічної дати - а постійно щоб прізвища катів-вбивць-вертухаїв лунали і для тих хто ці прізвища і зараз носить. Прості виконавці - добровільно катували-вбивали і мали цей досвід.
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10.12.2021 15:20 Ответить
Нашкримчанам бальзам на душу. Сперва их деды и бабы лобызали зад советскому союзу несчастных республик, теперь их внуки продолжают славные традиции.
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10.12.2021 15:30 Ответить
Не пускайте желчь
Просто за 30 лет
Власть имущим не свой жизненный уровень поднимать
А хоть немножко заниматься страной
развивать страну /чтобы 6 млн граждан не выезжали на заработки /
А в своей стране работали / А ЕС ездили пу тешествовать а не попы мыть /
Уровень жизни формирует сознание
А за татар не волнуйтесь они сдадут как 65 лет назад сдали Крим
За что их и выселили /из двух дивизий 20 тыс а 18 тыс сложили
Оружие и и ушли к немцам/
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10.12.2021 18:36 Ответить
 
 