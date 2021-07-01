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Германия (6730) нацизм (343) путин (30484) СССР (755)

Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Российский президент Владимир Путин запретил отожествлять режим Советского Союза с режимом нацистской Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в принятом РФ законе "О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Статья 6 закона предусматривает запрет публичного отожествления целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями командования нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Это касается публичных выступлений, демонстрации произведений, содержащих такую информацию, размещения указанной информации в СМИ и интернете.

Кроме того, Путин запрещает в России публично отрицать роль "советского народа" в разгроме нацистов и "гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" (в частности, имеется в виду оккупация стран).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель в речи о нападении Германии на СССР напомнила об агрессии России против Украины

Владимир Путин уже не впервые берется "переписывать" историю военных событий XX века в пользу Советского Союза. Он всячески пытается отбелить в течение своей двадцатилетней каденции сотрудничество коммунистического руководства с нацистами в 1939 году.

В апреле 2020 года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий перенос даты завершения Второй мировой войны с 2 на 3 сентября – как было при Сталине.

А в июне того же года Путин опубликовал статью, обвинив Польшу в разрушении собственной государственности, тогда как на самом деле во времена Второй мировой красная армия ее оккупировала.

Действия Путина на Западе считают манипуляциями и пропагандистской атакой. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2020 года обвинил главу Кремля в попытке переписать историю Второй мировой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предлагают запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СРСР – согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Издание Bild в мартовской статье в 2018 году отмечало, что Владимир Путин возродил культ Сталина в России. Российские историографы будто не замечают жертв кровавого диктатора, а только восхваляют его "героические подвиги".

В России замалчивают убийства казаков, преследования и переселение национальных меньшинств, Голодомор в Украине, инициированный советской Москвой, расстрелы, пытки и заключения в ГУЛАГе представителей духовенства и творческой интеллигенции.
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Топ комментарии
+50
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 4310
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01.07.2021 12:11
+25
Стыдно собаке.
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01.07.2021 12:02
+24
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 9848
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01.07.2021 12:11
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01.07.2021 12:02 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 4310
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01.07.2021 12:11 Ответить
Цікаво, а який державний устрій вибудував )(уйло в своїй *********? Всі 14 ознак фашизму по Лоуренсу Бритту чітко визначають рашку, як послідовником фашизму
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01.07.2021 12:19 Ответить
Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини - Цензор.НЕТ 4988
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01.07.2021 12:44 Ответить
Как в детсадовском стишке : "Жопа" есть, а слова нет!"
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01.07.2021 16:09 Ответить
Стыдно собаке.
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01.07.2021 12:02 Ответить
завидует. Нацисты были все таки человечнее чем комуняки
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01.07.2021 12:07 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 5952
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01.07.2021 12:12 Ответить
Разве можно оскорблять гитлеровский нацизм таким сравнением ?
Гитлер не устраивал немцам искусственный голод.
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01.07.2021 12:28 Ответить
В отличии от ***** Гитлер не устраивал. Он предложил - наследники Гейне приняли.

«Пушки вместо масла» (https://wikipedia.tel/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Kanonen statt Butter) - популярный https://wikipedia.tel/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропагандистский лозунг в https://wikipedia.tel/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьем рейхе . Появился в 1936 году в поддержку милитаристской политики германского государства, автором считается https://wikipedia.tel/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Рудольф Гесс .На партийном съезде https://wikipedia.tel/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D1%83) гау Берлин 17 января 1936 года министр пропаганды https://wikipedia.tel/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 Йозеф Геббельс заявил: «При необходимости мы сможем обойтись без https://wikipedia.tel/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE масла , но никогда - без пушек». В условиях продовольственного дефицита в стране эту мысль в своей речи на торжественном открытии зала имени Адольфа Гитлера в https://wikipedia.tel/%D0%A5%D0%BE%D1%84_(%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5) Хофе 11 октября 1936 года подхватил https://wikipedia.tel/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0 заместитель фюрера https://wikipedia.tel/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Рудольф Гесс
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01.07.2021 13:31 Ответить
А Зиму , закат и дождь оно не запретило ????
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01.07.2021 12:02 Ответить
Правда глаза колет...
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01.07.2021 12:03 Ответить
На воре и шапка горит
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01.07.2021 12:04 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 985
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01.07.2021 12:03 Ответить
Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини - Цензор.НЕТ 5755
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01.07.2021 12:45 Ответить
Кому запретил? Каким-то идиотам, которые работают на этого карлика новой нефтью?
Так нормальным людям пох на карлика и этих идиотов.
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01.07.2021 12:03 Ответить
Кому заборонив, своїм напляшечникам?))
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01.07.2021 12:04 Ответить
"хутін-пуйло" не заборонив співати?)
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01.07.2021 12:04 Ответить
1 мая 1941 года Нацисты на параде в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
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01.07.2021 12:05 Ответить
интересно, что таких стран уже нет, а закон ему аж свербить. а рф можно сравнивать с гитлеровцами?
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01.07.2021 12:05 Ответить
Я догадываюсь об истоках ненависти большинства россиян к американцам. Они где-то на подсознательном уровне считают, что если бы не второй фронт и этот чертов Лендлиз, то они не строили бы 70 лет коммунизм, а уже почти 80 лет, как жили бы спокойной и сытой жизнью под сенью Великой Германии и ее Третьего Рейха.
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01.07.2021 12:06 Ответить
если б не второй фронт и лендлиз, они бы пили баварское)
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01.07.2021 12:31 Ответить
ага, и было бы их от силы 10-15 млн. а не 140 )
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01.07.2021 13:59 Ответить
А сколько бы их было, если бы не ВОСР, Гулаг, Голодомор, Вторая Мировая, в которой наш "генералиссимус" фактически утопил немцев в крови собственного народа. Это так - навскидку.
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01.07.2021 14:04 Ответить
Действительно отождествлять тут нечего - гитлеровский нацизм был не возможен без кацапского фашизма, более того, гитлер стал канцлером исключительно с подачи кремля. Таким образом, это единый "организм" так сказать...
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01.07.2021 12:06 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 8924
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01.07.2021 12:07 Ответить
************* ****** заборонив отождествляти комуністичний рейх и німецьким, щоб не палитися..
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01.07.2021 12:08 Ответить
Ради справедливости не могу не отметить, что у нас тоже нельзя оспаривать Голодомор. Заметьте, я считаю, что Голодомор был и в нем виноват Сталин. Но иметь и доказывать иную точку зрения запрещать нельзя.
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01.07.2021 12:09 Ответить
ну как бы есть разница между запретом оспаривать пынефейки и запретом оспаривать реальность. Особенно, если реальность оспаривают какая-нибудь игилятина.
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01.07.2021 12:33 Ответить
Жиды под страхом уголовной ответственности запрещают даже усомниться в наличии холокоста.
Польский пан впаяет заробитчанину 3 года если тот будет думать что поляки сотрудничали с фашистами.
В этой компании Россия совсем не выделяется.
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01.07.2021 13:19 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 9507
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01.07.2021 12:09 Ответить
срааать, сраать я хотел на ваші закони!
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01.07.2021 12:10 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 9848
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01.07.2021 12:11 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 450
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01.07.2021 12:12 Ответить
Династия привластных ***сосов михалковых
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01.07.2021 18:48 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 7614
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01.07.2021 12:13 Ответить
кстати бред. оно этого не говорило, это тупо высер совка, с прицелом на Запад. и да, фошисты это кто - те шо за Дуче, или те шо совки тявкают на немцев так?
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01.07.2021 12:16 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 9697
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01.07.2021 12:14 Ответить
"Мы всегда были того мнения, что сильная Германия
является необходимым условием прочного мира в Европе"Доклад Председателя Совета Народных КомиссаровСССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М.
Молотова о внешнейполитике Правительства. 31 октября 1939 года http://doc20vek.ru/node/1397

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01.07.2021 12:15 Ответить
ПОМОЩЬ СССР ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ:-."Русские (СССР)
поставляют нам даже больше, чем мы хотим иметь. Сталин не жалеет труда, чтобы
нравиться нам. У него, видимо, достаточно причин для этого" из дневника
Геббельса - в 1924г. фирма
"Юнкерс" производила несколько сотен металлических самолетов в год в
подмосковном пригороде Фили. Очень скоро для нужд Германии началось
производство более 300 тысяч снарядов в год на реконструированных арсеналах в
Ленинграде, Туле и Златоусте. Отравляющий газ производился фирмой "Берзоль" в
Троцке (ныне Гатчина), а подводные лодки и бронированные корабли строились и
спускались на воду в доках - из СССР последний
эшелон с нефтью, марганцем, зерном пересек германскую границу за час до фашистского
вторжения (Прим.3*) - немногим более чем за год действия торгового соглашения -
с весны 1940 по июнь 1941 года - Германия получила 1 млн. т пшеницы, 900 тыс.т
нефтепродуктов, 100 тыс. т хлопка, 500 тыс. т. фосфатов, значительное
количество стратегических материалов.Сталин также разрешил немцам пользоваться Северным морским
путем и производить дозаправку и ремонт судов в советском Заполярье. Этими
услугами немцы пользовались с сентября 1939 года (Прим.3*) - в 1940г ледокол
"Ленин" провел немецкий рейдер "Комет" через Ледовитый в
Тихий океан- СССР дал Германии 2000 авиабомб весом от 500 до 1000 кг для бомбардировки
Англии (Прим.1*) - в порту Полярный была ВМБ дивизиона немецких подводных лодок
(Прим.1*) - 2 военно-морских базы на территории СССР немцы использовали до
полного захвата Норвегии (Прим.1*) - в НИИ ВВС советские летчики перегнали из
Германии "юнкерсы" Ю-87 и Ю-88, "мессершмитты" Ме-109 и
Ме-110, "Дорнье" До-217, "Хейнкель-111", штурмовик
"Хеншель", связной "Физелер-Шторьх" и
"Фокке-Вульф"-раму, подаренные нам. (Прим.2*): - по просьбе генерала Гудериана бригада тяжелой артиллерии
генерала Семена Кривошеина 2 суток била по польскому гарнизону Брестской
крепости во время разгрома Польши в 1939г (Прим.1*) - в 1939-40гг от англичан в
Кольском заливе (Мурманск) прятались 36 крупнейших немецких транспортов, среди
которых были такие известные на весь мир пассажирские лайнеры, как
"Бремен" (50 тыс.т водоизмещением), «Нью-Йорк», «Швабен», «Штутгарт»,
«Кордильера», «Сан-Луи», множество лесовозов, танкеров, скоростных рефри - более 20 тысяч
будущих немецких офицеров было подготовлено для вермахта в военно-учебных
заведениях СССР - до лета 1941г НКВД было переправлено в Германию около 4 тыс.
человек, среди них семьи арестованных в СССР и расстрелянных германских
коммунистов (всего в СССР до войны было расстреляно 242 германских коммуниста),
а также немецких рабочих, которые в годы экономического кризиса на Западе
перебрались в СССР. Большинство из них гестапо сразу же отправило в концлагеря.- после захвата немцами Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии
Сталин в угоду Гитлеру разорвал с этими странами дипломатические отношения и
выгнал дипмиссии этих стран из СССР- с декабря 1939г. по конец мая 1941г. Германия
импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн.т на 95 млн. германских марок, зерна
(в основном кормовое) -1,6 млн.т на 250 млн. марок, хлопка - 111 тыс.т на 100
млн. марок, жмыха -36 тыс.т на 6,4 млн. марок, льна - 10 тыс.т на 14,7 млн.
марок, лесоматериалов - на 41,3 млн. марок, никеля - 1,8 тыс.т на 8,1 млн.
марок, марганцевой руды - 185 тыс. т на 7,6 млн. марок, хромовой руды - 23
тыс.т на 2 млн. марок, фосфатов - 214 тыс. т на 6 млн. марок, 14 тыс

- доля Германии составила 40% всего экспорта СССР в
1939-41гг. - до 1941г существовала совместно германо-советская авиакомпания,
которую возглавляла советская летчица В.Гризодубова (Прим.6*) - бесперебойные
поставки из СССР хлеба, мяса, масла и яиц позволили Германии, где действовала
карточная система, создать необходимые продовольственные запасы на случай войны
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01.07.2021 12:17 Ответить
Путин пускай "запрещает" что угодно своим холопам.. Остальные будут изучать историю, документы, воспоминаниями старших поколений и делать выводы. Гитлер и Сталин были союзниками - ДА ( после подписания соответствующего соглашения). Они подписали бумаги о разделе Европы - ДА СССР оккупировала Эстонию, Латвию и Литву - ДА , СССР напала на Польшу в 1939 - ДА, СССР напала на Финляндию - ДА, СССР отобрала у Румынии Бессарабию и Черновицкую обл. СССР вела переговоры с Германией ( Италией и Японией) о вхождении в Пакт - ДА. СССР внутри страны и на оккупированных территориях вела по сути мало отличавшийся от Германии преступный геноцид и террор - ДА. СССР после 1945 г. оккупировала по сути восточную Европу введя там марионеточное и тоталитарное правление - ДА СССР нарушило договор о ненападении с Японией и незаконно отобрало у них Курилы - ДА И таких общеизвестных " ДА" море. А то что он для себя надумал , и всем приказал думать также то пускай засунет себе в одно место. Потому то все соседи и бегут от Раши в стороны. Потому что там все построено на вранье. Распятых мальчиках в трусиках, самолетах заполненными трупами и т.п.
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01.07.2021 12:18 Ответить
Гитлеровским нацизм = Сталинский коммунизм..
в 1945 году ГУЛАГ победил Освенцим.. и это факт..
и похер на лилиПутина и на Рашку..
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01.07.2021 12:20 Ответить
а где есть определение понятия "советский народ" ?
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01.07.2021 12:21 Ответить
Савецкій нарот - новая общность людей, без мови, історії, коренів... Раби, яким подобається рабство...
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01.07.2021 12:27 Ответить
там де і народ дамбаса
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01.07.2021 14:21 Ответить
Невзоров давно говорил шо принимать будут это, жаль - он с таким смаком описывает подвиги Сралина, шо видать орки взвыли. Нацистам до Сралина как феерверку до неба.
можно только одно сказать - не открывают архивы в т.ч. кгб/нквд - почему? да потому шо кто 2+2 может сложить - поймет. плюс графа такая была - были ли родаки в оккупации(а совок не оккупантом был что-ли там где были родаки?) - оно даже и не смешно - визжат красножопые что они самые лучшие, но десятки миллионов в мирное время даже замочили, а оккупация шо кто-то под ней был это типо преступление(жили лучше чем при совочке, это почти все говорили)
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01.07.2021 12:22 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 5979
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01.07.2021 12:23 Ответить
Грошей поменьшало, а тримати бидло чимось треба - посилюється роль пабєдабєсія...
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01.07.2021 12:24 Ответить
Осталось издать последний Указ - запретить сравнивать себя со Сталиным.
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01.07.2021 12:24 Ответить
тут скорее запретить называть себя кем-то, кроме Сталина.
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01.07.2021 12:35 Ответить
Может быть и так.
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01.07.2021 12:39 Ответить
Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 6633
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01.07.2021 12:28 Ответить
http://mizugadro.mydns.jp/t/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC Рашизм - TORI Путин запретил отождествлять действия СССР и нацистской Германии - Цензор.НЕТ 7407
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01.07.2021 12:31 Ответить
Вот прицепились к говорящей голове конторы...
Там аналитический отдел рулит, нет у него ни идей, ни веры, ни будущего
Престолы утверждаются правдою (с)
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01.07.2021 16:41 Ответить
БЕРЛИН МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ господину ИОАХИМ ФОН РИББЕНТРОП. Благодарю Вас,
господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза,
скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. И. СТАЛИН

Господину ИОСИФУ
СТАЛИНУ Москва Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало
решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым
создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню
Вашего шестидесятилетия мои самые тёплые поздравления. ИОАХИМ ФОН-РИББЕНТРОП
Министр иностранных дел
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01.07.2021 12:29 Ответить
..О , та у нього , схоже - криша вже зовсім з'їхала ! Взявся забороняти , те що заборонити не спаде на думку навіть Господу Богу ! .
Так він дійде до того що - скоро надумає заборонити закони природи ,, сонцю гріти , траві зеленіти , а воді - бути мокрою . .! Манія величі ***** -зашкалює .
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01.07.2021 12:32 Ответить
Чё за нах? "путин разрешил...", "путин запретил..."
Сцарь всемогущий, блин...............
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01.07.2021 12:37 Ответить
Путинская идеология - мокши родители детям шьют костюмы и пилотки в которых деды воевали и писочат мозги о враждебном НАТО...А медалька на груди рузкого хероя это уважуха и первая тема при пьяном застолье в танке горел ...
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01.07.2021 12:37 Ответить
Скотный двор.
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01.07.2021 12:39 Ответить
А что, теперь даже нельзя говорить о совместном проведении парада в Бресте РККА и Вермахта 22.09.39?.... Оооо... Кошмар...., теперь посодют...
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01.07.2021 12:43 Ответить
Опоздал на 83 года
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01.07.2021 12:44 Ответить
Скажем, Германия ставила цели добиться победы в войне, и СССР ставил цели добиться победы в войне, это тождественные действия или нет, а то я уже запутался?
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01.07.2021 12:46 Ответить
Ага. Позиція "я у доміку"
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01.07.2021 12:50 Ответить
В рашке уже давно сажают за твиты и репосты совместных парадов дидов с нацистамы в Бресте и других местах.Жалкая попытка отмыть обосранных дидов.Все итак все знают.
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01.07.2021 13:00 Ответить
История, не продажная девка , Клио внимательно следит за процессами.
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01.07.2021 13:01 Ответить
только вчера смотрел фильм "Интервенция" с В.Высоцким, 1968 г.
там Ольга Аросева с Золотухиным хором кричат: - Бей коммунистов, спасай россию!"
фильм по пьесе Славина
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01.07.2021 13:04 Ответить
дозволяю ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини!
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01.07.2021 13:08 Ответить
Скоро дебилоидный карлик запретит восход солнца на востоке!
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01.07.2021 13:08 Ответить
Жду указ ***** о запрете отрицания решающей роли астероида в вымирании динозавров
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01.07.2021 13:08 Ответить
Ради справедливости не могу не отметить, что в Израиле, и не только ,тоже нельзя оспаривать Голокост, уголовная ответственность ,и ни каких других точек зрения А ,в России запрещено утверждать,что Крым не российский , уголовная ответственность ,и ни каких других точек зрения И,только в Украине,как правило, всякая курва имеет свою особую точку зрения на Голодомор,не неся при этом ни какой уголовной ответственности
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01.07.2021 13:14 Ответить
Фашистская Федерация такая фашистская.
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01.07.2021 13:16 Ответить
Еще запрети слово Х***ло, жару летом и мороз зимой.
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01.07.2021 13:29 Ответить
Все же знают что ссср и Третий Рейх были союзниками помогавшими друг другу захватывать мир. И как ето стереть с памяти Х***ло сможет?
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01.07.2021 13:30 Ответить
"Нацизм - уродливое детище коммунизма" Уинстон Черчилль
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01.07.2021 15:07 Ответить
Может он еще запретит солнцу вставать ! Пусть примет указ - "ПУТИН НЕ ХУ*ЛО"! Вот это будет круто!
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01.07.2021 13:30 Ответить
Ссыкотно за правду?
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01.07.2021 13:36 Ответить

23 августа 1939 года был заключен дружественный Договор о ненападении между верными союзниками Германией и ссср. Согласно секретному дополнительному протоколу к договору, Эстония, Латвия, Финляндия и восток Польши были включены в состав кривавого ссср, Литва и запад Польши - в структуры фашистской - нацистской Германии. Пятого октября 1939 года, после советско-латвийских переговоров, был подписан договор, предусматривавший ввод в Латвийское государство... оккупационной 25-тысячной советской группировки!!! И чтобы латыши не вздумали сопротивляться и проявили "благоразумие", на время переговоров палач сталин выставил на границе с Латвией огромную группировку силами трех армий: 3-й, 7-й и 8-й. Просто так, " по кацапски по-братски"...И уже в июне 1940 года, обвинив правительство Латвии в национализме и антисоветской деятельности, коммуно - фашистская советская империя ввела в республику просто огромный оккупационный военный контингент больше чем всех жителей Латвии. И после этого - начался кровавый этап уничтожения латышей как нации, кремлёвскими коммуно- фашистами.
Все, что творила кровавая орда Россия в Польше и Латвии, позже повторилось во всей Прибалтике , Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Приднестровье, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе, в Сирии. Туда приходили многочисленные орды вооруженных до зубов полу-монголоидных москалей (замаскированных под якобы русских ) кровавых карателей кацапов людоедов и начинали строить свой " ордынский руцький мир", убивая, насилуя, издеваясь...над всеми народами.-
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01.07.2021 13:38 Ответить
Между прочим, правильно ***** сделало!
Нельзя демонизировать фашизм, сравнивая с колыбелью нацизма - кацапизмом!
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01.07.2021 13:48 Ответить
чого вони так поступають з датами. Договір МолРиб підписаний 23 серпня, а бойові дії проти Польщі -1 вересня. Отже, за Путіним -договір був мирний і політичний, до агресії відношення немає. Протоколи 1939 року про демаркацію кордонів не опубліковані, значить їх немає. Хоча Сталін вимагав від Заходу визнати кордони СРСР саме 1941 року. Мотивуючи це тим, що Польщі війну не оголошували, прибалти приєднались самі і т.д.
мотив у Путіна - їхтамнет, йде громадянська війна, Україна розпадається, бо біля керма хунта і - захист рускоговорящего населення. У сталіна був захист україно-білоруського населення, у гітлера -німецького населення. Страдають за народ, однако і петляють в історії
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01.07.2021 13:48 Ответить
Публичное признание факта ботоксным ******:
Фашизм=Рашизм
было есть и будет
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01.07.2021 14:12 Ответить
}{уйло, никакой "В.О.В." не было, а было столкновение союзников по 2МВ (совка и Германии) между собой. Поэтому свой "указ" сверни в трубочку и засунь себе в дупу.
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01.07.2021 14:16 Ответить
да на срать на желания плешивой крысы.....
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01.07.2021 14:47 Ответить
Знает собака чье мясо съела.
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01.07.2021 15:06 Ответить
Ясний пень.
Адже совок був набагато кровожерливішим.
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01.07.2021 15:19 Ответить
Скоро потребует себя "сталиным" называть.
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01.07.2021 16:13 Ответить
Кремлевская моль: "Солнце, стой! Раз-два!"
Придурок не понимает, что весь мир прекрасно знает, что сталинский СССР и гитлеровская Германия подписали пакт Молотова-Рибентропа и два года рвали Европу на части. Ху.луша, будешь в своем фашистском лаптестане лишнехромосомным запрещать. Воистину, путин - ху.ло.
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01.07.2021 16:26 Ответить
Да забороняй скільки хочеш, але спільного між Німеччиною та Радянським Союзом досить багато:
1. Пакт Молотова-Ріббентропа.

2. Голодомор 1932-1933 років - геноцид, причому власного народу(більше 20млн), а у фашистів це були євреї(своїх десь 1-2млн?)...
3. НКВД - СС, гріхи найвищої міри, тільки НКВД більше по власному народу било!

4. Диктатор Сталін, там Гітлер.
5. Сталін знав, що німці нападуть але що він зробив? Ні-чо-го! Дав німцям вбивати людей на сході країни

...

Якось факти самі підводять до простої думки: Союз>>>Німеччина.
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01.07.2021 17:19 Ответить
У тій війні мала би перемогти Німеччина. І всієї цієї х-ні від "пабєдітєлєй" (і х-ла) зараз би не було...
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01.07.2021 19:52 Ответить
"
У Гитлера красный флаг.
И у Сталина красный флаг.
Гитлер правил от имени рабочего класса, партия Гитлера называлась рабочей.
Сталин тоже правил от имени рабочего класса, его система власти официально именовалась диктатурой пролетариата.
Гитлер ненавидел демократию и боролся с ней.
Сталин ненавидел демократию и боролся с ней.
Гитлер строил социализм.
И Сталин строил социализм.
Гитлер считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути извращением.
И Сталин считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути отклонением от генеральной линии.
Соратников по партии, которые отклонялись от правильного пути, таких как Рем и его окружение, Гитлер беспощадно уничтожал.
Сталин тоже беспощадно уничтожал всех, кто отклонялся от правильного пути.
У Гитлера четырёхлетний план.
У Сталина - пятилетние.
У Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме.
И у Сталина одна партия у власти, остальные в тюрьме.
У Гитлера партия стояла над государством, страной управляли партийные вожди.
И у Сталина партия стояла над государством, страной управляли партийные вожди.
У Гитлера съезды партии были превращены в грандиозные представления.
И у Сталина - тоже.
Главные праздники в империи Сталина - 1 мая, 7 - 8 ноября.
В империи Гитлера - 1 мая, 8 - 9 ноября.
У Гитлера - Гитлерюгенд, молодые гитлеровцы.
У Сталина - Комсомол, молодые сталинцы.
Сталина официально называли фюрером, а Гитлера - вождём. Простите, Сталина - вождём, а Гитлера - фюрером. В переводе это то же самое.
Гитлер любил грандиозные сооружения. Он заложил в Берлине самое большое здание мира - Дом собраний. Купол здания - 250 м в диаметре. Главный зал должен был вмещать 150 - 180 тысяч человек.
И Сталин любил грандиозные сооружения. Он заложил в Москве самое большое здание мира - Дворец Советов. Главный зал у Сталина был меньше, зато всё сооружение было гораздо выше. Здание высотой 400 метров было как бы постаментом, над которым возвышалась стометровая статуя Ленина. Общая высота сооружения - 500 м. Работы над проектами Дома собраний в Берлине и Дворца Советов в Москве велись одновременно.
Гитлер планировал снести Берлин и на его месте построить новый город из циклопических сооружений.
Сталин планировал снести Москву и на её месте построить новый город из циклопических сооружений.
Для Германии Гитлер был человеком со стороны. Он родился в Австрии и почти до самого момента прихода к власти не обладал германским гражданством.
Сталин для России был человеком со стороны. Он не был ни русским, ни даже славянином.
Иногда, очень редко, Сталин приглашал иностранных гостей в свою кремлёвскую квартиру, и те были потрясены скромностью обстановки: простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло.
Гитлер приказал поместить в прессе фотографию своего жилища. Мир был потрясён скромностью обстановки: простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло. Только у Сталина на сером одеяле чёрные полосочки, а у Гитлера - белые.
Между тем в уединённых местах среди сказочной природы Сталин возводил уютные и хорошо защищённые резиденции-крепости, которые никак не напоминали келью отшельника.
И Гитлер в уединённых местах среди сказочной природы возводил неприступные резиденции-крепости, не жалел на них ни гранита, ни мрамора. Эти резиденции никак не напоминали келью отшельника.
Любимая женщина Гитлера, Гели Раубал, была на 19 лет моложе его.
Любимая женщина Сталина, Надежда Аллилуева, была на 22 года моложе его.
Гели Раубал покончила жизнь самоубийством.
Надежда Аллилуева - тоже.
Гели Раубал застрелилась из гитлеровского пистолета.
Надежда Аллилуева - из сталинского.
Обстоятельства смерти Гели Раубал загадочны. Существует версия, что её убил Гитлер.
Обстоятельства смерти Надежды Аллилуевой загадочны. Существует версия, что её убил Сталин.
Гитлер говорил одно, а делал другое. Как и Сталин.
Гитлер начал своё правление под лозунгом «Германия хочет мира». Затем он захватил половину Европы.
Сталин боролся за «коллективную безопасность» в Европе, не жалел на это ни сил, ни средств. После этого он захватил половину Европы." (С) В.Суворов.
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01.07.2021 23:17 Ответить
продолжение

"...
У Гитлера - Гестапо.
У Сталина - НКВД.
У Гитлера - Освенцим, Бухенвальд, Дахау. У Сталина - ГУЛАГ.
У Гитлера - Бабий Яр. У Сталина - Катынь.
Гитлер истреблял людей миллионами. И Сталин - миллионами.
Гитлер не обвешивал себя орденами, и Сталин не обвешивал.
Гитлер ходил в полувоенной форме без знаков различия.
И Сталин - в полувоенной форме без знаков различия. Возразят, что потом Сталина потянуло на воинские звания, на маршальские лампасы и золотые эполеты. Это так. Но Сталин присвоил себе звание маршала в 1943 году после победы под Сталинградом, когда стало окончательно ясно, что Гитлер войну проиграл. В момент присвоения звания маршала Сталину было 63 года. Маршальскую форму он надел впервые во время Тегеранской конференции, когда встречался с Рузвельтом и Черчиллем. Мы не можем в данном вопросе сравнивать Гитлера и Сталина просто потому, что Гитлер не дожил ни до такого возраста, ни до таких встреч, ни до таких побед.
А в остальном всё совпадает. Сталин без бороды, но со знаменитыми усами. Гитлер без бороды, но со знаменитыми усами.
В чём же разница?
Разница в форме усов." (С) В.Суворов
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01.07.2021 23:19 Ответить
 
 